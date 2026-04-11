Макрон і Ердоган обговорили війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході
Президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якої вони обговорили війну Росії проти України та ситуацію на Близькому Сході.
Про це Макрон повідомив у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Ситуація на Близькому та Середньому Сході
Як зазначається, спочатку президенти обговорили ситуацію на Близькому та Середньому Сході і закликали до дотримання припинення вогню та його застосування в Лівані, а також до забезпечення свободи судноплавства в Ормузькій протоці.
Крім того, вони наголосили на необхідності міцного та сталого дипломатичного врегулювання.
Війна в Україні
"Ми також обговорили ситуацію в Україні та нашу спільну роботу в межах "Коаліції охочих", спрямовану на пошук справедливого та міцного миру, який обов’язково має відповідати принципам Статуту ООН та ґрунтуватися на надійних гарантіях безпеки для України", - написав Макрон.
Інші питання
Також Макрон нагадав, з огляду на Саміт Європейської політичної спільноти, який відбудеться в Єревані 4 травня, про підтримку Францією мирного процесу на Південному Кавказі, що має дозволити регіону розпочати новий етап з відкритими кордонами та посиленням регіонального співробітництва.
Крім того, Обидва лідери погодилися з необхідністю продовжувати поглиблювати діалог та двосторонню співпрацю.
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