Украина призывает США возобновить санкции в отношении российской нефти, - Стефанишина

Украина призывает США возобновить санкции в отношении нефти РФ

Украина призывает администрацию Соединенных Штатов возобновить санкции в отношении российской нефти и нефтепродуктов.

Об этом заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Нельзя допустить, чтобы Россия получала выгоду от действий своего союзника – Ирана. Мы призываем администрацию США возобновить санкции в отношении российской нефти и нефтепродуктов. В наших общих интересах ограничить финансирование, которое Россия использует для своих атак на Украину и для помощи противникам США", – отметила Стефанишина.

Читайте также: Сенаторы США раскритиковали Трампа за ослабление санкций против РФ

Новые проблемы не заставят себя ждать

По ее словам, если Россия увидит, что дестабилизация и разжигание войны выгодны, "новые проблемы в мире не заставят себя ждать".

"В частности, российский представитель уже назвал отмену ограничений на нефть "сотрудничеством", — добавила посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ослабление американских санкций против России — это опасный сигнал, — Каллас

Что предшествовало?

Пук в повітря.
Всі знають "авторитет і впливовість" цієї Шобли
18.04.2026 23:13 Ответить
До речі, ця послиця явно провалює свою роботу у США, всі питання від зброї до санкцій, але всім відомо, що зегниді насрати на провали в роботі людей, на некомпетентність, на крадіжки, на все насрати - головне лояльність.
18.04.2026 23:27 Ответить
США закликали до перевиборів мародера
18.04.2026 23:50 Ответить
Досить переобрати мародерів, давайте, нарешті, вибирати Президента.
18.04.2026 23:57 Ответить
Найкращі санкції проти російської нафти - це удари бпла і ракетами по відповідним об'єктам. Вони на 100% дієві і дають довгостроковий гарантований результат. путін вже питає, чому ввп падає у росіян 2 місяці поспіль.
19.04.2026 00:09 Ответить
всі діють так, як їм вигідно, до чого ці заклики
19.04.2026 00:43 Ответить
 
 