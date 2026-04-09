1 771 13
Путін ще не ухвалював жодних рішень про Великоднє перемир’я, - Пєсков
Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував можливість Великоднього перемир'я.
Про це він заявив у коментарі росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Путін на сьогодні не ухвалював жодних рішень про Великоднє перемир'я", - зазначив він.
Що передувало?
- Напередодні президент України Володимир Зеленський заявляв, що пропозиція України щодо припинення вогню на Великдень залишається, передано відповідний запит США.
- Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона готова до припинення вогню на Великодні свята.
- Своєю чергою у Кремлі заявили, що не побачили чіткої ініціативи у словах президента України Володимира Зеленського щодо "великоднього перемир'я".
Топ коментарі
+7 Spirit #618058
показати весь коментар09.04.2026 13:06 Відповісти Посилання
+5 Luk Viktor
показати весь коментар09.04.2026 13:03 Відповісти Посилання
+4 Вал Кочин #550865
показати весь коментар09.04.2026 13:07 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль