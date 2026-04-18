Украина призывает США возобновить санкции в отношении российской нефти, - Стефанишина
Украина призывает администрацию Соединенных Штатов возобновить санкции в отношении российской нефти и нефтепродуктов.
Об этом заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Нельзя допустить, чтобы Россия получала выгоду от действий своего союзника – Ирана. Мы призываем администрацию США возобновить санкции в отношении российской нефти и нефтепродуктов. В наших общих интересах ограничить финансирование, которое Россия использует для своих атак на Украину и для помощи противникам США", – отметила Стефанишина.
Новые проблемы не заставят себя ждать
По ее словам, если Россия увидит, что дестабилизация и разжигание войны выгодны, "новые проблемы в мире не заставят себя ждать".
"В частности, российский представитель уже назвал отмену ограничений на нефть "сотрудничеством", — добавила посол.
Что предшествовало?
- Министерство финансов США объявило об исключении ряда физических и юридических лиц из санкционного списка, связанного с Россией.
- Соединенные Штаты выдали 30-дневное разрешение странам на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые находятся под санкциями и сейчас находятся на танкерах в море. Министр финансов Скотт Бессент назвал этот шаг мерой по стабилизации мировых энергетических рынков, встревоженных войной с Ираном.
Санкции США против российской нефти вновь вступили в силу после того, как администрация Дональда Трампа в эти выходные не продлила отсрочку, введенную из-за войны против Ирана.
Россия могла заработать около $2 млрд от продажи нефти во время временного ослабления санкций. Вашингтон не планирует продлевать соответствующие лицензии.
- 18 апреля
Минфин США выдал лицензию, разрешающую покупку российской нефти и нефтепродуктов по морю в течение 30 дней, несмотря на предыдущие заявления.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
