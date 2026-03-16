Ослабление американских санкций против России - это опасный сигнал, - Каллас
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам 16 марта заявила, что снятие ограничений на российскую нефть создает опасный прецедент и способствует финансированию агрессии РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда".
"Ослабление санкций в отношении нефти, в отношении России со стороны США является опасным прецедентом, поскольку сейчас нам нужно, чтобы у них было меньше денег на ведение войны, а не больше", – заявила Каллас.
Она также подчеркнула важность того, чтобы внимание к ситуации на Ближнем Востоке не отвлекало от Украины.
На заседании министров иностранных дел Каллас планирует уделить вопросу давления на РФ больше внимания.
Что предшествовало?
- Соединенные Штаты выдали 30-дневное разрешение странам на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые находятся под санкциями и сейчас находятся на танкерах в море. Министр финансов Скотт Бессент назвал этот шаг мерой по стабилизации мировых энергетических рынков, встревоженных войной с Ираном.
