Послаблення США щодо санкцій проти російської нафти може дати РФ $10 млрд, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський розкритикував рішення Сполучених Штатів про часткове послаблення санкцій проти російської нафти на танкерах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном.

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Тиск на РФ

Він наголосив, що важливо і надалі продовжувати тиск на Росію за цю війну заради досягнення справжньої безпеки і тривалого миру. За його словами, треба подолати блокування 20-го пакету санкцій проти Росії.

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Послаблення санкцій проти російської нафти

"Тим більше на фоні рішення Америки про часткове послаблення санкцій проти російської нафти, яка зараз перебуває на танкерах в морі. Тільки одне це послаблення з боку Америки може дати Росії на війну суму близько 10 мільярдів доларів. Це точно не допомагає миру", - додав він.

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Зеленський наголосив, що Росія буде витрачати ці кошти на зброю, передусім на дрони, що б'ють по Україні.

"Як ми вже бачимо по доповіді розвідок, ці самі дрони застосуються і проти сусідів Ірану, а також проти європейців, американців, чия присутність на тих чи інших базах там є. Тому в кінці-кінців знімати санкції, щоб потім на тебе прилітало більше дронів, на мій погляд, це не є правильним рішенням", - сказав він.

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Що передувало