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Новини Зустріч Зеленського та Путіна
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Україна готова до зустрічі Зеленського та Путіна в Туреччині, - Сибіга

Сибіга про зустріч Зеленського та Путіна: Ми готові

Україна нещодавно передала сигнал, що готова провести зустріч Зеленського та Путіна в Туреччині.

Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Ми готові до зустрічі лідерів у Туреччині у форматі ЗеленськийПутін, за участі Ердогана, Трампа. Ми нещодавно передали цей сигнал турецьким партнерам", - сказав він.

Сибіга відзначив, що Туреччина відіграє важливу роль у мирних зусиллях.

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Що передувало?

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Автор: 

Зеленський Володимир (28460) путін володимир (25597) Туреччина (3754) Сибіга Андрій (1057)
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Топ коментарі
+12
А про припис МКС щодо арешту воєнного злочинця наші достойники не чули?! Сам факт переговорів на такому рівні - злочин. Де СБУ і прокуратура?!
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17.04.2026 14:08 Відповісти
+5
Ломка. Давно на колінах перед хазяїном не стояв та в очко не заглядав.
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17.04.2026 14:17 Відповісти
+5
''я увідєл мір в ґлазах путіна'' - Зеленський.
''расіянє наши братья - ані нє будут в нас стрєлять'' - Зеленський.
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17.04.2026 15:10 Відповісти

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