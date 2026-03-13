35 депутатів Європарламенту засудили інцидент з Ощадбанком, - Сибіга

Глава МЗС Андрій Сибіга подякував 35 депутатам Європейського парламенту за засудження інциденту з коштами "Ощадбанку" в Угорщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це зазначив міністр у дописі, оприлюдненому у соціальній мережі Х.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Така рішуча заява відображає принципову європейську позицію на захист верховенства права та наших спільних цінностей", - написав Сибіга.

Він підкреслив, що беззаконня в Угорщині перейшло всі можливі межі і закликав до активного обговорення проблеми, а не до її терпіння.

За словами Сибіги, Україна покладається на "сильні голоси в Європі, які займуть принципову позицію".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Інкасаторські машини Ощадбанку повернули з Угорщини, але гроші й золото залишаються затриманими

Що передувало:

перевезення коштів і цінностей здійснювалось у межах міжнародної угоди між Ощадбанком та Райффайзен Банк Австрія. Вантаж було оформлено відповідно до міжнародних правил перевезень та чинних європейських митних процедур

Ощадбанк має діючу ліцензію на виконання міжнародних перевезень, видану Державною службою України з безпеки на транспорті

під час повномасштабної війни перевезення цінностей банками здійснюються виключно наземним шляхом. Такі перевезення відбуваються в середньому щотижня

у складі інкасаторської бригади були 7 штатних співробітників, стаж роботи яких в банку складає від 3 до 21 року. Традиційно доставку міжнародних вантажів супроводжує один з керівників департаменту інкасації Ощадбанку. Цього разу очолював бригаду заступник директора департаменту

кошти, які перевозились з Відня до України, належать Ощадбанку. Ці кошти були довірені банку українськими громадянами і бізнесом. Вони прямували до України для подальшого використання в обігу й насичення готівкового ринку країни

пакування грошей і цінностей було здійснено відповідно до всіх регуляторних і транспортних вимог.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після викрадення інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині НБУ видав банкам готівки на $73 мільйони та 45 млн євро