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Новини Угорщина затримала інкасаторські авто Ощадбанку
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Затримання інкасаторів в Угорщині: один з них потрапив до лікарні

повернення інкасаторів додому
Фото: Ощадбанк

Після допиту угорськими службами один з інкасаторів "Ощадбанку" опинився в лікарні. Раніше в Угорщині затримали сімох працівників банку з інкасаторськими авто.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Bloomberg повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний.

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Він повідомив, що затриманих українських інкасаторів піддали жорстким допитам. Один із них був у тяжкому стані та терміново госпіталізований.

Пишний назвав інцидент із затриманням працівників банку та вилученням перевезених цінностей "абсурдним і незаконним" і підкреслив, що це сталося в країні Європейський Союз.

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Що передувало?

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Автор: 

інкасатори (96) Ощадбанк (811) Пишний Андрій (214)
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Топ коментарі
+17
Цирк приїхав,шапіто продовжується
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12.03.2026 08:03 Відповісти
+17
представити до ордена за Мужність як мінімум! Це ж не на позиції днів 100 пробув, там грамотою можна нагородити!
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12.03.2026 08:25 Відповісти
+7
дід в лікарню попав ,а в тебе цирк
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12.03.2026 08:10 Відповісти
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Цирк приїхав,шапіто продовжується
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12.03.2026 08:03 Відповісти
дід в лікарню попав ,а в тебе цирк
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12.03.2026 08:10 Відповісти
цей дід?
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12.03.2026 11:33 Відповісти
у довбнів цирк завжди
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12.03.2026 18:38 Відповісти
Усі уже ознайомлені з тим фактом що ти гриб ************.
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12.03.2026 09:56 Відповісти
Угорський міністр збрехав, що візит делегації на "Дружбу" узгоджували з Україною - документ
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12.03.2026 08:11 Відповісти
скільки тобі кацапе , платять за твої безграмотні висери ?
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12.03.2026 09:31 Відповісти
Felix #619400

А нахіба тобі золото, чи пачки баксів?
Тебеж скоро кранувати будуть?
Прямо як родича асадки в кращому випадку, а в гіршому як кадафі.
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12.03.2026 09:58 Відповісти
Тебе даже за высер не заплатят. Разве что гречкой и то перед выборами.
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12.03.2026 09:50 Відповісти
що кацапи з мовою бяда ?
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12.03.2026 09:58 Відповісти
подивіться як діду руки крутять
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12.03.2026 08:16 Відповісти
Мені 68 років, ходжу спокійно, ніхто не крутив і не крутить.
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12.03.2026 09:12 Відповісти
Схоже тобі не руки відкрутили, а яйка, сцикло свинособаче!
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12.03.2026 09:12 Відповісти
Посмотрите как фронтовику руки крутят...
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12.03.2026 09:45 Відповісти
представити до ордена за Мужність як мінімум! Це ж не на позиції днів 100 пробув, там грамотою можна нагородити!
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12.03.2026 08:25 Відповісти
Вова наносит вдар у відповідь по орбану!
" Закатували українця, фашисти, і куди дивиться ЄС!
Що коїться, людоньки добрі!? Спасіть, ******** зренія лішають!"
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12.03.2026 08:26 Відповісти
За тих, хто іде на штурм кацапських окопів, душа болить, а тут щось тиша
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12.03.2026 08:27 Відповісти
Мабуть при наборі інкасаторів фізична форма кандидатів значення не має.
Ще 100-літніх дідів туди наберіть.
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12.03.2026 09:14 Відповісти
"Боротьба" з "тероризмом" по-орбанівськи: "терористів" відправити додому, а золото забрати
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12.03.2026 09:21 Відповісти
Убд им дайте.
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12.03.2026 09:45 Відповісти
А тем временем отставание Орбана от оппозиции уменьшилось на 2%. Янелох с }{уйлом стараются на пару...
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12.03.2026 09:47 Відповісти
Голобородько провів спецоперацію по дискредитації України в ЄС маючи дві мети: набрати рейтинги серед своїх зелених баранів і допомогти проросійському Орбану перемогти опозицію. Йому пофіг, що там від війни переховуються тисячі наших жінок з дітьми, що в них можуть виникнути проблеми, його мета як і Обрана перебратися, спасти тільки свою дупу.
А Пишний завоворив про законність? "Затриманих піддали жорстким допитам.." Той Пишний, що носить відьмацький браслет єрмака і незаконно блокував рахунки Порошенка, який мільярдами допомагає армії? То Порошенка ця хуцпа не катує своїми неправовими методами і діями?
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12.03.2026 10:18 Відповісти
Спецоперацию он может провести только с трубкой в каждую ноздрю. Здесь методички расписаны в кремле, кто и что из них последовательно пишет или говорит.
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12.03.2026 10:31 Відповісти
Шлема йому пора вже робить, з світлинками "побратимів"..
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12.03.2026 10:16 Відповісти
Звичайно,що допитали ретельно,ті очевидно,розказали все,що знають,лише потім відпустили,йде подальше розслідування уг. держ.органв,в яких корупція, фальсифікація не проходить,як країни ЄС-НАТО.
Про жорсткі допити,Пшн.не розповів,які саме мав на увазі: чи це засоби фіз.впливу,чи це жорсткий психологічний вплив,що далеко це не одне те саме.
Арештовано вантаж, здається,на два місяці, поки йде розслідування.
Хвилюватись можна йому лише,якщо там було щось протизаконно.
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12.03.2026 10:31 Відповісти
Це буде тест для європейських правових механізмів - якщо вантаж був абсолютно законний - хвилюватися треба вже мадярам .
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12.03.2026 12:45 Відповісти
Для обох сторін, через два місяці.
Тим більше,там вже і вибори відбудуться, після двох місяців,12 квітня.
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12.03.2026 18:19 Відповісти
 
 