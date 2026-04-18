Сибіга - російським пропагандистам: Зеленський готовий зустрітися з Путіним. Чому він ховається?. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність до зустрічі з Володимиром Путіним, однак зазначив, що російський диктатор уникає прямих переговорів.
Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив російським пропагандистам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Готовність Зеленського до зустрічі з Путіним
На полях Анталійського дипломатичного форуму російські пропагандисти напали на українську делегацію з питаннями щодо можливості зустрічі Зеленського та Путіна.
"Зеленський готовий зустрітися з Путіним. Питання - чому він ховається?", - відповів Сибіга.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися із Путіним, але не в Україні чи РФ.
- Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив готовність України до зустрічі на рівні лідерів України та РФ за участю президента Туреччини та, можливо, США.
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