Новости Венгрия задержала инкассаторские акты Украины
1 658 14

35 депутатов Европарламента осудили инцидент с Ощадбанком, - Сибига

Сибига отреагировал на инцидент с Ощадбанком в Венгрии

Глава МИД Андрей Сибига поблагодарил 35 депутатов Европейского парламента за осуждение инцидента со средствами "Ощадбанка" в Венгрии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр отметил в посте, опубликованном в социальной сети Х.

"Такое решительное заявление отражает принципиальную европейскую позицию в защиту верховенства права и наших общих ценностей", - написал Сибига.

Он подчеркнул, что беззаконие в Венгрии перешло все возможные границы и призвал к активному обсуждению проблемы, а не к ее терпению.

По словам Сибиги, Украина полагается на "сильные голоса в Европе, которые займут принципиальную позицию".

Что предшествовало:

  • перевозка средств и ценностей осуществлялась в рамках международного соглашения между Ощадбанком и Райффайзен Банк Австрия. Груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими европейскими таможенными процедурами
  • Ощадбанк имеет действующую лицензию на выполнение международных перевозок, выданную Государственной службой Украины по безопасности на транспорте
  • во время полномасштабной войны перевозки ценностей банками осуществляются исключительно наземным путем. Такие перевозки происходят в среднем еженедельно
  • в составе инкассаторской бригады было 7 штатных сотрудников, стаж работы которых в банке составляет от 3 до 21 года. Традиционно доставку международных грузов сопровождает один из руководителей департамента инкассации Ощадбанка. На этот раз возглавлял бригаду заместитель директора департамента
  • средства, перевозившиеся из Вены в Украину, принадлежат Ощадбанку. Эти средства были доверены банку украинскими гражданами и бизнесом. Они направлялись в Украину для дальнейшего использования в обращении и насыщения наличного рынка страны
  • упаковка денег и ценностей была осуществлена в соответствии со всеми регуляторными и транспортными требованиями.

Автор: 

Венгрия (879) Европарламент (185) Ощадбанк (28) Сибига Андрей (717)
Тобто, тільки 5% відсотків спромоглися на "засудження"... Потужно!
35 депутатів Європарламенту із 720 членів Європейського парламенту?
"Така рішуча заява відображає принципову європейську позицію на захист верховенства права та наших спільних цінностей", - написав Сибіга. Джерело: https://censor.net/ua/n3605023

Таким чином, аж 5 відсотків євродепутатів зайняли принципову європейську позицію!!! Очевидно, решта 95 відсотків зайняли позицію не європейську???
13.03.2026 07:48 Ответить
Тобто, тільки 5% відсотків спромоглися на "засудження"... Потужно!
Всі ж знають, що то був общак зелі, за виключенням 5%, які просто були не в курсі.
35 депутатів Європарламенту із 720 членів Європейського парламенту?
орбан їм обіцяв по 100 долярів
Шоб шось сказати?
Гєнєралов ф трусіках жалка.
Європе́йський парла́мент (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 скор. Європарла́мент) - один із двох https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83 законодавчих органів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7 Європейського Союзу (ЄС) та один з його https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D1%83 семи інституцій.

Парламент складається з 720 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83 членів....

цікаво, яку благодарочку отримали оті 35 патужних депутатів?
Надеюсь, следующая двушка на мааацкву инкассаторская машина поедет опять через мАдярщину, а не более короткой дорогой через Чехию и Польшу?
"Така рішуча заява відображає принципову європейську позицію на захист верховенства права та наших спільних цінностей", - написав Сибіга. Джерело: https://censor.net/ua/n3605023

Таким чином, аж 5 відсотків євродепутатів зайняли принципову європейську позицію!!! Очевидно, решта 95 відсотків зайняли позицію не європейську???
діло темне ,ощад мовчить ,орбан теж
Сибіга ,ти шо дурак ?
У цьому випадку краще мовчати, бо справа в частині золотих зливків мутна і кількість депутатів - мізерна.
А скільки не засудили?
Та заспокойтеся, українці, це гроші банку, не ваші.
