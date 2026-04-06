В Кремле заявили о паузе в переговорах относительно Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры относительно Украины в настоящее время приостановлены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на российские СМИ.

По его словам, сложно организовать встречу в трехстороннем формате из-за занятости американской стороны.

"Что касается переговорного процесса — да, он пока на паузе. У американцев много других дел. Поэтому сейчас трудно собраться в трехстороннем формате", — отметил он 6 апреля.

Контакты с США продолжаются

Несмотря на паузу в переговорах, по словам Пескова, Россия и Украина продолжают отдельные контакты с США и обмениваются информацией через свои каналы.

Также представитель Кремля прокомментировал заявление главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о возможном визите американской делегации после Пасхи.

Ранее Буданов сообщал, что 12 апреля в Украину может прибыть делегация высокопоставленных чиновников из США во главе со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Впрочем, в Кремле заявили, что не располагают никакой информацией о таких планах.

