Затримання інкасаторів в Угорщині: один з них потрапив до лікарні
Після допиту угорськими службами один з інкасаторів "Ощадбанку" опинився в лікарні. Раніше в Угорщині затримали сімох працівників банку з інкасаторськими авто.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Bloomberg повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний.
Він повідомив, що затриманих українських інкасаторів піддали жорстким допитам. Один із них був у тяжкому стані та терміново госпіталізований.
Пишний назвав інцидент із затриманням працівників банку та вилученням перевезених цінностей "абсурдним і незаконним" і підкреслив, що це сталося в країні Європейський Союз.
Що передувало?
- Орбан заявив, що Угорщина "силою" прорве "блокаду" нафтопроводу "Дружба".
- Податкова Угорщини підтвердила затримання сімох громадян України.
- МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до Угорщини.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
- Ввечері 6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив про звільнення сімох українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині.
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Лідер фракції керівної партії Угорщини "Фідес" Мате Кочіш подав законопроєкт, який передбачає арешт до кінця розслідування захоплених в Угорщині коштів і цінностей українського "Ощадбанку".
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Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ситуація із вилученням валюти та золота, які перевозили інкасатори "Ощадбанку", становить питання національної безпеки країни. У Будапешті також припускають можливий зв’язок цих коштів із втручанням в угорські вибори.
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А нахіба тобі золото, чи пачки баксів?
Тебеж скоро кранувати будуть?
Прямо як родича асадки в кращому випадку, а в гіршому як кадафі.
" Закатували українця, фашисти, і куди дивиться ЄС!
Що коїться, людоньки добрі!? Спасіть, ******** зренія лішають!"
Ще 100-літніх дідів туди наберіть.
А Пишний завоворив про законність? "Затриманих піддали жорстким допитам.." Той Пишний, що носить відьмацький браслет єрмака і незаконно блокував рахунки Порошенка, який мільярдами допомагає армії? То Порошенка ця хуцпа не катує своїми неправовими методами і діями?
Про жорсткі допити,Пшн.не розповів,які саме мав на увазі: чи це засоби фіз.впливу,чи це жорсткий психологічний вплив,що далеко це не одне те саме.
Арештовано вантаж, здається,на два місяці, поки йде розслідування.
Хвилюватись можна йому лише,якщо там було щось протизаконно.
Тим більше,там вже і вибори відбудуться, після двох місяців,12 квітня.