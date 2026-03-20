Сотруднику "Ощадбанка" могли уколоть "сыворотку правды" на допросах в Венгрии, - The Guardian

Венгерские агенты антитеррористической полиции, возможно, сделали принудительную инъекцию одному из инкассаторов "Ощадбанка", задержанных в ночь на 6 марта. Это был релаксант, который делает человека более разговорчивым на допросах.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники в украинских правоохранительных органах, передает Цензор.НЕТ.

Метод давления на допросах

Ранее Министерство иностранных дел Украины сообщало, что мужчин 28 часов держали в наручниках и с завязанными глазами, а одному из них, больному диабетом, насильно ввели какой-то препарат — у него резко поднялся сахар и развилась гипертония.

The Guardian отмечает, что этот инкассатор — бывший сотрудник СБУ. После задержания Национальная налоговая и таможенная служба Венгрии сообщала, что перевозкой денег руководили бывший генерал СБУ, бывший майор ВВС Украины, а помогали им люди с военным опытом.

По мнению украинских источников издания, инъекция содержала релаксант, который должен был склонить испытуемого к разговору во время допросов. Следы психотропного препарата были обнаружены при анализах крови, проведенных после возвращения в Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Похищение инкассаторов Ощадбанка: СМИ заявили о возможной причастности спецслужб Венгрии

The Guardian сообщает, что украинские источники назвали эту инъекцию примером "русского стиля", который возвращает к так называемым "сывороткам правды", которые использовали спецслужбисты КГБ во времена Советского Союза.

Издание отметило, что не видела результатов тестов и не смогла проверить эти утверждения. Однако венгерский адвокат Лорант Хорват, представлявший интересы украинцев, подтвердил, что "одному человеку сделали инъекцию неизвестного содержания, несмотря на его возражения". Источник в венгерской полиции сообщил, что там "слышали от коллег об инъекции", но не знают, что именно она содержала.

По словам Хорвата, "Ощадбанк" подал уголовное заявление против венгерских властей по факту злоупотребления служебным положением, а также уголовные и гражданские иски от имени семи сотрудников — чтобы отменить решение об их депортации и запрете на въезд в Шенгенскую зону. Банк также требует вернуть средства, которые до сих пор арестованы в Венгрии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нужно подождать 2 месяца, и Венгрия вернет Украине деньги. Это просто элемент шантажа, - экс-дипломат

Что предшествовало?