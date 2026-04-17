Україна готова до зустрічі Зеленського та Путіна в Туреччині, - Сибіга

Україна нещодавно передала сигнал, що готова провести зустріч Зеленського та Путіна в Туреччині.

Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Ми готові до зустрічі лідерів у Туреччині у форматі Зеленський — Путін, за участі Ердогана, Трампа. Ми нещодавно передали цей сигнал турецьким партнерам", - сказав він.

Сибіга відзначив, що Туреччина відіграє важливу роль у мирних зусиллях.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися із Путіним, але не в Україні чи РФ.

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