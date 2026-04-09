Зеленський: Я готовий зустрітися з Путіним будь-де, але не в Москві чи Києві
Президент Володимир Зеленський вкотре заявив про готовність зустрітися із російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це він заявив в інтерв'ю італійській національній суспільній телерадіокомпанії RAI, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Я готовий зустрітися з Путіним. Звичайно, не в Москві чи Києві. Але якщо він готовий зустрітися зі мною, є багато місць, де це можна зробити. Ми можемо знайти таке місце на Близькому Сході, в Європі, Сполучених Штатах, будь-де", - сказав глава держави.
Також Зеленський висловив сподівання, що США зрештою відновлять санкції проти російської нафти.
За його словами, Сполучені Штати повинні тиснути на Росію, щоб вона припинила вогонь, а потім припинила цю війну.
"Те саме можна сказати і про Брюссель", - додав глава держави.
Що передувало?
- Раніше в МЗС України заявили, що тристоронні перемовини зараз на паузі, але команди між собою спілкуються щодня.
- Згодом у Кремлі також заявили про паузу в переговорах.
- Президент України Володимир Зеленський запропонував американській делегації провести переговори у Київ у форматі технічних груп як альтернативу тристоронній зустрічі.
- Пізніше глава ОП Буданов заявив, що Кушнер і Віткофф можуть приїхати в Україну після Великодня.
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