Послаблення санкцій дає РФ $10 млрд на нові удари по Україні, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський заявив, що послаблення санкцій проти Росії не відповідає реальній ситуації війни. За його словами, лише за тиждень російські війська застосували тисячі ударних дронів, керовані авіабомби та ракети проти українських міст.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

"Продовження послаблення санкцій проти Росії не відповідає реальній ситуації у війні й дипломатії та підживлює ілюзію російського керівництва, що війну можна продовжувати. Лише за цей тиждень росіяни випустили понад 2360 ударних дронів, більш ніж 1320 керованих авіаційних бомб і майже 60 ракет різних типів по наших містах і громадах", - зауважив президент.

Як зазначає Зеленський, кожен долар за нафту з Росії – це гроші на війну.

"Більш ніж 110 танкерів тіньового флоту Москви зараз знаходяться в морі. На їхньому борту – понад 12 млн тонн російської нафти, яку завдяки послабленням санкцій знову можна продавати без наслідків. Це 10 млрд дол. – ресурс, який прямо конвертується в нові удари по Україні", - наголосив очільник держави.

Зеленський акцентував на важливості зупинки російських танкерів.

"Тому важливо, щоб російські танкери зупинялись, а не доставляли нафту в порти. Потрібно, щоб експорт нафти агресора зменшувався, і українські далекобійні санкції продовжують працювати саме на це. Я вдячний кожному нашому воїну за влучність і дякую всім партнерам, які допомагають посилювати тиск на Росію за цю війну", - резюмував президент України.

Топ коментарі
Ще ніжками потупцюй недофараон. Світ не обертається довкола України. На жаль.
19.04.2026 10:23
після того.як поїхав "зепоцріот" бнз "пєнджа і краватюгт" в США .відбулося не те,що послаблення війсково-фінансової допомоги США Україні,а майже припинення.
19.04.2026 10:26
Хай ******** счезне назавжди.
Але тобі краще б мовчати, друг Баканова, Шефіра, Єрмака, Міндіча, Чернишова, Юзика.., та капець скільки в тебе таких "друзів" зашкварених, не перерахувати, ось яке лице має твоя "влада".
19.04.2026 10:32
Невже задача Зеленського нам коментувати про зняття санкцій з росії? Як на мене, то він і його команда мають працювати зі США на відміну таких поступок. Але це не той президент - його головне відоси і ''потужність''.
Як завжди, потужно та незламно.) Це щоб не втратити навички розмовного жанру.
Так що, Росія вже не розпадаїцця?
Хай ******** счезне назавжди.
Але тобі краще б мовчати, друг Баканова, Шефіра, Єрмака, Міндіча, Чернишова, Юзика.., та капець скільки в тебе таких "друзів" зашкварених, не перерахувати, ось яке лице має твоя "влада".
19.04.2026 10:32
На самом деле их больше. Просто мы пока не обо всех знаем. Ну логично же предположить что если Вова кого то пропихнул на должность - то не за красивые же глаза и не на одну зарплату государственного чиновника. Если 100 случаев показывают что там можно любого брать и сразу сажать по совокупности - почему со 101м должно быть иначе?
19.04.2026 10:48
Президент Володимир Зеленський заявив 14 квітня 2026 року, що нафтопровід «Дружба» буде частково відремонтований і відновить роботу до кінця квітня.

Фраза «двушечка на Москву» (або «двушка ушла») стала мемом і політичним гаслом в українському інфопросторі наприкінці 2025 року. Вона стосується гучного корупційного скандалу, пов'язаного з розслідуванням НАБУ.

зелена кончена гундоса зе!гнида, звільниш клименко з вигівським?
вже сьогодні?

19.04.2026 10:35
А як же ті сім мільярдів, які ти втрачав би, якби попередив чесно про майбутній напад своїх на Україну? Бухгалтер хренов. А зараз воно мільярди рахує. А ти, потужний дипломат, не приклав руку до ситуації, коли Україна похер західним "партнерам", які задовбалися спостерігати, як ти зі своїм шоблом їхні гроші пи@диш, та ще й нахабно бикуєш при цьому?
19.04.2026 10:48
Трампушко з Венсом допомогають Путлеру вбивати українців! Неофашистська вісь Москва-Вашингтон?
19.04.2026 10:54
Щиро бажаю сша вихаркати той іран разом зі своєю печинкою!
19.04.2026 11:29
Стратегія кордони 91 це дія санкцій, це результат виборів чиїхось за кордоном, це кредит🤔.
19.04.2026 11:35
Ну тебе же дали немного денег после вояжа по Европе. Ну вот и рахе чуть подкинули для баланса. Оно так работает все 5 лет войны, как и задумывалось.
19.04.2026 11:37
То же самое и с дружбой. Тебе 90 лярдов а касапам сбыть по трубе. Минимум на 10 ярдов год. А может и в два раза больше при дальнейшем ослаблении санкций как в довоенные годы. Математика простая. Чего волну поднимать, у тебя дурака другие задачи, а не деньги считат, особенно чужие и те что дают.
19.04.2026 11:41
https://x.com/i/status/2045459767993229346 Схема Тромба:

/синок-трейдер (інсайдер) скупляє дешеву нафту/ -> /США нападає на Іран/ -> (Іран блокує Ормузьку протоку) -> /синок-трейдер продає дорогу нафту/ -> (США знімають санкції з нафти рф) -> (Тромб оголошує договірняк) -> (синок-трейдер скупляє подешевілу нафту) -> (Іран блокує Ормузьку протоку) -> /синок-трейдер продає дорогу нафту/ -> (США ще раз знімають санкції з нафти рф) -> (Тромб оголошує договірняк) -> (синок-трейдер скупляє подешевілу нафту) -> (Іран блокує Ормузьку протоку) -> /синок-трейдер продає дорогу нафту/ -> (США знову знімають санкції з нафти рф) -> (Тромб оголошує договірняк) -> (синок-трейдер скупляє подешевілу нафту)...
19.04.2026 11:52
11. PROFIT!!!!!!1
19.04.2026 15:15
Залізнояйцевий Черчіль 21-го сторіччя і все його плем'я зелених дегенератів ніяк не можуть зрозуміти, чому ж ніхто не прислухається до потужно-незламних хотілок найвеличнішого лідора **********
19.04.2026 12:12
Після кожного приїзду цього вершника відбувається гірше тільки для України, пиши на відставку разом з головним полюціянтом
19.04.2026 12:13
Даа, на ці кошти, швидко добудував би "династію"... доречі, ти вже забрав в Угорщини, наші гроші та золото?
19.04.2026 12:14
Деякі турбо-патріоти думають що ті мільярди які ростуть на деревах у на заході ростуть самі по собі, але їм потрібно пояснити, якщо потужний менагер хоче поставити новий золотий унітаз, потрібно ці дерева поливати нафтою і тоді для нього знов виростуть на них мільярди. Якщо ти такий розумник то зміни російську нафту на Криворізьку. Хоча можливо я помиляюся можливо його мета підірвати економіку Західної Європи і таким чином зелений Мадуро думає що він такий соби економічний геній який знає як заробляти гроші своєю працею.
19.04.2026 12:33
 
 