Мадяр про повернення Україні коштів "Ощадбанку": Говоритиму про це із Зеленським, але є важливіші питання

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що питання повернення коштів "Ощадбанку", вилучених під час затримання інкасаторів, обговорюватиме з президентом Володимиром Зеленським лише після свого офіційного вступу на посаду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telex.

Коментуючи звинувачення Зеленського на адресу попереднього угорського уряду, зокрема, що Віктор Орбан нібито причетний до "викрадення" коштів інкасаторів, Мадяр висловився стримано: "Ми не знаємо реальності, ми бачили лише пропагандистські новини".

За словами лідера "Тиси", він сумнівається в багатьох деталях цієї справи та закликає до "здорового глузду".

Мадяр наголосив, що після вступу на посаду прем’єра матиме до Зеленського "більш важливі питання", ніж історія з "Ощадбанком".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мадяр закликав Зеленського відкрити нафтопровід "Дружба": Не радив би шантажувати Угорщину

Читайте на "Цензор.НЕТ": Говоритимемо із Мадяром про повернення коштів "Ощадбанку", які викрав Орбан, - Зеленський