Похищение инкассаторов Ощадбанка: СМИ заявили о возможной причастности спецслужб Венгрии
Операция по похищению украинских инкассаторов и имущества Ощадбанка в Венгрии могла быть спланирована спецслужбами страны в политических целях. Согласно данным журналистского расследования, её рассматривали как инструмент для провоцирования напряжённости в отношениях с Украиной в преддверии выборов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом, как пишет "Европейская правда", сообщают журналисты-расследователи проекта VSquare.
По словам четырех источников, знакомых с деталями операции по похищению украинских инкассаторов и имущества Ощадбанка, этот рейд возглавил Эрш Фаркаш, государственный секретарь, отвечающий за гражданские разведывательные службы.
Как утверждается, венгерские спецслужбы следили за регулярными рейсами банковских грузов из Австрии в Украину как минимум с начала января 2026 года. Наблюдение велось за границей: оперативники определили, в каком отеле в Вене останавливались украинские охранники, и нанесли на карту маршруты, по которым они следовали.
Каков был план?
Первоначальный план Венгрии заключался в том, чтобы поймать украинцев с оружием, что дало бы властям возможность распространить нарратив о терроризме или незаконной торговле оружием.
Именно поэтому Антитеррористическому центру (TEK) было поручено провести рейд, который лично контролировал с командного пункта TEK государственный секретарь Фаркаш.
Рейд пошел не по плану
Рейд пошел не по плану, поскольку оказалось, что документы, денежные переводы и операция инкассаторов были вполне законными, а у украинцев даже не было при себе оружия.
Из-за этого венгры поспешно разработали "план Б", который заключался в обвинении инкассаторов в отмывании денег. Налоговой службе Венгрии (NAV) было приказано начать расследование, чтобы создать видимость законности.
О том, что операция была импровизацией, свидетельствует и тот факт, что, несмотря на нарратив о "военной мафии", военную разведку Венгрии никогда не проинформировали о рейде.
Кроме того, Министерство обороны Венгрии сообщили об операции только тогда, когда силовики TEK поняли, что им не хватает транспортных средств для перевозки инкассаторских машин, и были вынуждены попросить у ведомства военный транспорт для их вывоза.
Также, по данным источника, в Венгрии считают операцию успешной, поскольку известие о ней дошло до президента Украины Владимира Зеленского перед пресс-конференцией с журналистами. По их данным, речь идет о том случае, когда Зеленский пригрозил "одному лицу", которое блокирует кредит ЕС Украине на 90 млрд евро (намекая на венгерского премьера Виктора Орбана), передать его адрес "ребятам из ВСУ". В то же время журналисты не могут подтвердить, что эти замечания были связаны с рейдом против Ощадбанка.
Что предшествовало?
- 6 марта Налоговая служба Венгрии подтвердила задержание семи граждан Украины.
- Команда НБУ срочно отправляется в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины возбудила производство.
- В правительстве Венгрии заявили, что семерых украинских инкассаторов депортируют.
- Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семерых украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.
-
Лидер фракции правящей партии Венгрии "Фидес" Мате Кочиш подал законопроект, который предусматривает арест до конца расследования захваченных в Венгрии средств и ценностей украинского "Ощадбанка".
-
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ситуация с изъятием валюты и золота, которые перевозили инкассаторы "Ощадбанка", представляет собой вопрос национальной безопасности страны. В Будапеште также предполагают возможную связь этих средств с вмешательством в венгерские выборы.
- 12 марта сообщалось, что Ощадбанк вернул инкассаторские автомобили, которые ранее были задержаны в Венгрии,однако перевозившиеся денежные средства и банковское золото до сих пор остаются задержанными.
Вона була спланована спецслужбами рф !!!
І не треба тут нічого вигадувати більше....