Інкасаторські машини Ощадбанку повернули з Угорщини, але гроші й золото залишаються затриманими

Ощадбанк повернув інкасаторські автомобілі, які раніше були затримані в Угорщині. Транспорт уже передали представникам банку та українським дипломатам, однак грошові кошти й банківське золото, що перевозилися, досі залишаються затриманими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ощадбанк.

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"Сьогодні інкасаторські автомобілі Ощадбанку, які були незаконно затримані в Угорщині, вже передані представникам Ощадбанку та українським дипломатам", - ідеться в повідомленні.

Авто, як і частина особистих речей семи співробітників інкасаторської бригади, нарешті повернуті Національною податковою та митною адміністрацією Угорщини (NAV) законним власникам.

Ощадбанк висловив вдячність Міністерству закордонних справ України, Посольству України в Угорщині та Міністерству внутрішніх справ України за сприяння у поверненні майна банку та його співробітників.

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Зафіксовано пошкодження обладнання

"Після повернення інкасаторських автомобілів зафіксовано низку пошкоджень обладнання. Юридичні представники Ощадбанку на місці провели детальну фіксацію всіх виявлених несправностей. Після повернення автомобілів в Україну буде зроблена оцінка завданих збитків", - повідомили в банку.

Кошти та цінності залишаються затриманими в Угорщині

Водночас, грошові кошти та цінності в обсязі 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота все ще залишаються незаконно затриманими в Угорщині.

Ощадбанк продовжить послідовно відстоювати свої права в межах раніше оголошеної стратегії: захист інтересів своїх співробітників та повернення цінностей, які належать державному банку. Певний перелік юридичних кроків вже здійснено.

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Банк заявляє про законність перевезення коштів відповідно до норм міжнародного права

Ощад наполягає на легальності здійснення перевезень відповідно до всіх норм міжнародного права та законності своїх прав на вилучені грошові кошти і цінності.

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