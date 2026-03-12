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Новини Угорщина затримала інкасаторські авто Ощадбанку
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Інкасаторські машини Ощадбанку повернули з Угорщини, але гроші й золото залишаються затриманими

Після повернення автомобілів у них зафіксували пошкодження обладнання

Ощадбанк повернув інкасаторські автомобілі, які раніше були затримані в Угорщині. Транспорт уже передали представникам банку та українським дипломатам, однак грошові кошти й банківське золото, що перевозилися, досі залишаються затриманими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ощадбанк.

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"Сьогодні інкасаторські автомобілі Ощадбанку, які були незаконно затримані в Угорщині, вже передані представникам Ощадбанку та українським дипломатам", - ідеться в повідомленні.

Авто, як і частина особистих речей семи співробітників інкасаторської бригади, нарешті повернуті Національною податковою та митною адміністрацією Угорщини (NAV) законним власникам.

Ощадбанк висловив вдячність Міністерству закордонних справ України, Посольству України в Угорщині та Міністерству внутрішніх справ України за сприяння у поверненні майна банку та його співробітників.

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Зафіксовано пошкодження обладнання

"Після повернення інкасаторських автомобілів зафіксовано низку пошкоджень обладнання. Юридичні представники Ощадбанку на місці провели детальну фіксацію всіх виявлених несправностей. Після повернення автомобілів в Україну буде зроблена оцінка завданих збитків", - повідомили в банку.

Кошти та цінності залишаються затриманими в Угорщині

Водночас, грошові кошти та цінності в обсязі 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота все ще залишаються незаконно затриманими в Угорщині.

Ощадбанк продовжить послідовно відстоювати свої права в межах раніше оголошеної стратегії: захист інтересів своїх співробітників та повернення цінностей, які належать державному банку. Певний перелік юридичних кроків вже здійснено.

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Банк заявляє про законність перевезення коштів відповідно до норм міжнародного права

Ощад наполягає на легальності здійснення перевезень відповідно до всіх норм міжнародного права та законності своїх прав на вилучені грошові кошти і цінності.

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Що передувало:

  • перевезення коштів і цінностей здійснювалось у межах міжнародної угоди між Ощадбанком та Райффайзен Банк Австрія. Вантаж було оформлено відповідно до міжнародних правил перевезень та чинних європейських митних процедур
  • Ощадбанк має діючу ліцензію на виконання міжнародних перевезень, видану Державною службою України з безпеки на транспорті
  • під час повномасштабної війни перевезення цінностей банками здійснюються виключно наземним шляхом. Такі перевезення відбуваються в середньому щотижня
  • у складі інкасаторської бригади були 7 штатних співробітників, стаж роботи яких в банку складає від 3 до 21 року. Традиційно доставку міжнародних вантажів супроводжує один з керівників департаменту інкасації Ощадбанку. Цього разу очолював бригаду заступник директора департаменту
  • кошти, які перевозились з Відня до України, належать Ощадбанку. Ці кошти були довірені банку українськими громадянами і бізнесом. Вони прямували до України для подальшого використання в обігу й насичення готівкового ринку країни
  • пакування грошей і цінностей було здійснено відповідно до всіх регуляторних і транспортних вимог.

Автор: 

авто (6592) Угорщина (3028) інкасатори (96) Ощадбанк (812)
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Топ коментарі
+13
Якщо відпустили інкасаторів і інкасаторські авто значить вугорщина визнала що ніякого злочину чи злого умислу не було. Бо інакше це були б і свідки і знаряддя злочину і тд. Тобто вугорщина просто тупо пограбувала інкасаторів і за це потрібно подавати позови і вимагати компенсації. Щоб Орбан не тільки не отримав плюси на виборах а навпаки за цього інциденту втратив довіру всіх
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12.03.2026 22:08 Відповісти
+10
Якщо все з вантажем добре,то чому ще нема позову?
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12.03.2026 21:25 Відповісти
+9
Зауважте, що чомусь Ощад, НБУ, і вся ЗЕлень загалом не намагаються вирішити питання у юридичній площині.
Хоча, якщо там все було законно і без порушень, то взути Угорщину та Орбана у суді не було б проблемою.
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12.03.2026 21:39 Відповісти
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Якщо все з вантажем добре,то чому ще нема позову?
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12.03.2026 21:25 Відповісти
От саме це і читав учора на кацапських сайтах.
Випадковість, не думаю....
Дурнику, пройшло лише пара, двійка днів.
Куди спішити якщо проценти капать на того хто порушив право?
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12.03.2026 21:32 Відповісти
Шкода,що в тебе мізки залиті касабським лайном,якого ти начитався там.Позов це перше,про що повинен був сказати Ощад!По твоєму як вирішити це питання?Послати на перемовини ЗЕ чи війська,як деякі тут контужені пропонували ?
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12.03.2026 21:45 Відповісти
Супротивника потрібно знати і читати.
А ти шльондра кацапська навіть цього не знаєш.
Іди і свисни мені у пісюн)))
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12.03.2026 21:48 Відповісти
Ти добряче начитався,що атрофований мозок крім образ нічого видати не може
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12.03.2026 21:52 Відповісти
йой!
За все життя не чув такої дивної образи.
Жякую тобі, це щось нове.
Люди не читайте нічого-бо це пошкодить ваш мозок.
Що ти куриш? Не для себе питаю, друг хоче те саме покурити)))).
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12.03.2026 21:59 Відповісти
"Позов це перше,про що повинен був сказати Ощад!" Ти , знавцю права, скільки позовів до суду подавав і в якій галузі - цивільній , кримінальній , адміністративній , господарській ...... ?
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13.03.2026 01:19 Відповісти
А питання ж дуже вірне - чому кровавий зеленский та йього підгнидники тупо мовчать про те шо Україна готує позов у Европейський суд. нбу заявив шо там з юридичної сторони зроблено все правильно - то готуйте. А там треба буде доказувати походження цих грошей. Пригадую,як у 22 та 23 роках резніков та гнида відправляли більше сотні міліардів на начебто закупівлю зброї, снарядів, снаряги - з тих пір ні грошей, ні зброї, ні снарядів по тих контрактах. А гроші ж десь лежать.
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12.03.2026 22:27 Відповісти
Який жах що Danger Zone не має інформації в цій справі!...
Це ж так сталося що у цієї зони немає допуску до цієї інформації.
А так би вона просто та зона могла б поділитися інфою з тими хто їй платить грошики)))
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12.03.2026 22:49 Відповісти
І світло вимикають бо зеля не навчений рота вчасно заткнути
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12.03.2026 21:31 Відповісти
до чого тут зеля - з 2022 року готівку з Австрії до України возила мадьярська інкасаторська шарашка Cinatron, що належить дружбану Орбана. Цього року Райфайзен відмовився від послуг мадьярів і от собутильник умовив Вітька помститися…
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12.03.2026 23:37 Відповісти
Де вам нині так світло вимикають якщо ви не у Харкові чи Дніпрі ?
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13.03.2026 01:21 Відповісти
1. подайте до суду на уряд угорщини
2. ліквідуйте орбана
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12.03.2026 21:33 Відповісти
Зауважте, що чомусь Ощад, НБУ, і вся ЗЕлень загалом не намагаються вирішити питання у юридичній площині.
Хоча, якщо там все було законно і без порушень, то взути Угорщину та Орбана у суді не було б проблемою.
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12.03.2026 21:39 Відповісти
Ну собачий рот Коломоя - ще то джерело інформації.
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12.03.2026 22:28 Відповісти
Ти кацапе, ще казочки Лаврова з Піськовим тут запропонуй послухати
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12.03.2026 22:12 Відповісти
Эт другое дело. Если сам Дубинский сказал. Он врать не будет.
А вообще, это тот Дубинский который кацапский шпион?
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12.03.2026 22:21 Відповісти
І звідки ж Дубінський, сидячи у тюрячці, може це знати?

Він же вже пару років чалиться.
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12.03.2026 22:29 Відповісти
Сашко Дубінеску-в'язень сумління.Він,бідолашний,постраждав за маму-вона дуже любила швидкість.Вибачте-сльози заливають клавіатуру.
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13.03.2026 11:32 Відповісти
Машини повернули - а осадок/валюта золото/ залишився
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12.03.2026 21:53 Відповісти
Якщо відпустили інкасаторів і інкасаторські авто значить вугорщина визнала що ніякого злочину чи злого умислу не було. Бо інакше це були б і свідки і знаряддя злочину і тд. Тобто вугорщина просто тупо пограбувала інкасаторів і за це потрібно подавати позови і вимагати компенсації. Щоб Орбан не тільки не отримав плюси на виборах а навпаки за цього інциденту втратив довіру всіх
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12.03.2026 22:08 Відповісти
Абсолютно згідний, але з поправкою - якщо би склад злочину справді був (незаконне перевезення готівки, бла-бла-бла), то інкасаторів би взагалі затримали, як співвиконавців !!! А їх відпустили, що тупо свідчить про те, що насправді жодних реальних претензій немає (гратися з незаконним позбавленням волі людей угорці побоялися, бо то вже жарти в сторону).
Угорщина в умовах відключення від корупційно-нафтової годівниці рф просто пограбувала державний український банк на суму під 82 млн. дол. В прямому сенсі гоп-стоп.
Кошти віддадуть після виборів, пошукають якийсь предлог типу "ми тут Україні 100500 умов виставили . . ."
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13.03.2026 01:43 Відповісти
Там у тих фургончиках нема мого жодного центу - то якось похрін на цю всю возню - тут дуже прикро шо зелена погань дала мотивацію орбану в йього виборах. Вся Европа тихенько сиділа та чекала - орбан і так пролітав, не пилять, придурку не йметься, а може і уйло наказало, виступив - напущю ЗСУ на Венгрію. Ідіота обрала такаж прибахнута українська більшість.
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12.03.2026 22:33 Відповісти
З твого словесного поносу висновок один - ти від тієї більшості ну ні чим не відрізняєшся .
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13.03.2026 01:24 Відповісти
Хай Орбандіто викупляє своїх « туристів», які приїхали контролювати « Дружбу». Інакше тих відважних хлопчиків у ТЦК на перевиховання
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13.03.2026 02:10 Відповісти
Та нехай Міндічу їх повертають !
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13.03.2026 08:57 Відповісти
Орбану потрібні гроші на вибори, причому нелегальні гроші. Він сподівається, що, коли виграє, зможе їх потім відшкодувати. А якщо програє, новий уряд буде це приховувати, щоб не паплюжити і так не найкращу репутацію Угорщини. Найкраще що зараз треба було б зробити, це якось прослідкувати за цими грошима.
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13.03.2026 09:42 Відповісти
І наші їх прийняли ? Дарма ...
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13.03.2026 19:41 Відповісти
 
 