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Сибіга - російським пропагандистам: Зеленський готовий зустрітися з Путіним. Чому він ховається?. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до зустрічі з Володимиром Путіним, однак зазначив, що російський диктатор уникає прямих переговорів.

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив російським пропагандистам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

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Готовність Зеленського до зустрічі з Путіним

На полях Анталійського дипломатичного форуму російські пропагандисти напали на українську делегацію з питаннями щодо можливості зустрічі Зеленського та Путіна.

"Зеленський готовий зустрітися з Путіним. Питання - чому він ховається?", - відповів Сибіга.

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Що передувало?

Також читайте: Підготовка саміту лідерів стане ключовою темою наступних перемовин із РФ та США, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (28478) путін володимир (25598) Сибіга Андрій (1065)
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Топ коментарі
+6
Шо Зеля хоче почути від путлєра? - здавайтесь
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18.04.2026 12:29 Відповісти
+4
а зеленський на сьогодні , в.о.президента 🤡 племенної мафії...та ще і не все виконав по стамбульско- оманському договорняку ...от вам і чому ,а тому ...
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18.04.2026 12:32 Відповісти
+4
А навіщо ху*лу зустрічатися з Зе ?

є хоть одна причина ?
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18.04.2026 12:38 Відповісти

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