Україна закликає США поновити санкції щодо російської нафти, - Стефанішина

Україна закликає адміністрацію Сполучених Штатів поновити санкції проти щодо російської нафти та нафтопродуктів.

Про це заявила посол України у США Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Не можна допустити, щоб Росія отримувала вигоду від дій свого союзника – Ірану. Ми закликаємо адміністрацію США поновити санкції щодо російської нафти та нафтопродуктів. У наших спільних інтересах обмежити фінансування, яке Росія використовує для своїх атак на Україну та для допомоги противникам США", - зазначила Стефанішина.

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Нові проблеми не забаряться

За її словами, якщо Росія побачить, що дестабілізація й розпалювання війни є вигідними, "нові проблеми у світі не забаряться".

"Зокрема, російський представник уже назвав скасування обмежень на нафту "співпрацею"", - додала посол.

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