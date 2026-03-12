Инкассаторские машины Ощадбанка вернулись из Венгрии, но деньги и золото остаются задержанными

Ощадбанк вернул инкассаторские автомобили, которые ранее были задержаны в Венгрии. Транспорт уже передали представителям банка и украинским дипломатам, однако денежные средства и банковское золото, которые перевозились, до сих пор остаются задержанными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Ощадбанк.

"Сегодня инкассаторские автомобили Ощадбанка, которые были незаконно задержаны в Венгрии, уже переданы представителям Ощадбанка и украинским дипломатам", - говорится в сообщении.

Автомобили, как и часть личных вещей семи сотрудников инкассаторской бригады, наконец-то возвращены Национальной налоговой и таможенной администрацией Венгрии (NAV) законным владельцам.

Ощадбанк выразил благодарность Министерству иностранных дел Украины, посольству Украины в Венгрии и Министерству внутренних дел Украины за содействие в возвращении имущества банка и его сотрудников.

Зафиксированы повреждения оборудования

"После возвращения инкассаторских автомобилей зафиксирован ряд повреждений оборудования. Юридические представители Ощадбанка на месте провели подробную фиксацию всех выявленных неисправностей. После возвращения автомобилей в Украину будет произведена оценка нанесенного ущерба", - сообщили в банке.

Средства и ценности остаются задержанными в Венгрии

В то же время, денежные средства и ценности в объеме 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота все еще остаются незаконно задержанными в Венгрии.

Ощадбанк продолжит последовательно отстаивать свои права в рамках ранее объявленной стратегии: защита интересов своих сотрудников и возвращение ценностей, принадлежащих государственному банку. Определенный перечень юридических шагов уже осуществлен.

Банк заявляет о законности перевозки средств в соответствии с нормами международного права

Ощадбанк настаивает на легальности осуществления перевозок в соответствии со всеми нормами международного права и законности своих прав на изъятые денежные средства и ценности.

