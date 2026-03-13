35 депутатов Европарламента осудили инцидент с Ощадбанком, - Сибига

Глава МИД Андрей Сибига поблагодарил 35 депутатов Европейского парламента за осуждение инцидента со средствами "Ощадбанка" в Венгрии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр отметил в посте, опубликованном в социальной сети Х.

"Такое решительное заявление отражает принципиальную европейскую позицию в защиту верховенства права и наших общих ценностей", - написал Сибига.

Он подчеркнул, что беззаконие в Венгрии перешло все возможные границы и призвал к активному обсуждению проблемы, а не к ее терпению.

По словам Сибиги, Украина полагается на "сильные голоса в Европе, которые займут принципиальную позицию".

Что предшествовало:

перевозка средств и ценностей осуществлялась в рамках международного соглашения между Ощадбанком и Райффайзен Банк Австрия. Груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими европейскими таможенными процедурами

Ощадбанк имеет действующую лицензию на выполнение международных перевозок, выданную Государственной службой Украины по безопасности на транспорте

во время полномасштабной войны перевозки ценностей банками осуществляются исключительно наземным путем. Такие перевозки происходят в среднем еженедельно

в составе инкассаторской бригады было 7 штатных сотрудников, стаж работы которых в банке составляет от 3 до 21 года. Традиционно доставку международных грузов сопровождает один из руководителей департамента инкассации Ощадбанка. На этот раз возглавлял бригаду заместитель директора департамента

средства, перевозившиеся из Вены в Украину, принадлежат Ощадбанку. Эти средства были доверены банку украинскими гражданами и бизнесом. Они направлялись в Украину для дальнейшего использования в обращении и насыщения наличного рынка страны

упаковка денег и ценностей была осуществлена в соответствии со всеми регуляторными и транспортными требованиями.

