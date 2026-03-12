Инкассаторские машины Ощадбанка вернулись из Венгрии, но деньги и золото остаются задержанными
Ощадбанк вернул инкассаторские автомобили, которые ранее были задержаны в Венгрии. Транспорт уже передали представителям банка и украинским дипломатам, однако денежные средства и банковское золото, которые перевозились, до сих пор остаются задержанными.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ощадбанк.
"Сегодня инкассаторские автомобили Ощадбанка, которые были незаконно задержаны в Венгрии, уже переданы представителям Ощадбанка и украинским дипломатам", - говорится в сообщении.
Автомобили, как и часть личных вещей семи сотрудников инкассаторской бригады, наконец-то возвращены Национальной налоговой и таможенной администрацией Венгрии (NAV) законным владельцам.
Ощадбанк выразил благодарность Министерству иностранных дел Украины, посольству Украины в Венгрии и Министерству внутренних дел Украины за содействие в возвращении имущества банка и его сотрудников.
Зафиксированы повреждения оборудования
"После возвращения инкассаторских автомобилей зафиксирован ряд повреждений оборудования. Юридические представители Ощадбанка на месте провели подробную фиксацию всех выявленных неисправностей. После возвращения автомобилей в Украину будет произведена оценка нанесенного ущерба", - сообщили в банке.
Средства и ценности остаются задержанными в Венгрии
В то же время, денежные средства и ценности в объеме 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота все еще остаются незаконно задержанными в Венгрии.
Ощадбанк продолжит последовательно отстаивать свои права в рамках ранее объявленной стратегии: защита интересов своих сотрудников и возвращение ценностей, принадлежащих государственному банку. Определенный перечень юридических шагов уже осуществлен.
Банк заявляет о законности перевозки средств в соответствии с нормами международного права
Ощадбанк настаивает на легальности осуществления перевозок в соответствии со всеми нормами международного права и законности своих прав на изъятые денежные средства и ценности.
Что предшествовало:
- Перевозка средств и ценностей осуществлялась в рамках международного соглашения между Ощадбанком и Райффайзен Банк Австрия. Груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими европейскими таможенными процедурами.
- Ощадбанк имеет действующую лицензию на выполнение международных перевозок, выданную Государственной службой Украины по безопасности на транспорте.
- Во время полномасштабной войны перевозки ценностей банками осуществляются исключительно наземным путем. Такие перевозки происходят в среднем еженедельно.
- В составе инкассаторской бригады было 7 штатных сотрудников, стаж работы которых в банке составляет от 3 до 21 года. Традиционно доставку международных грузов сопровождает один из руководителей департамента инкассации Ощадбанка. На этот раз возглавлял бригаду заместитель директора департамента.
- Средства, перевозившиеся из Вены в Украину, принадлежат Ощадбанку. Эти средства были доверены банку украинскими гражданами и бизнесом. Они направлялись в Украину для дальнейшего использования в обращении и насыщения наличного рынка страны.
- Упаковка денег и ценностей была осуществлена в соответствии со всеми регуляторными и транспортными требованиями.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Випадковість, не думаю....
Дурнику, пройшло лише пара, двійка днів.
Куди спішити якщо проценти капать на того хто порушив право?
А ти шльондра кацапська навіть цього не знаєш.
Іди і свисни мені у пісюн)))
2. ліквідуйте орбана
Хоча, якщо там все було законно і без порушень, то взути Угорщину та Орбана у суді не було б проблемою.
По его словам:
Деньги, задержанные в Венгрии (около 75 млн евро) якобы не принадлежат украинскому государству или банку, а связаны с частной оборонной компанией Fire Point, которая занимается беспилотниками.
Он заявил, что эти средства якобы связаны с окружением президента Украины и могли использоваться для финансирования проектов или операций.
Дубинский также намекал, что перевозка могла быть неофициальной финансовой схемой, а не обычной банковской операцией.
То есть его тезис:
задержанные деньги и золото - это не банковский транзит, а средства частной структуры, связанной с властью.