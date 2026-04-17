Туреччина готова підтримати переговори Росії та України на рівні лідерів, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив готовність Анкари сприяти прямим переговорам між Україною та Росією, включно із самітом на рівні лідерів країн.

Про це він заявив під час промови на 5-му Анталійському дипломатичному форумі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Заява Ердогана

Ердоган висловив жаль щодо руйнувань та втрат життів, спричинених російської війною проти України.

"Ми все ще віримо, що війна закінчиться завдяки переговорному процесу, в якому сторони будуть справедливо та рівно представлені. Я хотів би тут щиро заявити, що Туреччина готова підтримати всі кроки, що сприяють продовженню прямих переговорів, включаючи зустріч на рівні лідерів, якщо сторони цього бажають", - сказав він.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися із Путіним, але не в Україні чи РФ.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив готовність України до зустрічі на рівні лідерів України та РФ за участю президента Туреччини та, можливо, США.

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