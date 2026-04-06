В Кремле заявили о паузе в переговорах относительно Украины
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры относительно Украины в настоящее время приостановлены.
Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на российские СМИ.
По его словам, сложно организовать встречу в трехстороннем формате из-за занятости американской стороны.
"Что касается переговорного процесса — да, он пока на паузе. У американцев много других дел. Поэтому сейчас трудно собраться в трехстороннем формате", — отметил он 6 апреля.
Контакты с США продолжаются
Несмотря на паузу в переговорах, по словам Пескова, Россия и Украина продолжают отдельные контакты с США и обмениваются информацией через свои каналы.
Также представитель Кремля прокомментировал заявление главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о возможном визите американской делегации после Пасхи.
Ранее Буданов сообщал, что 12 апреля в Украину может прибыть делегация высокопоставленных чиновников из США во главе со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Впрочем, в Кремле заявили, что не располагают никакой информацией о таких планах.
Лише мацква має значення!
Чим і користуються СБС, дрюкаючи то усть-лугу, то новоросійськ.
ППО виявилось обмаль, але зняти туди ППО з мАцкви нєльзя нікак.
Машини ж палять.
Релейні шафи - теж.
Але дуже рідко щось підривають.
Чому?
На москві мільйони мусульман які хочуть в рай де 72 гурії
а по Шизгаресу ?
там без пауз !
.
Закошмарити мацву можна за 2 місяці
Нафтові термінали китай їм відновить, це програшна стратегія
Пауза з двох причин: (1) надія на весняний наступ і (2) надія на Трампа - дотискача - "В американців - "в американців" читається "у Трампа", - багато інших справ.