Путін ще не ухвалював жодних рішень про Великоднє перемир’я, - Пєсков

Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував можливість Великоднього перемир'я.

Про це він заявив у коментарі росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Путін на сьогодні не ухвалював жодних рішень про Великоднє перемир'я", - зазначив він.

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Що передувало?

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