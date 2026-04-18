Україна закликає США поновити санкції щодо російської нафти, - Стефанішина
Україна закликає адміністрацію Сполучених Штатів поновити санкції проти щодо російської нафти та нафтопродуктів.
Про це заявила посол України у США Ольга Стефанішина, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Не можна допустити, щоб Росія отримувала вигоду від дій свого союзника – Ірану. Ми закликаємо адміністрацію США поновити санкції щодо російської нафти та нафтопродуктів. У наших спільних інтересах обмежити фінансування, яке Росія використовує для своїх атак на Україну та для допомоги противникам США", - зазначила Стефанішина.
Нові проблеми не забаряться
За її словами, якщо Росія побачить, що дестабілізація й розпалювання війни є вигідними, "нові проблеми у світі не забаряться".
"Зокрема, російський представник уже назвав скасування обмежень на нафту "співпрацею"", - додала посол.
Що передувало?
- Міністерство фінансів США оголосило про виключення низки фізичних та юридичних осіб із санкційного списку, пов’язаного з Росією.
- Сполучені Штати видали 30-денний дозвіл країнам на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають під санкціями й зараз знаходяться на танкерах в морі. Міністр фінансів Скотт Бессент назвав цей крок заходом для стабілізації світових енергетичних ринків, стривожених війною з Іраном.
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Санкції США проти російської нафти знову почали діяти після того, як адміністрація Дональда Трампа цими вихідними не продовжила відтермінування, запроваджене через війну проти Ірану.
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Росія могла заробити близько $2 млрд від продажу нафти під час тимчасового послаблення санкцій. Вашингтон не планує продовжувати відповідні ліцензії.
- 18 квітня
Мінфін США надав ліцензію, яка дозволяє купівлю російської нафти та нафтопродуктів морем протягом 30 днів, попри попередні заяви.
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