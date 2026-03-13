Послаблення США щодо санкцій проти російської нафти може дати РФ $10 млрд, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський розкритикував рішення Сполучених Штатів про часткове послаблення санкцій проти російської нафти на танкерах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном.
Тиск на РФ
Він наголосив, що важливо і надалі продовжувати тиск на Росію за цю війну заради досягнення справжньої безпеки і тривалого миру. За його словами, треба подолати блокування 20-го пакету санкцій проти Росії.
Послаблення санкцій проти російської нафти
"Тим більше на фоні рішення Америки про часткове послаблення санкцій проти російської нафти, яка зараз перебуває на танкерах в морі. Тільки одне це послаблення з боку Америки може дати Росії на війну суму близько 10 мільярдів доларів. Це точно не допомагає миру", - додав він.
Зеленський наголосив, що Росія буде витрачати ці кошти на зброю, передусім на дрони, що б'ють по Україні.
"Як ми вже бачимо по доповіді розвідок, ці самі дрони застосуються і проти сусідів Ірану, а також проти європейців, американців, чия присутність на тих чи інших базах там є. Тому в кінці-кінців знімати санкції, щоб потім на тебе прилітало більше дронів, на мій погляд, це не є правильним рішенням", - сказав він.
Що передувало
- Нагадаємо, Сполучені Штати видали 30-денний дозвіл країнам на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають під санкціями й зараз знаходяться на танкерах в морі. Міністр фінансів Скотт Бессент назвав цей крок заходом для стабілізації світових енергетичних ринків, стривожених війною з Іраном.
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