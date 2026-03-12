Задержание инкассаторов в Венгрии: один из них попал в больницу

Фото: Ощадбанк

После допроса венгерскими службами один из инкассаторов "Ощадбанка" оказался в больнице. Ранее в Венгрии задержали семерых сотрудников банка с инкассаторскими авто.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Bloomberg сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Он сообщил, что задержанных украинских инкассаторов подвергли жестким допросам. Один из них был в тяжелом состоянии и срочно госпитализирован.

Пышный назвал инцидент с задержанием работников банка и изъятием перевозимых ценностей "абсурдным и незаконным" и подчеркнул, что это произошло в стране Европейского Союза.

Что предшествовало?

