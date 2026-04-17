Украина готова к встрече Зеленского и Путина в Турции, - Сибига
Украина недавно дала понять, что готова организовать встречу Зеленского и Путина в Турции.
Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Мы готовы к встрече лидеров в Турции в формате Зеленский - Путин, с участием Эрдогана, Трампа. Мы недавно передали этот сигнал турецким партнерам", - сказал он.
Сибига отметил, что Турция играет важную роль в мирных усилиях.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным, но не в Украине или РФ.
