Працівнику "Ощадбанку" могли вколоти "сироватку правди" на допитах в Угорщині, - The Guardian

Угорські агенти антитерористичної поліції могла зробити примусову інʼєкцію одному з інкасаторів "Ощадбанку", яких затримали в ніч на 6 березня. Це був релаксант, який робить людину більш балакучою на допитах.

Про це пише The Guardian з посиланням на джерела в українських правоохоронних органах, передає Цензор.НЕТ.

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Метод тиску на допитах

Раніше Міністерство закордонних справ України повідомляло, що чоловіків 28 годин тримали в кайданках і зі завʼязаними очима, а одному з них, хворому на діабет, насильно ввели якийсь препарат — у нього різко піднявся цукор і розвинулась гіпертонія.

The Guardian зазначає, що цей інкасатор — колишній співробітник СБУ. Після затримання Національна податкова та митна служба Угорщини повідомляла, що перевезенням грошей керували колишній генерал СБУ, колишній майор ВПС України, а допомагали їм люди з військовим досвідом.

На думку українських джерел видання, інʼєкція містила релаксант, який мав на меті схилити піддослідного до розмови під час допитів. Сліди психотропного препарату були виявлені під час аналізів крові, проведених після повернення до України.

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The Guardian передає, що українські джерела назвали цю ін’єкцію прикладом "російського стилю", який повертає до так званих "сироваток правди", які використовували спецслужбісти КДБ за часів Радянського Союзу.

Видання зауважило, що не бачило результатів тестів і не змогло перевірити ці твердження. Однак угорський адвокат Лорант Хорват, який представляв інтереси українців, підтвердив, що "одна особа отримала ін'єкцію невідомого вмісту, попри свої заперечення". Джерело в угорській поліції повідомило, що там "чули від колег про ін'єкцію", але не знають, що саме вона містила.

За словами Хорвата, "Ощадбанк" подав кримінальну скаргу проти угорської влади через зловживання службовим становищем, а також кримінальні та цивільні позови від імені семи співробітників — щоб скасувати рішення про їхню депортацію та заборону їм вʼїзду до Шенгенської зони. Банк також вимагає повернути кошти, які досі арештовані в Угорщині.

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