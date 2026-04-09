"Кто имеет лучшие отношения с Трампом, чем я?", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него хорошие личные отношения с президентом США Дональдом Трампом и что он является одним из немногих собеседников, которые могут говорить ему откровенно, что думают.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом он сказал в интервью итальянскому изданию RAI.

Зеленский также добавил, что Трампу "немногие люди" могут сказать, "что он не всегда прав". В то же время США также нуждаются в Украине и ее опыте, приобретенном за годы войны.

Кто имеет лучшие отношения с Трампом, чем я? Думаю, у нас хорошие отношения […]", - считает он.

Ранее Зеленский в интервью The Guardian заявил, что не боится Трампа и поддерживает с ним нормальные, деловые отношения.

