Послаблення санкцій дає РФ $10 млрд на нові удари по Україні, - Зеленський. ВIДЕО
Володимир Зеленський заявив, що послаблення санкцій проти Росії не відповідає реальній ситуації війни. За його словами, лише за тиждень російські війська застосували тисячі ударних дронів, керовані авіабомби та ракети проти українських міст.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Президент України Володимир Зеленський.
"Продовження послаблення санкцій проти Росії не відповідає реальній ситуації у війні й дипломатії та підживлює ілюзію російського керівництва, що війну можна продовжувати. Лише за цей тиждень росіяни випустили понад 2360 ударних дронів, більш ніж 1320 керованих авіаційних бомб і майже 60 ракет різних типів по наших містах і громадах", - зауважив президент.
Як зазначає Зеленський, кожен долар за нафту з Росії – це гроші на війну.
"Більш ніж 110 танкерів тіньового флоту Москви зараз знаходяться в морі. На їхньому борту – понад 12 млн тонн російської нафти, яку завдяки послабленням санкцій знову можна продавати без наслідків. Це 10 млрд дол. – ресурс, який прямо конвертується в нові удари по Україні", - наголосив очільник держави.
Зеленський акцентував на важливості зупинки російських танкерів.
"Тому важливо, щоб російські танкери зупинялись, а не доставляли нафту в порти. Потрібно, щоб експорт нафти агресора зменшувався, і українські далекобійні санкції продовжують працювати саме на це. Я вдячний кожному нашому воїну за влучність і дякую всім партнерам, які допомагають посилювати тиск на Росію за цю війну", - резюмував президент України.
Але тобі краще б мовчати, друг Баканова, Шефіра, Єрмака, Міндіча, Чернишова, Юзика.., та капець скільки в тебе таких "друзів" зашкварених, не перерахувати, ось яке лице має твоя "влада".
Фраза «двушечка на Москву» (або «двушка ушла») стала мемом і політичним гаслом в українському інфопросторі наприкінці 2025 року. Вона стосується гучного корупційного скандалу, пов'язаного з розслідуванням НАБУ.
зелена кончена гундоса зе!гнида, звільниш клименко з вигівським?
вже сьогодні?
/синок-трейдер (інсайдер) скупляє дешеву нафту/ -> /США нападає на Іран/ -> (Іран блокує Ормузьку протоку) -> /синок-трейдер продає дорогу нафту/ -> (США знімають санкції з нафти рф) -> (Тромб оголошує договірняк) -> (синок-трейдер скупляє подешевілу нафту) -> (Іран блокує Ормузьку протоку) -> /синок-трейдер продає дорогу нафту/ -> (США ще раз знімають санкції з нафти рф) -> (Тромб оголошує договірняк) -> (синок-трейдер скупляє подешевілу нафту) -> (Іран блокує Ормузьку протоку) -> /синок-трейдер продає дорогу нафту/ -> (США знову знімають санкції з нафти рф) -> (Тромб оголошує договірняк) -> (синок-трейдер скупляє подешевілу нафту)...
11. PROFIT!!!!!!1