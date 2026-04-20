Новини Угорщина затримала інкасаторські авто Ощадбанку
Мадяр про повернення Україні коштів "Ощадбанку": Говоритиму про це із Зеленським, але є важливіші питання

Мадяр про зустріч з Зеленським

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що питання повернення коштів "Ощадбанку", вилучених під час затримання інкасаторів, обговорюватиме з президентом Володимиром Зеленським лише після свого офіційного вступу на посаду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telex.

Деталі

Коментуючи звинувачення Зеленського на адресу попереднього угорського уряду, зокрема, що Віктор Орбан нібито причетний до "викрадення" коштів інкасаторів, Мадяр висловився стримано: "Ми не знаємо реальності, ми бачили лише пропагандистські новини".

За словами лідера "Тиси", він сумнівається в багатьох деталях цієї справи та закликає до "здорового глузду".

Мадяр наголосив, що після вступу на посаду прем’єра матиме до Зеленського "більш важливі питання", ніж історія з "Ощадбанком".

Що передувало?

Мутна справа. Підозріло кволо ЄС зреагував на історію з грошима "Ощада".
21.04.2026 00:04 Відповісти
Саме цікаве, що мадяри Закарпаття не розуміють, що їх просто "розігрують, як "козирну шістку". Бо як тільки вони стануть "справжніми мадярами" - всі преференції, які вони зараз мають від Угорщини, будуть ліквідовані. Так само , як "сіли на сраку" морячки РФ, які служили в Севастополі. При Україні їм ішли доплати, "за службу за рубежом"... Та ще й вони користувалися цінами України, на все - від ЖКХ, до цін на ринку. А після окупації Криму Росією, їм всі доплати ліквідували - "В Рассии служите"! І прийшли російські ціни...
Те ж саме може стать і з мадярами Закарпаття, в разі приєднання до Угорщини...
21.04.2026 00:10 Відповісти
якими б не були ці гроші, чистими чи брудними, одне можна стверджувати точно : вони не належать угорській державі чи угорським громадянам, а відбирати чужі гроші - це шкодити своїй репутації
21.04.2026 01:06 Відповісти
Він вже вважає їх своїми.
20.04.2026 23:57 Відповісти
"Млть."- подумав зеленський-"династія, сама себе не добудує..."
21.04.2026 06:38 Відповісти
невже знову про мадярів закарпаття...?
20.04.2026 23:59 Відповісти
21.04.2026 00:10 Відповісти
Я з Закарпаття. ВСІ ВСЕ РОЗУМІЮТЬ. Чхали вони на Угорщину - паспорт у всіх давно є - дістати його було 1 хв діла. А живуть в Україні а не в Угорщині бо там хотіли а паспорт просто давав право жити в ЕС і робити де хочеш і ніхто не йшов в Угорщину а йшли в Німеччину чи Голандію
21.04.2026 04:36 Відповісти
І що далі? Ти вислів з анекдоту , "одесько-єврейського", чув "бьют не по паспорту - бьют по морде..."?... Тут - те саме... Твої земляки не йдуть у Європарламент, і цього не пояснюють... Туди йдуть маніпулятори-шовіністи, типу Орбана та Сійярто, і голосно кричать, що "Україна утискає національну меншину, тому не має права буть членом ЄС"...
От і все...
21.04.2026 06:12 Відповісти
Якби це Україна конфіскувала чиїсь кошти їх би досі не було Сказали десь закотились а попростому спи ли!
21.04.2026 00:01 Відповісти
Ну, само-собою. Є двоє людей. Кожний вважає СВОЇ проблеми, ВАЖЛИВІШИМИ, за проблеми опонента...
21.04.2026 00:02 Відповісти
І чому австрійський "РайфайзенБанк" сам не віз гроші до України.Мадяри зассяли б їх трогать.
А може це план Австро-Угорської імперії?
21.04.2026 05:32 Відповісти
Нє всє так адназначна...А як ЄС реагувала на те що Угорщина блокувала санкції,а Орбан і його посіпаки здавали кремлю секрети, проштовхувати інтереси пукіна?Я б в Мадяра вимагав не тільки повернуть гроші,а ще офіційних вибачень і покарання винних.
21.04.2026 05:38 Відповісти
Ну, хоч каже, що це були "пропагандиські новини". Можливо, (як і я) вважає, що вони пропагандиськими були з обох сторін.
Вже прогрес.
Але хотів би я знати всю правду про цей випадок....
21.04.2026 00:51 Відповісти
легалізація. але щось пішло не так...
21.04.2026 01:05 Відповісти
Ті самі яйця тільки в профіль.Послідовник Обрана..
21.04.2026 01:09 Відповісти
Не довго була ейфорія від поразки орбана....Щось той мадяр дуже....."стриманий"
21.04.2026 05:45 Відповісти
Можливо, вже почав добиваться від Кремля передачі йому "преференцій", які раніше Орбану належали? Тобто, іде торг посадою прем'єр-міністра.. Ящо "не зійдуться в ціні" - змінить позицію...
21.04.2026 11:06 Відповісти
то гроші зеленої мафії які вони на поставках зброї заробляють, злодій пограбував злодія
21.04.2026 06:54 Відповісти
Ні. Це гроші рептилоїдів.
21.04.2026 07:07 Відповісти
Які ще "важливіші питання"? Утром дєньгі- вєчєром стулья,Мадяр.
21.04.2026 07:06 Відповісти
Угорщина не допомогає Україні в війні з рашистам, не дає зброю, фінансів, не приймає участі ні в чому але завжди має купу запитань, претензій до українців та вставляє палки в колеса вступу в ЄС, проти вступу України в НАТО. Здається, що дружби з ними не буде.
21.04.2026 07:13 Відповісти
Петер торбан вирішив перший візит зробити в росію.
Нахіба вигадувати яка буде його політика відносно України, нато.та єс.
Орбан він.тільки петер.
21.04.2026 07:22 Відповісти
тобто:
то ж, всім зрозуміло?
вже відкритим текстом говориться, що це гроші, зеленої кодли і особисто зе!гніди.
не народу україни!
тобто: ощад банк під прикриттям нац банку, ланки схеми розкрадання державних коштів!
а, ми тут якихось двох гомосексуалістів в мєнтовській формі у голосіїві палко обговорюємо....
21.04.2026 08:11 Відповісти
да на москву деньги ушли от зелёных слуг антимайдановцев
21.04.2026 09:12 Відповісти
Угорщина цих грошей ніколи не поверне.
21.04.2026 09:13 Відповісти
"Гроші то не бутерброд" 😸😸😸
21.04.2026 09:17 Відповісти
 
 