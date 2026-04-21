Угорщина і Словаччина висунули умови для розблокування €90 млрд допомоги Україні
У Європейському Союзі тривають переговори щодо розблокування масштабного фінансового пакета для України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться із посиланням на заяву міністра закордонних справ Чехії після зустрічі глав МЗС країн ЄС у Люксембурзі.
Йдеться про позику для України обсягом близько €90 млрд, а також погодження нового пакета санкцій проти Росії. Частина країн ЄС пов’язує своє рішення з питанням постачання російської нафти трубопроводом "Дружба".
Умови окремих країн ЄС
Словаччина та Угорщина заявили про готовність підтримати як фінансову допомогу Україні, так і санкційний пакет, однак за умови відновлення поставок російської нафти.
За словами глави МЗС Чехії, позиція цих країн залежить від запуску постачання енергоресурсу.
"Якщо постачання відновляться, ця перешкода зникне", — заявив міністр закордонних справ Чехії.
Питання блокується з кінця січня, коли було зупинено транзит російської нафти через трубопровід "Дружба".
Позиція України та подальші кроки ЄС
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що пошкоджену ділянку трубопроводу вже відремонтовано, а система технічно готова до відновлення роботи.
Водночас у ЄС триває обговорення 20-го пакета санкцій проти Росії та механізмів фінансової підтримки України. За оцінками дипломатів, рішення щодо позики може бути ухвалене найближчим часом.
воно, ще не сіло в крісло, але вже висуває ультиматуми?
але. наше зелене чмо, буде плазувати та заглядати в очко.
йому все одне перед ким бути паяцем.
це вроджене!
вже починають закидати, що фіцо робить дизель з кацапської нафти для нас.
і, що віддає безкоштовно?
чи, нема більше на всій планеті де купити дизель, крім як з дружби?
Якщо з перерізання газової "пуповини" вийшло досить безболісно, то по нафтовій виникли економічні кОрчі, що вплинули на політику, яка прийняла антиукраїнський відтінок.
Тож, Україну в котрий раз ставлять у становище вибору між двох зол - яке з них менше: далі фінансувати війну пітьми проти себе, але отримати гроші від Європи, чи припинити транзит російської нафти і розраховувати лише на власні ресурси.
Тоді включаться поцрєоти рф, і вимагатимуть припинення, а то й диверсії робитимуть на своїй ділянці трубопроводу.
Наші спецслужби могли б включитися в це.