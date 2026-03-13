35 депутатів Європарламенту засудили інцидент з Ощадбанком, - Сибіга
Глава МЗС Андрій Сибіга подякував 35 депутатам Європейського парламенту за засудження інциденту з коштами "Ощадбанку" в Угорщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це зазначив міністр у дописі, оприлюдненому у соціальній мережі Х.
"Така рішуча заява відображає принципову європейську позицію на захист верховенства права та наших спільних цінностей", - написав Сибіга.
Він підкреслив, що беззаконня в Угорщині перейшло всі можливі межі і закликав до активного обговорення проблеми, а не до її терпіння.
За словами Сибіги, Україна покладається на "сильні голоси в Європі, які займуть принципову позицію".
Що передувало:
- перевезення коштів і цінностей здійснювалось у межах міжнародної угоди між Ощадбанком та Райффайзен Банк Австрія. Вантаж було оформлено відповідно до міжнародних правил перевезень та чинних європейських митних процедур
- Ощадбанк має діючу ліцензію на виконання міжнародних перевезень, видану Державною службою України з безпеки на транспорті
- під час повномасштабної війни перевезення цінностей банками здійснюються виключно наземним шляхом. Такі перевезення відбуваються в середньому щотижня
- у складі інкасаторської бригади були 7 штатних співробітників, стаж роботи яких в банку складає від 3 до 21 року. Традиційно доставку міжнародних вантажів супроводжує один з керівників департаменту інкасації Ощадбанку. Цього разу очолював бригаду заступник директора департаменту
- кошти, які перевозились з Відня до України, належать Ощадбанку. Ці кошти були довірені банку українськими громадянами і бізнесом. Вони прямували до України для подальшого використання в обігу й насичення готівкового ринку країни
- пакування грошей і цінностей було здійснено відповідно до всіх регуляторних і транспортних вимог.
Топ коментарі
+12 Виталий #548501
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+8 Victor Litarchuk
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+5 Mikola Mazurenko
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