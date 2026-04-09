США больше сосредоточены на Ближнем Востоке, поэтому трехсторонние переговоры отложены, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что трехсторонние переговоры с Россией и США на данный момент отложены.
Об этом он заявил в интервью Rai Radio, передает Цензор.НЕТ.
По словам президента, Соединенные Штаты сейчас "больше сосредоточены на Ближнем Востоке", по этой причине "трехсторонние переговоры с Россией были отложены".
Зеленский подчеркнул, что процесс не остановлен окончательно.
"Но мы начнем сначала..." - заверил он.
Что предшествовало?
- Ранее в МИД Украины заявили, что трехсторонние переговоры сейчас находятся на паузе, но команды между собой общаются ежедневно.
- Впоследствии в Кремле также заявили о паузе в переговорах.
- Президент Украины Владимир Зеленский предложил американской делегации провести переговоры в Киеве в формате технических групп в качестве альтернативы трехсторонней встрече.
- Позже глава ОП Буданов заявил, что Кушнер и Уиткофф могут приехать в Украину после Пасхи.
