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США більше зосереджені на Близькому Сході, тому тристоронні перемовини відкладено, - Зеленський

Переговори з РФ та США відкладено: Зеленський назвав причину

Президент Володимир Зеленський заявив, що тристоронні переговори з Росією та США наразі відкладено.

Про це він заявив в інтерв'ю Rai Radio, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами президента, Сполучені Штати зараз "більше зосереджені на Близькому Сході", з цієї причини "тристоронні переговори з Росією було відкладено".

Зеленский наголосив, що процес не зупинено остаточно.

"Але ми почнемо спочатку...", запевнив він.

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Що передувало?

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Автор: 

Зеленський Володимир (28348) перемовини (3860) росія (70845) США (26940)
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Топ коментарі
+13
Тебе США просто послали.
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09.04.2026 12:19 Відповісти
+10
зеленський потвора ,ти не можеш захистити Україну та людей , йди 🤡 торчок у відставку !!!...
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09.04.2026 12:32 Відповісти
+8
Так тобі вчора Венс прямим текстом сказав чому відкладено перемовини ,через твоє "ми не поступимось " ,Ти **** на початку війни просрав величезну територію разом з ЗАЕС,а тут раптом став таким принциповим і вчепився зубам за той огризок ,що залишився від Донбасу .
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09.04.2026 12:19 Відповісти

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