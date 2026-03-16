Ослабление американских санкций против России - это опасный сигнал, - Каллас

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам 16 марта заявила, что снятие ограничений на российскую нефть создает опасный прецедент и способствует финансированию агрессии РФ.

"Ослабление санкций в отношении нефти, в отношении России со стороны США является опасным прецедентом, поскольку сейчас нам нужно, чтобы у них было меньше денег на ведение войны, а не больше", – заявила Каллас.

Она также подчеркнула важность того, чтобы внимание к ситуации на Ближнем Востоке не отвлекало от Украины.

На заседании министров иностранных дел Каллас планирует уделить вопросу давления на РФ больше внимания.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ослабление США санкций против российской нефти может дать РФ $10 млрд, – Зеленский. ВИДЕО

Что предшествовало?