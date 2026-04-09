США більше зосереджені на Близькому Сході, тому тристоронні перемовини відкладено, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що тристоронні переговори з Росією та США наразі відкладено.

Про це він заявив в інтерв'ю Rai Radio, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами президента, Сполучені Штати зараз "більше зосереджені на Близькому Сході", з цієї причини "тристоронні переговори з Росією було відкладено".

Зеленский наголосив, що процес не зупинено остаточно.

"Але ми почнемо спочатку...", запевнив він.

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Що передувало?

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