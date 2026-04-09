США больше сосредоточены на Ближнем Востоке, поэтому трехсторонние переговоры отложены, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что трехсторонние переговоры с Россией и США на данный момент отложены.

Об этом он заявил в интервью Rai Radio.

По словам президента, Соединенные Штаты сейчас "больше сосредоточены на Ближнем Востоке", по этой причине "трехсторонние переговоры с Россией были отложены".

Зеленский подчеркнул, что процесс не остановлен окончательно.

"Но мы начнем сначала..." - заверил он.

Читайте: Украина и США работают над усилением соглашения о гарантиях безопасности, - пресс-секретарь МИД Тихий

Читайте также: Франция ужесточает наказание для "теневого флота" РФ, - СМИ