Макрон и Эрдоган обсудили войну в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого они обсудили войну России против Украины и ситуацию на Ближнем Востоке.

Об этом Макрон сообщил в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация на Ближнем и Среднем Востоке

Как отмечается, сначала президенты обсудили ситуацию на Ближнем и Среднем Востоке и призвали к соблюдению режима прекращения огня и его применению в Ливане, а также к обеспечению свободы судоходства в Ормузском проливе.

Кроме того, они подчеркнули необходимость прочного и устойчивого дипломатического урегулирования.

Читайте также: Договоренность о кредите в 90 млрд евро для Украины должна быть реализована без промедления, - Макрон

Война в Украине

"Мы также обсудили ситуацию в Украине и нашу совместную работу в рамках "Коалиции желающих", направленную на поиск справедливого и прочного мира, который обязательно должен соответствовать принципам Устава ООН и основываться на надежных гарантиях безопасности для Украины", — написал Макрон.

Читайте также: Эрдоган подтвердил готовность принять следующий раунд трехсторонних переговоров

Другие вопросы

Также Макрон напомнил, в преддверии саммита Европейского политического сообщества, который состоится в Ереване 4 мая, о поддержке Францией мирного процесса на Южном Кавказе, что должно позволить региону начать новый этап с открытыми границами и усилением регионального сотрудничества.

Кроме того, оба лидера согласились с необходимостью продолжать углублять диалог и двустороннее сотрудничество.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ является стратегическим союзником Ирана: государства, противостоящие Тегерану, должны понимать, где производились иранские дроны, - Макрон