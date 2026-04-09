США більше зосереджені на Близькому Сході, тому тристоронні перемовини відкладено, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що тристоронні переговори з Росією та США наразі відкладено.
Про це він заявив в інтерв'ю Rai Radio, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
За словами президента, Сполучені Штати зараз "більше зосереджені на Близькому Сході", з цієї причини "тристоронні переговори з Росією було відкладено".
Зеленский наголосив, що процес не зупинено остаточно.
"Але ми почнемо спочатку...", запевнив він.
Що передувало?
- Раніше в МЗС України заявили, що тристоронні перемовини зараз на паузі, але команди між собою спілкуються щодня.
- Згодом у Кремлі також заявили про паузу в переговорах.
- Президент України Володимир Зеленський запропонував американській делегації провести переговори у Київ у форматі технічних груп як альтернативу тристоронній зустрічі.
- Пізніше глава ОП Буданов заявив, що Кушнер і Віткофф можуть приїхати в Україну після Великодня.
Топ коментарі
+13 Vasya #607130
показати весь коментар09.04.2026 12:19 Відповісти Посилання
+10 Luiza
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+8 nick #614616
показати весь коментар09.04.2026 12:19 Відповісти Посилання
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