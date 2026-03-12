Затримання інкасаторів в Угорщині: один з них потрапив до лікарні

Фото: Ощадбанк

Після допиту угорськими службами один з інкасаторів "Ощадбанку" опинився в лікарні. Раніше в Угорщині затримали сімох працівників банку з інкасаторськими авто.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Bloomberg повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний.

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Він повідомив, що затриманих українських інкасаторів піддали жорстким допитам. Один із них був у тяжкому стані та терміново госпіталізований.

Пишний назвав інцидент із затриманням працівників банку та вилученням перевезених цінностей "абсурдним і незаконним" і підкреслив, що це сталося в країні Європейський Союз.

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Що передувало?

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