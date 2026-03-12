Задержание инкассаторов в Венгрии: один из них попал в больницу
После допроса венгерскими службами один из инкассаторов "Ощадбанка" оказался в больнице. Ранее в Венгрии задержали семерых сотрудников банка с инкассаторскими авто.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Bloomberg сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.
Он сообщил, что задержанных украинских инкассаторов подвергли жестким допросам. Один из них был в тяжелом состоянии и срочно госпитализирован.
Пышный назвал инцидент с задержанием работников банка и изъятием перевозимых ценностей "абсурдным и незаконным" и подчеркнул, что это произошло в стране Европейского Союза.
Что предшествовало?
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
- Налоговая Венгрии подтвердила задержание семи граждан Украины.
- МИД Украины рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
- Команда НБУ срочно едет в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины начала производство.
- В правительстве Венгрии заявили, что семь украинских инкассаторов будут депортированы.
- Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семерых украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.
Лидер фракции правящей партии Венгрии "Фидес" Мате Кочиш подал законопроект, который предусматривает арест до конца расследования захваченных в Венгрии средств и ценностей украинского "Ощадбанка".
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ситуация с изъятием валюты и золота, которые перевозили инкассаторы "Ощадбанка", представляет собой вопрос национальной безопасности страны. В Будапеште также предполагают возможную связь этих средств с вмешательством в венгерские выборы.
" Закатували українця, фашисти, і куди дивиться ЄС!
Що коїться, людоньки добрі!? Спасіть, ******** зренія лішають!"
Ще 100-літніх дідів туди наберіть.