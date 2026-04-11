Макрон и Эрдоган обсудили войну в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке
Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого они обсудили войну России против Украины и ситуацию на Ближнем Востоке.
Об этом Макрон сообщил в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Ситуация на Ближнем и Среднем Востоке
Как отмечается, сначала президенты обсудили ситуацию на Ближнем и Среднем Востоке и призвали к соблюдению режима прекращения огня и его применению в Ливане, а также к обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе.
Кроме того, они подчеркнули необходимость прочного и устойчивого дипломатического урегулирования.
Война в Украине
"Мы также обсудили ситуацию в Украине и нашу совместную работу в рамках "Коалиции желающих", направленную на поиск справедливого и прочного мира, который обязательно должен соответствовать принципам Устава ООН и основываться на надежных гарантиях безопасности для Украины", — написал Макрон.
Другие вопросы
Также Макрон напомнил, в преддверии саммита Европейского политического сообщества, который состоится в Ереване 4 мая, о поддержке Францией мирного процесса на Южном Кавказе, что должно позволить региону начать новый этап с открытыми границами и усилением регионального сотрудничества.
Кроме того, оба лидера согласились с необходимостью продолжать углублять диалог и двустороннее сотрудничество.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
