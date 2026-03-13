35 депутатов Европарламента осудили инцидент с Ощадбанком, - Сибига
Глава МИД Андрей Сибига поблагодарил 35 депутатов Европейского парламента за осуждение инцидента со средствами "Ощадбанка" в Венгрии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр отметил в посте, опубликованном в социальной сети Х.
"Такое решительное заявление отражает принципиальную европейскую позицию в защиту верховенства права и наших общих ценностей", - написал Сибига.
Он подчеркнул, что беззаконие в Венгрии перешло все возможные границы и призвал к активному обсуждению проблемы, а не к ее терпению.
По словам Сибиги, Украина полагается на "сильные голоса в Европе, которые займут принципиальную позицию".
Что предшествовало:
- перевозка средств и ценностей осуществлялась в рамках международного соглашения между Ощадбанком и Райффайзен Банк Австрия. Груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими европейскими таможенными процедурами
- Ощадбанк имеет действующую лицензию на выполнение международных перевозок, выданную Государственной службой Украины по безопасности на транспорте
- во время полномасштабной войны перевозки ценностей банками осуществляются исключительно наземным путем. Такие перевозки происходят в среднем еженедельно
- в составе инкассаторской бригады было 7 штатных сотрудников, стаж работы которых в банке составляет от 3 до 21 года. Традиционно доставку международных грузов сопровождает один из руководителей департамента инкассации Ощадбанка. На этот раз возглавлял бригаду заместитель директора департамента
- средства, перевозившиеся из Вены в Украину, принадлежат Ощадбанку. Эти средства были доверены банку украинскими гражданами и бизнесом. Они направлялись в Украину для дальнейшего использования в обращении и насыщения наличного рынка страны
- упаковка денег и ценностей была осуществлена в соответствии со всеми регуляторными и транспортными требованиями.
Парламент складається з 720 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83 членів....
цікаво, яку благодарочку отримали оті 35 патужних депутатів?
двушка на мааацквуинкассаторская машина поедет опять через мАдярщину, а не более короткой дорогой через Чехию и Польшу?
Таким чином, аж 5 відсотків євродепутатів зайняли принципову європейську позицію!!! Очевидно, решта 95 відсотків зайняли позицію не європейську???