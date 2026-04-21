УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11076 відвідувачів онлайн
Новини Фінансова допомога Україні
14 060 30

Угорщина і Словаччина висунули умови для розблокування €90 млрд допомоги Україні

У Європейському Союзі тривають переговори щодо розблокування масштабного фінансового пакета для України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться із посиланням на заяву міністра закордонних справ Чехії після зустрічі глав МЗС країн ЄС у Люксембурзі.

Йдеться про позику для України обсягом близько €90 млрд, а також погодження нового пакета санкцій проти Росії. Частина країн ЄС пов’язує своє рішення з питанням постачання російської нафти трубопроводом "Дружба".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Умови окремих країн ЄС

Словаччина та Угорщина заявили про готовність підтримати як фінансову допомогу Україні, так і санкційний пакет, однак за умови відновлення поставок російської нафти.

За словами глави МЗС Чехії, позиція цих країн залежить від запуску постачання енергоресурсу.

"Якщо постачання відновляться, ця перешкода зникне", — заявив міністр закордонних справ Чехії.

Питання блокується з кінця січня, коли було зупинено транзит російської нафти через трубопровід "Дружба".

Позиція України та подальші кроки ЄС

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що пошкоджену ділянку трубопроводу вже відремонтовано, а система технічно готова до відновлення роботи.

Водночас у ЄС триває обговорення 20-го пакета санкцій проти Росії та механізмів фінансової підтримки України. За оцінками дипломатів, рішення щодо позики може бути ухвалене найближчим часом.

Автор: 

Угорщина (2939) дружба (164) Словаччина (1310) Євросоюз (14947) позика (69)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
показати весь коментар
+12
показати весь коментар
+11
показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мадяр такий самий як і орбан. Московська зарплата йде далі.
показати весь коментар
21.04.2026 21:27 Відповісти
рядові мадьяри, недалеко від нього валяються. всі ниють, як все було чотко, коли параша підгодовувала! а політика єс все обгадила!
показати весь коментар
21.04.2026 21:31 Відповісти
Маляр ще не заступив. Днів за 10
почне працювати
показати весь коментар
21.04.2026 21:36 Відповісти
Нічого не поробиш, гени.
показати весь коментар
21.04.2026 22:29 Відповісти
А ну хором : " Мадяр наш слоняра". 😸. А я казав, що то не так просто здався Вітя, а хтось доречі помітив що Мадяр ще й на Зеленського, пардон нашого Голобородько схожий буде 🐱
показати весь коментар
21.04.2026 21:30 Відповісти
тю. треба домовлятись з кацапами і зробити прямий коридор кацапським військам в європу, потім подивимось як угорці заскавчать
показати весь коментар
21.04.2026 21:32 Відповісти
Чому вони мають заскавчати? Білоруси ж не скавчать.
показати весь коментар
21.04.2026 23:55 Відповісти
натякаєш що й нам треба як білорусам бути?
показати весь коментар
22.04.2026 06:40 Відповісти
Натякаю, що ніякі угорці скавчати не будуть. Житимуть собі далі, як і жили. Ти ж до 91-го теж жив і не скавчав.
показати весь коментар
22.04.2026 09:08 Відповісти
тоді й ти скавчати не будеш під кацапами. вірно?
показати весь коментар
22.04.2026 11:59 Відповісти
А ти будеш? Не сміши. Опинишся під окупацією, то першим підеш отримувати паспорт з куркою. А сидячи у Львові легко бути непримиримим патріотом.
показати весь коментар
22.04.2026 13:51 Відповісти
В Росії достатньо коридору в Європу і без України.
показати весь коментар
22.04.2026 04:49 Відповісти
мадяр смердючий випєрдиш орбана!
воно, ще не сіло в крісло, але вже висуває ультиматуми?
але. наше зелене чмо, буде плазувати та заглядати в очко.
йому все одне перед ким бути паяцем.
це вроджене!

вже починають закидати, що фіцо робить дизель з кацапської нафти для нас.
і, що віддає безкоштовно?
чи, нема більше на всій планеті де купити дизель, крім як з дружби?
показати весь коментар
21.04.2026 21:33 Відповісти
Та тут без Зеленського майже всі коментарі на Цензорі Мадяру хвалу співали, а зараз тиша.... Чуєте десь коник цвірінькає на фоні😸
показати весь коментар
21.04.2026 21:35 Відповісти
Але, гараж! Зараз там ще торбан керує. Мадяр тільки десь за тижнів за 2 прем'єром стане.
показати весь коментар
21.04.2026 22:02 Відповісти
Коли підтягнеться ще й болгарський професійний закацап тоді Україні зовсім непереливки будуть.
показати весь коментар
21.04.2026 21:33 Відповісти
Тобто, життя Українців, в обмін на сруськаю нафту для Угорщини і Словакії!?!?!?
показати весь коментар
21.04.2026 21:36 Відповісти
Хто там казав шо цей вьикач з орбановського Фідесу наш слоняра? П я казав - дочекаємось справ а не бла бла бла.
показати весь коментар
21.04.2026 21:45 Відповісти
Десятиліттями спочатку СРСР, а потім РФ прив'язували ці дві центральноєвропейські держави до нафтової і газової "труби".
Якщо з перерізання газової "пуповини" вийшло досить безболісно, то по нафтовій виникли економічні кОрчі, що вплинули на політику, яка прийняла антиукраїнський відтінок.
Тож, Україну в котрий раз ставлять у становище вибору між двох зол - яке з них менше: далі фінансувати війну пітьми проти себе, але отримати гроші від Європи, чи припинити транзит російської нафти і розраховувати лише на власні ресурси.
показати весь коментар
21.04.2026 21:45 Відповісти
Зараз Зеля після потужного занюха щось бовкне за Мадяра, і прівет, кредит. А чо такого, літаки летять, будем всіх бомбіть.
показати весь коментар
21.04.2026 21:46 Відповісти
А якщо рашка не запустить нафту через Дружбу (на зло нам)- то Україна знову буде винна??? Ці фуціки та мадяри ніяк не зрозуміють що у нас війна і той нафтопровід може сьогодні живий, а завтра розбомблений, то Україна теж буде знову винувата? Я щось не розумію наративи???
показати весь коментар
21.04.2026 21:52 Відповісти
Зато не Орбан. Как я понимаю цель в этом была? Где там у нас ещё выборы?
показати весь коментар
21.04.2026 21:55 Відповісти
Є спосіб припинити постачання з тієї сторони. Треба розганяти шум, що словаччина і угорщина постачають з цієї нафти паливо для ЗСУ.
Тоді включаться поцрєоти рф, і вимагатимуть припинення, а то й диверсії робитимуть на своїй ділянці трубопроводу.
Наші спецслужби могли б включитися в це.
показати весь коментар
21.04.2026 21:57 Відповісти
Після погодження кредиту Дружба повинна взірватись на московії.
показати весь коментар
21.04.2026 22:12 Відповісти
воно так і буде !
показати весь коментар
21.04.2026 22:45 Відповісти
Ага. А потім дивуватись "чого нас не беруть в ЄС?"...
показати весь коментар
22.04.2026 14:01 Відповісти
Та все воно звісно зрозуміло, але є одне питання до Євросоюзу - так оце вони і є ті самі славнозвісні "демократичні цінності", за які так топить увесь, типу, "цивілізований Світ"??? Шантажувати демократичну країну, яку намагаються знищити, щоб і далі качати нафту нападника, який відкрито погрожує тому самому "демократичному Світу" повним знищенням?
показати весь коментар
21.04.2026 23:23 Відповісти
Відкрийте краник і розхєрачте помпову станцію в раші на цій трубі. Можете бо вже робили.
показати весь коментар
22.04.2026 00:46 Відповісти
Як були паРашнi ******, так ними й залишились... Це той лох що спочатку говорив, " нiяким боком не причетнi до фiнансування" тому нiчого не блокую. I тут знову завоняли своєю довбаною Дружбою. Та щоб ви подавилися тiєю кацапстанською нафтою, ïжте i пийте ïï уроди!!!
показати весь коментар
22.04.2026 04:45 Відповісти
 
 