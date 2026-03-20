Похищение инкассаторов Ощадбанка: СМИ заявили о возможной причастности спецслужб Венгрии

Операция по похищению украинских инкассаторов и имущества Ощадбанка в Венгрии могла быть спланирована спецслужбами страны в политических целях. Согласно данным журналистского расследования, её рассматривали как инструмент для провоцирования напряжённости в отношениях с Украиной в преддверии выборов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом, как пишет "Европейская правда", сообщают журналисты-расследователи проекта VSquare.

По словам четырех источников, знакомых с деталями операции по похищению украинских инкассаторов и имущества Ощадбанка, этот рейд возглавил Эрш Фаркаш, государственный секретарь, отвечающий за гражданские разведывательные службы.

Как утверждается, венгерские спецслужбы следили за регулярными рейсами банковских грузов из Австрии в Украину как минимум с начала января 2026 года. Наблюдение велось за границей: оперативники определили, в каком отеле в Вене останавливались украинские охранники, и нанесли на карту маршруты, по которым они следовали.

Каков был план?

Первоначальный план Венгрии заключался в том, чтобы поймать украинцев с оружием, что дало бы властям возможность распространить нарратив о терроризме или незаконной торговле оружием.

Именно поэтому Антитеррористическому центру (TEK) было поручено провести рейд, который лично контролировал с командного пункта TEK государственный секретарь Фаркаш.

Рейд пошел не по плану

Рейд пошел не по плану, поскольку оказалось, что документы, денежные переводы и операция инкассаторов были вполне законными, а у украинцев даже не было при себе оружия.

Из-за этого венгры поспешно разработали "план Б", который заключался в обвинении инкассаторов в отмывании денег. Налоговой службе Венгрии (NAV) было приказано начать расследование, чтобы создать видимость законности.

О том, что операция была импровизацией, свидетельствует и тот факт, что, несмотря на нарратив о "военной мафии", военную разведку Венгрии никогда не проинформировали о рейде.

Кроме того, Министерство обороны Венгрии сообщили об операции только тогда, когда силовики TEK поняли, что им не хватает транспортных средств для перевозки инкассаторских машин, и были вынуждены попросить у ведомства военный транспорт для их вывоза.

Также, по данным источника, в Венгрии считают операцию успешной, поскольку известие о ней дошло до президента Украины Владимира Зеленского перед пресс-конференцией с журналистами. По их данным, речь идет о том случае, когда Зеленский пригрозил "одному лицу", которое блокирует кредит ЕС Украине на 90 млрд евро (намекая на венгерского премьера Виктора Орбана), передать его адрес "ребятам из ВСУ". В то же время журналисты не могут подтвердить, что эти замечания были связаны с рейдом против Ощадбанка.

Что предшествовало?