Новости Венгрия задержала инкассаторские акты Украины
Инкассаторские машины Ощадбанка вернулись из Венгрии, но деньги и золото остаются задержанными

После возвращения автомобилей в них зафиксировали повреждение оборудования

Ощадбанк вернул инкассаторские автомобили, которые ранее были задержаны в Венгрии. Транспорт уже передали представителям банка и украинским дипломатам, однако денежные средства и банковское золото, которые перевозились, до сих пор остаются задержанными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ощадбанк.

"Сегодня инкассаторские автомобили Ощадбанка, которые были незаконно задержаны в Венгрии, уже переданы представителям Ощадбанка и украинским дипломатам", - говорится в сообщении.

Автомобили, как и часть личных вещей семи сотрудников инкассаторской бригады, наконец-то возвращены Национальной налоговой и таможенной администрацией Венгрии (NAV) законным владельцам.

Ощадбанк выразил благодарность Министерству иностранных дел Украины, посольству Украины в Венгрии и Министерству внутренних дел Украины за содействие в возвращении имущества банка и его сотрудников.

Зафиксированы повреждения оборудования

"После возвращения инкассаторских автомобилей зафиксирован ряд повреждений оборудования. Юридические представители Ощадбанка на месте провели подробную фиксацию всех выявленных неисправностей. После возвращения автомобилей в Украину будет произведена оценка нанесенного ущерба", - сообщили в банке.

Средства и ценности остаются задержанными в Венгрии

В то же время, денежные средства и ценности в объеме 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота все еще остаются незаконно задержанными в Венгрии.

Ощадбанк продолжит последовательно отстаивать свои права в рамках ранее объявленной стратегии: защита интересов своих сотрудников и возвращение ценностей, принадлежащих государственному банку. Определенный перечень юридических шагов уже осуществлен.

Банк заявляет о законности перевозки средств в соответствии с нормами международного права

Ощадбанк настаивает на легальности осуществления перевозок в соответствии со всеми нормами международного права и законности своих прав на изъятые денежные средства и ценности.

Что предшествовало:

  • Перевозка средств и ценностей осуществлялась в рамках международного соглашения между Ощадбанком и Райффайзен Банк Австрия. Груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими европейскими таможенными процедурами.
  • Ощадбанк имеет действующую лицензию на выполнение международных перевозок, выданную Государственной службой Украины по безопасности на транспорте.
  • Во время полномасштабной войны перевозки ценностей банками осуществляются исключительно наземным путем. Такие перевозки происходят в среднем еженедельно.
  • В составе инкассаторской бригады было 7 штатных сотрудников, стаж работы которых в банке составляет от 3 до 21 года. Традиционно доставку международных грузов сопровождает один из руководителей департамента инкассации Ощадбанка. На этот раз возглавлял бригаду заместитель директора департамента.
  • Средства, перевозившиеся из Вены в Украину, принадлежат Ощадбанку. Эти средства были доверены банку украинскими гражданами и бизнесом. Они направлялись в Украину для дальнейшего использования в обращении и насыщения наличного рынка страны.
  • Упаковка денег и ценностей была осуществлена в соответствии со всеми регуляторными и транспортными требованиями.

авто (270) Венгрия (874) инкассаторы (11) Ощадбанк (28)
Топ комментарии
+2
Зауважте, що чомусь Ощад, НБУ, і вся ЗЕлень загалом не намагаються вирішити питання у юридичній площині.
Хоча, якщо там все було законно і без порушень, то взути Угорщину та Орбана у суді не було б проблемою.
показать весь комментарий
12.03.2026 21:39 Ответить
+1
Якщо все з вантажем добре,то чому ще нема позову?
показать весь комментарий
12.03.2026 21:25 Ответить
+1
1. подайте до суду на уряд угорщини
2. ліквідуйте орбана
показать весь комментарий
12.03.2026 21:33 Ответить
Якщо все з вантажем добре,то чому ще нема позову?
показать весь комментарий
12.03.2026 21:25 Ответить
От саме це і читав учора на кацапських сайтах.
Випадковість, не думаю....
Дурнику, пройшло лише пара, двійка днів.
Куди спішити якщо проценти капать на того хто порушив право?
показать весь комментарий
12.03.2026 21:32 Ответить
Шкода,що в тебе мізки залиті касабським лайном,якого ти начитався там.Позов це перше,про що повинен був сказати Ощад!По твоєму як вирішити це питання?Послати на перемовини ЗЕ чи війська,як деякі тут контужені пропонували ?
показать весь комментарий
12.03.2026 21:45 Ответить
Супротивника потрібно знати і читати.
А ти шльондра кацапська навіть цього не знаєш.
Іди і свисни мені у пісюн)))
показать весь комментарий
12.03.2026 21:48 Ответить
Ти добряче начитався,що атрофований мозок крім образ нічого видати не може
показать весь комментарий
12.03.2026 21:52 Ответить
І світло вимикають бо зеля не навчений рота вчасно заткнути
показать весь комментарий
12.03.2026 21:31 Ответить
1. подайте до суду на уряд угорщини
2. ліквідуйте орбана
показать весь комментарий
12.03.2026 21:33 Ответить
Зауважте, що чомусь Ощад, НБУ, і вся ЗЕлень загалом не намагаються вирішити питання у юридичній площині.
Хоча, якщо там все було законно і без порушень, то взути Угорщину та Орбана у суді не було б проблемою.
показать весь комментарий
12.03.2026 21:39 Ответить
Послушайте Дубинского из зала суда, о том чьи это деньги и куда ехали и зачем
показать весь комментарий
12.03.2026 21:46 Ответить
Что сказал Дубинский
По его словам:
Деньги, задержанные в Венгрии (около 75 млн евро) якобы не принадлежат украинскому государству или банку, а связаны с частной оборонной компанией Fire Point, которая занимается беспилотниками.
Он заявил, что эти средства якобы связаны с окружением президента Украины и могли использоваться для финансирования проектов или операций.
Дубинский также намекал, что перевозка могла быть неофициальной финансовой схемой, а не обычной банковской операцией.
То есть его тезис:
задержанные деньги и золото - это не банковский транзит, а средства частной структуры, связанной с властью.
показать весь комментарий
12.03.2026 21:49 Ответить
 
 