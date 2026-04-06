У Кремлі заявили про паузу в переговорах щодо України

Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що переговори щодо України наразі перебувають на паузі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

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За його словами, складно організувати зустріч у тристоронньому форматі через зайнятість американської сторони.

"Що стосується переговорного процесу - так, він поки що на паузі. В американців багато інших справ. Тому зараз важко зібратися у тристоронньому форматі", - зазначив він 6 квітня.

Контакти зі США тривають

Попри паузу в переговорах, за словами Пєскова, Росія та Україна продовжують окремі контакти зі США та обмінюються інформацією через свої канали.

Також представник Кремля прокоментував заяву керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова щодо можливого візиту американської делегації після Великодня.

Раніше Буданов повідомляв, що 12 квітня в Україну може прибути делегація високопосадовців зі США на чолі з Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Втім, у Кремлі заявили, що не мають жодної інформації про такі плани.

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