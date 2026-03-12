РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9278 посетителей онлайн
Новости Венгрия задержала инкассаторские акты Украины
2 548 17

Задержание инкассаторов в Венгрии: один из них попал в больницу

возвращение инкассаторов домой
Фото: Ощадбанк

После допроса венгерскими службами один из инкассаторов "Ощадбанка" оказался в больнице. Ранее в Венгрии задержали семерых сотрудников банка с инкассаторскими авто.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Bloomberg сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он сообщил, что задержанных украинских инкассаторов подвергли жестким допросам. Один из них был в тяжелом состоянии и срочно госпитализирован.

Пышный назвал инцидент с задержанием работников банка и изъятием перевозимых ценностей "абсурдным и незаконным" и подчеркнул, что это произошло в стране Европейского Союза.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия получила письмо от НБУ о незаконном задержании инкассаторов "Ощадбанка" в Венгрии

Что предшествовало?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После похищения инкассаторов "Ощадбанка" в Венгрии НБУ выдал банкам наличные на $73 миллиона и 45 млн евро

Автор: 

инкассаторы (11) Ощадбанк (27) Пышный Андрей (13)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Цирк приїхав,шапіто продовжується
показать весь комментарий
12.03.2026 08:03 Ответить
+13
представити до ордена за Мужність як мінімум! Це ж не на позиції днів 100 пробув, там грамотою можна нагородити!
показать весь комментарий
12.03.2026 08:25 Ответить
+11
Явно генеральчик в ликарню лег,оформляет группу через травму на рабочем месте,тысяч сто будут платить бедолаге.
показать весь комментарий
12.03.2026 08:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цирк приїхав,шапіто продовжується
показать весь комментарий
12.03.2026 08:03 Ответить
дід в лікарню попав ,а в тебе цирк
показать весь комментарий
12.03.2026 08:10 Ответить
Угорський міністр збрехав, що візит делегації на "Дружбу" узгоджували з Україною - документ
показать весь комментарий
12.03.2026 08:11 Ответить
Явно генеральчик в ликарню лег,оформляет группу через травму на рабочем месте,тысяч сто будут платить бедолаге.
показать весь комментарий
12.03.2026 08:14 Ответить
скільки тобі кацапе , платять за твої безграмотні висери ?
показать весь комментарий
12.03.2026 09:31 Ответить
подивіться як діду руки крутять
показать весь комментарий
12.03.2026 08:16 Ответить
ти подивись як крутять в Україні руки дідам на вулицях. Це звична практика правоохоронних органів. Різниця в тому, чи мають вони повноваження для цього.
показать весь комментарий
12.03.2026 08:31 Ответить
Мені 68 років, ходжу спокійно, ніхто не крутив і не крутить.
показать весь комментарий
12.03.2026 09:12 Ответить
Схоже тобі не руки відкрутили, а яйка, сцикло свинособаче!
показать весь комментарий
12.03.2026 09:12 Ответить
представити до ордена за Мужність як мінімум! Це ж не на позиції днів 100 пробув, там грамотою можна нагородити!
показать весь комментарий
12.03.2026 08:25 Ответить
Вова наносит вдар у відповідь по орбану!
" Закатували українця, фашисти, і куди дивиться ЄС!
Що коїться, людоньки добрі!? Спасіть, ******** зренія лішають!"
показать весь комментарий
12.03.2026 08:26 Ответить
За тих, хто іде на штурм кацапських окопів, душа болить, а тут щось тиша
показать весь комментарий
12.03.2026 08:27 Ответить
Мабуть при наборі інкасаторів фізична форма кандидатів значення не має.
Ще 100-літніх дідів туди наберіть.
показать весь комментарий
12.03.2026 09:14 Ответить
Мусорів інвалідів
показать весь комментарий
12.03.2026 09:24 Ответить
"Боротьба" з "тероризмом" по-орбанівськи: "терористів" відправити додому, а золото забрати
показать весь комментарий
12.03.2026 09:21 Ответить
 
 