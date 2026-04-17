Україна готова до зустрічі Зеленського та Путіна в Туреччині, - Сибіга
Україна нещодавно передала сигнал, що готова провести зустріч Зеленського та Путіна в Туреччині.
Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Ми готові до зустрічі лідерів у Туреччині у форматі Зеленський — Путін, за участі Ердогана, Трампа. Ми нещодавно передали цей сигнал турецьким партнерам", - сказав він.
Сибіга відзначив, що Туреччина відіграє важливу роль у мирних зусиллях.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися із Путіним, але не в Україні чи РФ.
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''расіянє наши братья - ані нє будут в нас стрєлять'' - Зеленський.