Новости Венгрия задержала инкассаторские акты Украины
2 387 21

Сотруднику "Ощадбанка" могли уколоть "сыворотку правды" на допросах в Венгрии, - The Guardian

Задержание сотрудников "Ощадбанка" в Венгрии

Венгерские агенты антитеррористической полиции, возможно, сделали принудительную инъекцию одному из инкассаторов "Ощадбанка", задержанных в ночь на 6 марта. Это был релаксант, который делает человека более разговорчивым на допросах.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники в украинских правоохранительных органах, передает Цензор.НЕТ.

Метод давления на допросах

Ранее Министерство иностранных дел Украины сообщало, что мужчин 28 часов держали в наручниках и с завязанными глазами, а одному из них, больному диабетом, насильно ввели какой-то препарат — у него резко поднялся сахар и развилась гипертония.

The Guardian отмечает, что этот инкассатор — бывший сотрудник СБУ. После задержания Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии сообщала, что перевозкой денег руководили бывший генерал СБУ, бывший майор ВВС Украины, а помогали им люди с военным опытом.

По мнению украинских источников издания, инъекция содержала релаксант, который должен был склонить испытуемого к разговору во время допросов. Следы психотропного препарата были обнаружены при анализах крови, проведенных после возвращения в Украину.

The Guardian сообщает, что украинские источники назвали эту инъекцию примером "русского стиля", который возвращает к так называемым "сывороткам правды", которые использовали спецслужбисты КГБ во времена Советского Союза. 

Издание отметило, что не видела результатов тестов и не смогла проверить эти утверждения. Однако венгерский адвокат Лорант Хорват, представлявший интересы украинцев, подтвердил, что "одному человеку сделали инъекцию неизвестного содержания, несмотря на его возражения". Источник в венгерской полиции сообщил, что там "слышали от коллег об инъекции", но не знают, что именно она содержала.

По словам Хорвата, "Ощадбанк" подал уголовное заявление против венгерских властей по факту злоупотребления служебным положением, а также уголовные и гражданские иски от имени семи сотрудников — чтобы отменить решение об их депортации и запрете на въезд в Шенгенскую зону. Банк также требует вернуть средства, которые до сих пор арестованы в Венгрии.

Что предшествовало?

Венгрия (2403) допрос (1317) инкассаторы (102) Ощадбанк (234)
Топ комментарии
+3
Значить,розповів, про що знав,а золото було вкрите.
показать весь комментарий
20.03.2026 17:04 Ответить
+3
Угорщина ще буде довго вигрібати наслідки "орбанівщини".
показать весь комментарий
20.03.2026 17:07 Ответить
+3
точно саме януковича ?
показать весь комментарий
20.03.2026 17:14 Ответить
Значить,розповів, про що знав,а золото було вкрите.
20.03.2026 17:04 Ответить
проговорився? ех ....
20.03.2026 17:07 Ответить
Угорщина ще буде довго вигрібати наслідки "орбанівщини".
20.03.2026 17:07 Ответить
Так же як США відхаруватиме рудлго вирока, а Україна януковича.
20.03.2026 17:12 Ответить
точно саме януковича ?
20.03.2026 17:14 Ответить
саме так, "пробрєтєніє" майбутнього найвеличнішого у 2004 році зробили саме януковичі, тому зараз маємо цей "спадок".
20.03.2026 17:20 Ответить
А хто готував Україну для здачі кацапам з 2010 по 2014 рік? Якщо не знаєш то не треба натякати. Так, Кравчук та Кучма не кращі були, але найбільше приклав до цьогоруку саме зечара.
20.03.2026 17:33 Ответить
і шось повномасштабне зразу після зечари не трапилось. Чому ?
20.03.2026 18:01 Ответить
угорщина - це Європа. не московський філіал в складі ЄС, не подумайте
20.03.2026 17:07 Ответить
Здав подєльніків?
20.03.2026 17:08 Ответить
20.03.2026 17:09 Ответить
Хех, таку, як в всесвіті Гаррі Поттера?
20.03.2026 17:13 Ответить
у кацапів ще з часів КДБ залишилась така кількість запасів простроченого аміталу, що його вистачить вколоти кожному росіянину. Тому російські "політтехнологи" с барскава плєча приперли орбану достатньо цього гівна.
20.03.2026 17:14 Ответить
Якось так непевно з тими грошими.Ніяк не можуть чітко сказати - то гроші і золото приватні чи державні?Вони вже були вкрадені чи тільки мали бути вкраденими?Їх походження,статус і призначення?
20.03.2026 17:29 Ответить
це була стандартна офіційна міжбанківська операція, яка завжди регулярно проходила через теріторію Угорщини.
20.03.2026 17:44 Ответить
Гэнэральчик себе пенсию в сто тысяч пробивает, рассказывает сказочки что бы записали как жертву химатаки
20.03.2026 17:30 Ответить
Ніколи не треба відновлювати мадярам прокачку нафти поки не відповідять за свої полступки. Врніше, поки з кров'ю не вихаркають. Скотів треба провчити щоб внукам своїм заповідали що з Україною так поводитись не можна ні в якому випадку.
20.03.2026 17:33 Ответить
Так чому Україна,чи Ощадбанк,чи райффайзен не подають в європейський суд,ще й би компенсацію виграли
20.03.2026 17:48 Ответить
Спокійно. Це британські журналісти.
20.03.2026 17:59 Ответить
 
 