Інкасаторські машини Ощадбанку повернули з Угорщини, але гроші й золото залишаються затриманими
Ощадбанк повернув інкасаторські автомобілі, які раніше були затримані в Угорщині. Транспорт уже передали представникам банку та українським дипломатам, однак грошові кошти й банківське золото, що перевозилися, досі залишаються затриманими.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ощадбанк.
"Сьогодні інкасаторські автомобілі Ощадбанку, які були незаконно затримані в Угорщині, вже передані представникам Ощадбанку та українським дипломатам", - ідеться в повідомленні.
Авто, як і частина особистих речей семи співробітників інкасаторської бригади, нарешті повернуті Національною податковою та митною адміністрацією Угорщини (NAV) законним власникам.
Ощадбанк висловив вдячність Міністерству закордонних справ України, Посольству України в Угорщині та Міністерству внутрішніх справ України за сприяння у поверненні майна банку та його співробітників.
Зафіксовано пошкодження обладнання
"Після повернення інкасаторських автомобілів зафіксовано низку пошкоджень обладнання. Юридичні представники Ощадбанку на місці провели детальну фіксацію всіх виявлених несправностей. Після повернення автомобілів в Україну буде зроблена оцінка завданих збитків", - повідомили в банку.
Кошти та цінності залишаються затриманими в Угорщині
Водночас, грошові кошти та цінності в обсязі 40 млн доларів США, 35 млн євро та 9 кг банківського золота все ще залишаються незаконно затриманими в Угорщині.
Ощадбанк продовжить послідовно відстоювати свої права в межах раніше оголошеної стратегії: захист інтересів своїх співробітників та повернення цінностей, які належать державному банку. Певний перелік юридичних кроків вже здійснено.
Банк заявляє про законність перевезення коштів відповідно до норм міжнародного права
Ощад наполягає на легальності здійснення перевезень відповідно до всіх норм міжнародного права та законності своїх прав на вилучені грошові кошти і цінності.
Що передувало:
- перевезення коштів і цінностей здійснювалось у межах міжнародної угоди між Ощадбанком та Райффайзен Банк Австрія. Вантаж було оформлено відповідно до міжнародних правил перевезень та чинних європейських митних процедур
- Ощадбанк має діючу ліцензію на виконання міжнародних перевезень, видану Державною службою України з безпеки на транспорті
- під час повномасштабної війни перевезення цінностей банками здійснюються виключно наземним шляхом. Такі перевезення відбуваються в середньому щотижня
- у складі інкасаторської бригади були 7 штатних співробітників, стаж роботи яких в банку складає від 3 до 21 року. Традиційно доставку міжнародних вантажів супроводжує один з керівників департаменту інкасації Ощадбанку. Цього разу очолював бригаду заступник директора департаменту
- кошти, які перевозились з Відня до України, належать Ощадбанку. Ці кошти були довірені банку українськими громадянами і бізнесом. Вони прямували до України для подальшого використання в обігу й насичення готівкового ринку країни
- пакування грошей і цінностей було здійснено відповідно до всіх регуляторних і транспортних вимог.
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Випадковість, не думаю....
Дурнику, пройшло лише пара, двійка днів.
Куди спішити якщо проценти капать на того хто порушив право?
А ти шльондра кацапська навіть цього не знаєш.
Іди і свисни мені у пісюн)))
За все життя не чув такої дивної образи.
Жякую тобі, це щось нове.
Люди не читайте нічого-бо це пошкодить ваш мозок.
Що ти куриш? Не для себе питаю, друг хоче те саме покурити)))).
Це ж так сталося що у цієї зони немає допуску до цієї інформації.
А так би вона просто та зона могла б поділитися інфою з тими хто їй платить грошики)))
2. ліквідуйте орбана
Хоча, якщо там все було законно і без порушень, то взути Угорщину та Орбана у суді не було б проблемою.
А вообще, это тот Дубинский который кацапский шпион?
Він же вже пару років чалиться.
Угорщина в умовах відключення від корупційно-нафтової годівниці рф просто пограбувала державний український банк на суму під 82 млн. дол. В прямому сенсі гоп-стоп.
Кошти віддадуть після виборів, пошукають якийсь предлог типу "ми тут Україні 100500 умов виставили . . ."