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Новини Зустріч Зеленського та Путіна
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Зеленський: Я готовий зустрітися з Путіним будь-де, але не в Москві чи Києві

Зеленський готовий зустрітися з Путіним: президент назвав місця

Президент Володимир Зеленський вкотре заявив про готовність зустрітися із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це він заявив в інтерв'ю італійській національній суспільній телерадіокомпанії RAI, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Я готовий зустрітися з Путіним. Звичайно, не в Москві чи Києві. Але якщо він готовий зустрітися зі мною, є багато місць, де це можна зробити. Ми можемо знайти таке місце на Близькому Сході, в Європі, Сполучених Штатах, будь-де", - сказав глава держави.

Також Зеленський висловив сподівання, що США зрештою відновлять санкції проти російської нафти.

За його словами, Сполучені Штати повинні тиснути на Росію, щоб вона припинила вогонь, а потім припинила цю війну.

"Те саме можна сказати і про Брюссель", - додав глава держави.

Читайте: США більше зосереджені на Близькому Сході, тому тристоронні перемовини відкладено, - Зеленський

Що передувало?

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Автор: 

Зеленський Володимир (28348) путін володимир (25586) росія (70845)
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Топ коментарі
+22
Краще в камері. За спільні злочини проти України.
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09.04.2026 14:15 Відповісти
+10
владімір владіміровіч забєрітє мєня ну хоть за долгі.
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09.04.2026 14:24 Відповісти
+10
Ось це зустріч, найкривавіший світовий терорист убюивця сотен тисяч українців і проросійський клоун ,що ти від нього хочеш почути ?
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09.04.2026 14:24 Відповісти

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