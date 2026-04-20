Мадяр про повернення Україні коштів "Ощадбанку": Говоритиму про це із Зеленським, але є важливіші питання
Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що питання повернення коштів "Ощадбанку", вилучених під час затримання інкасаторів, обговорюватиме з президентом Володимиром Зеленським лише після свого офіційного вступу на посаду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telex.
Деталі
Коментуючи звинувачення Зеленського на адресу попереднього угорського уряду, зокрема, що Віктор Орбан нібито причетний до "викрадення" коштів інкасаторів, Мадяр висловився стримано: "Ми не знаємо реальності, ми бачили лише пропагандистські новини".
За словами лідера "Тиси", він сумнівається в багатьох деталях цієї справи та закликає до "здорового глузду".
Мадяр наголосив, що після вступу на посаду прем’єра матиме до Зеленського "більш важливі питання", ніж історія з "Ощадбанком".
Що передувало?
- 6 березня Податкова Угорщини підтвердила затримання сімох громадян України.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
- Ввечері 6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив про звільнення сімох українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині.
Лідер фракції керівної партії Угорщини "Фідес" Мате Кочіш подав законопроєкт, який передбачає арешт до кінця розслідування захоплених в Угорщині коштів і цінностей українського "Ощадбанку".
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ситуація із вилученням валюти та золота, які перевозили інкасатори "Ощадбанку", становить питання національної безпеки країни. У Будапешті також припускають можливий зв’язок цих коштів із втручанням в угорські вибори.
- 12 березня повідомлялося, що Ощадбанк повернув інкасаторські автомобілі, які раніше були затримані в Угорщині, однак грошові кошти й банківське золото, що перевозилися, досі залишаються затриманими.
- За даними The Guardian, угорські агенти антитерористичної поліції могли зробити примусову інʼєкцію одному з інкасаторів "Ощадбанку", яких затримали в ніч на 6 березня. Це був релаксант, який робить людину більш балакучою на допитах.
Те ж саме може стать і з мадярами Закарпаття, в разі приєднання до Угорщини...
От і все...
А може це план Австро-Угорської імперії?
Вже прогрес.
Але хотів би я знати всю правду про цей випадок....
Нахіба вигадувати яка буде його політика відносно України, нато.та єс.
Орбан він.тільки петер.
то ж, всім зрозуміло?
вже відкритим текстом говориться, що це гроші, зеленої кодли і особисто зе!гніди.
не народу україни!
тобто: ощад банк під прикриттям нац банку, ланки схеми розкрадання державних коштів!
а, ми тут якихось двох гомосексуалістів в мєнтовській формі у голосіїві палко обговорюємо....