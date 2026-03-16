Ослаблення американських санкцій проти Росії - це небезпечний сигнал, - Каллас

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах 16 березня заявила, що зняття обмежень на російську нафту створює небезпечний прецедент і підтримує фінансування агресії РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда.

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"Послаблення санкцій щодо нафти, щодо Росії з боку США є небезпечним прецедентом, оскільки зараз нам потрібно, щоб вони мали менше грошей на ведення війни, а не більше", – заявила Каллас.

Та наголосила на важливість того, щоб увага до ситуації на Близькому Сході не відволікала від України.

На засіданні міністрів закордонних справ Каллас планує приділити питанню тиску на РФ більше уваги.

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