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Новини Великоднє перемир’я
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Путін ще не ухвалював жодних рішень про Великоднє перемир’я, - Пєсков

У Кремлі прокоментували Великоднє перемир’я

Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував можливість Великоднього перемир'я.

Про це він заявив у коментарі росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Путін на сьогодні не ухвалював жодних рішень про Великоднє перемир'я", - зазначив він.

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Що передувало?

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Автор: 

Великдень (384) Пєсков Дмитро (1887) путін володимир (25586) росія (70845) перемир’я (1069)
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Топ коментарі
+7
І не ухвалить. Це чорт, у якого нічого святого. В принципі як і у всієї кацапні. Плем'я андрофагів.
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09.04.2026 13:06 Відповісти
+5
Ближче до 9 травня самі начнуть просити помиритися.....
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09.04.2026 13:03 Відповісти
+4
Яке, нах@й перемир'я, поки кацап на Українській землі???😡😡😡
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09.04.2026 13:07 Відповісти

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