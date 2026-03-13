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Ослабление США санкций против российской нефти может принести РФ $10 млрд, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский раскритиковал решение Соединенных Штатов о частичном ослаблении санкций в отношении российской нефти, перевозимой танкерами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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 Давление на РФ

Он подчеркнул, что важно и в дальнейшем продолжать давление на Россию за эту войну ради достижения настоящей безопасности и прочного мира. По его словам, нужно преодолеть блокирование 20-го пакета санкций против России.

Ослабление санкций против российской нефти

"Тем более на фоне решения Америки о частичном ослаблении санкций против российской нефти, которая сейчас находится на танкерах в море. Только одно это ослабление со стороны Америки может дать России на войну сумму около 10 миллиардов долларов. Это точно не способствует миру", — добавил он.

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Зеленский подчеркнул, что Россия будет тратить эти средства на оружие, прежде всего на дроны, которые наносят удары по Украине.

"Как мы уже видим из доклада разведок, эти самые дроны будут применяться и против соседей Ирана, а также против европейцев, американцев, чье присутствие на тех или иных базах там есть. Поэтому в конечном итоге снимать санкции, чтобы потом на тебя прилетало больше дронов, на мой взгляд, это не является правильным решением", - сказал он.

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Что предшествовало

Автор: 

Зеленский Владимир (24556) нефть (2241) россия (97949) санкции (12078) США (29588)
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Топ комментарии
+8
Послаблення України, повний ігнор підготовки до війни до вторгення,піврічне мінімум це принесло десятки тисяч жерт і втрату найпотужнішої атомної електростанції у Європі, коли хтось в цей час жрало і пило в три горла на буковелях..
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13.03.2026 15:41 Ответить
+8
А "двушечки" на мацкву, які ви відправляли, не хочеш прокоментувати, коментатор ти наш потужний?
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13.03.2026 15:45 Ответить
+7
Ні , смоктав бітум , який перед початком великої війни ,за валюту купував в раші та бульбашів.
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13.03.2026 15:44 Ответить

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