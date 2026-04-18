Украина призывает США возобновить санкции в отношении российской нефти, - Стефанишина

Украина призывает администрацию Соединенных Штатов возобновить санкции в отношении российской нефти и нефтепродуктов.

Об этом заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Нельзя допустить, чтобы Россия получала выгоду от действий своего союзника – Ирана. Мы призываем администрацию США возобновить санкции в отношении российской нефти и нефтепродуктов. В наших общих интересах ограничить финансирование, которое Россия использует для своих атак на Украину и для помощи противникам США", – отметила Стефанишина.

Новые проблемы не заставят себя ждать

По ее словам, если Россия увидит, что дестабилизация и разжигание войны выгодны, "новые проблемы в мире не заставят себя ждать".

"В частности, российский представитель уже назвал отмену ограничений на нефть "сотрудничеством", — добавила посол.

Что предшествовало?