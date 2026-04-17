Турция готова поддержать переговоры России и Украины на уровне лидеров, — Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность Анкары содействовать прямым переговорам между Украиной и Россией, в том числе проведению саммита на уровне лидеров стран.

Об этом он заявил во время выступления на 5-м Анталийском дипломатическом форуме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Заявление Эрдогана

Эрдоган выразил сожаление по поводу разрушений и человеческих жертв, вызванных российской войной против Украины.

"Мы все еще верим, что война закончится благодаря переговорному процессу, в котором стороны будут справедливо и равно представлены. Я хотел бы здесь искренне заявить, что Турция готова поддержать все шаги, способствующие продолжению прямых переговоров, включая встречу на уровне лидеров, если стороны этого желают", - сказал он.

Что предшествовало?

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным, но не в Украине или РФ.

Министр иностранных дел Андрей Сибига подтвердил готовность Украины к встрече на уровне лидеров Украины и РФ с участием президента Турции и, возможно, США.

