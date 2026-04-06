В Кремле заявили о паузе в переговорах относительно Украины

Песков: переговоры по Украине приостановлены

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры относительно Украины в настоящее время приостановлены.

По его словам, сложно организовать встречу в трехстороннем формате из-за занятости американской стороны.

"Что касается переговорного процесса — да, он пока на паузе. У американцев много других дел. Поэтому сейчас трудно собраться в трехстороннем формате", — отметил он 6 апреля.

Контакты с США продолжаются

Несмотря на паузу в переговорах, по словам Пескова, Россия и Украина продолжают отдельные контакты с США и обмениваются информацией через свои каналы.

Также представитель Кремля прокомментировал заявление главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о возможном визите американской делегации после Пасхи.

Ранее Буданов сообщал, что 12 апреля в Украину может прибыть делегация высокопоставленных чиновников из США во главе со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Впрочем, в Кремле заявили, что не располагают никакой информацией о таких планах.

Йди до кобзона йоршик. І пахана свого прихвати.
06.04.2026 14:04
Менопауза ботоксного опариша з переходом у коматоз.
06.04.2026 14:06
Прийшов час бити по резиденціям путіна. Щоб прискорити переговорний процес.
06.04.2026 14:13
Кошмарити цивільних москалів щоночі!
Лише мацква має значення!
06.04.2026 14:05
І тому має ППО/ПРО таке, що хєр проб'єш.
Чим і користуються СБС, дрюкаючи то усть-лугу, то новоросійськ.
ППО виявилось обмаль, але зняти туди ППО з мАцкви нєльзя нікак.
06.04.2026 14:21
Кацапське ппо буде влучати в кацапські будинки. Окрім того можна і треба діяти з середини.
06.04.2026 14:36
Діяти зсередини - дурних немає.
06.04.2026 14:44
Бажаючих повно. Гур бездіяльне. Трохи грошей і там все буде вибухати щоночі.
06.04.2026 14:56
Чому у нас щоночі не вибухає все від руснявих диверсантів?
06.04.2026 14:59
Бо вибухає від шлюхедів.
06.04.2026 15:17
Ішакєди + диверсанити краще ніж просто ішакєди.
Машини ж палять.
Релейні шафи - теж.
Але дуже рідко щось підривають.
Чому?
06.04.2026 15:21
Ну як рідко.. Я б не сказав. Кацапи вже подвійні вибухи замовляють - перший приманка, коли приїздять на вибух - другий. В Бучі останній
На москві мільйони мусульман які хочуть в рай де 72 гурії
06.04.2026 15:24
Їх так само просто задіяти на користь України, як зробити ядерку.
06.04.2026 15:25
Не треба нести ху...ню, ліпше займайся вільхами ху....ла, в якщо є вільний час, то приведи у порядок йоршик під носом. Якби ху...ло бажало, то трампонутий би вже килимову доріжку особисто стелив
06.04.2026 14:07
паУза, ха-ха три раза. (с)
06.04.2026 14:13
а по Усть-лузі ?
а по Шизгаресу ?

там без пауз !

.
06.04.2026 14:13
Треба виносить і далі їх нафтову інфраструктуру.Поки кацапня не зможе продати жодного бареля.Ми потерпимо,поки в них рублями не почнуть обклеювати сартіри на вулиці.
06.04.2026 14:16
Сам терпи.
Закошмарити мацву можна за 2 місяці
Нафтові термінали китай їм відновить, це програшна стратегія
06.04.2026 14:22
Пауза з двох причин: (1) надія на весняний наступ і (2) надія на Трампа - дотискача - "В американців - "в американців" читається "у Трампа", - багато інших справ.
06.04.2026 14:30
От нах його підсвітлювати - а переговори були? - одна імітація
06.04.2026 14:30
Пауза отличная, порты на болотах выпадают в осадок просто на ура...
06.04.2026 15:04
Тобто, їм стан Усть-Луги та Новоросійська подобається і вони хочуть поширити його на інші свої об'єкти. Зрозуміло, ОК.
06.04.2026 15:21
 
 