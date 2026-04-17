РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9833 посетителя онлайн
Новости Мирные переговоры Встреча Зеленского и Путина
219 2

Турция готова поддержать переговоры России и Украины на уровне лидеров, — Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность Анкары содействовать прямым переговорам между Украиной и Россией, в том числе проведению саммита на уровне лидеров стран.

Об этом он заявил во время выступления на 5-м Анталийском дипломатическом форуме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Заявление Эрдогана

Эрдоган выразил сожаление по поводу разрушений и человеческих жертв, вызванных российской войной против Украины.

"Мы все еще верим, что война закончится благодаря переговорному процессу, в котором стороны будут справедливо и равно представлены. Я хотел бы здесь искренне заявить, что Турция готова поддержать все шаги, способствующие продолжению прямых переговоров, включая встречу на уровне лидеров, если стороны этого желают", - сказал он.

Что предшествовало?

Автор: 

Зеленский Владимир (23968) переговоры (5718) путин владимир (32386) Турция (3524) Эрдоган Реджеп Тайип (970)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЦЕ БУЛО ВЖЕ....в Парижі. Путін захоче всю Україну йому скажуть "іди поцьомай себе в дупу" от і всі переговори
показать весь комментарий
17.04.2026 18:05 Ответить
Які переговори? Про що? Подарувати ***** ресурси Донецької, Луганської і Дніпропетровської областей на суму 10,3 трильйона доларів? А за що ми будемо відбудовувати Україну після такого грабунку? З чим ми залиищимось? З цвинтарями і розбитими електростанціями та підприємствами для яких ніде буде взяти сировину? Всі мають розуміти - кацапи прийшли грабувати. Все іншше, якась там "болтовня" про "рускій мір" це димова завіса якою тупо маскується реальна мета ***** - грабунок України.
показать весь комментарий
17.04.2026 18:15 Ответить
 
 