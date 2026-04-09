Зеленський: Я готовий зустрітися з Путіним будь-де, але не в Москві чи Києві

Президент Володимир Зеленський вкотре заявив про готовність зустрітися із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це він заявив в інтерв'ю італійській національній суспільній телерадіокомпанії RAI, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Я готовий зустрітися з Путіним. Звичайно, не в Москві чи Києві. Але якщо він готовий зустрітися зі мною, є багато місць, де це можна зробити. Ми можемо знайти таке місце на Близькому Сході, в Європі, Сполучених Штатах, будь-де", - сказав глава держави.

Також Зеленський висловив сподівання, що США зрештою відновлять санкції проти російської нафти.

За його словами, Сполучені Штати повинні тиснути на Росію, щоб вона припинила вогонь, а потім припинила цю війну.

"Те саме можна сказати і про Брюссель", - додав глава держави.

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