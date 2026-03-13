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Новини Угорщина затримала інкасаторські авто Ощадбанку
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35 депутатів Європарламенту засудили інцидент з Ощадбанком, - Сибіга

Сибіга відреагував на інцидент з Ощадбанком в Угорщині

Глава МЗС Андрій Сибіга подякував 35 депутатам Європейського парламенту за засудження інциденту з коштами "Ощадбанку" в Угорщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це зазначив міністр у дописі, оприлюдненому у соціальній мережі Х.

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"Така рішуча заява відображає принципову європейську позицію на захист верховенства права та наших спільних цінностей", - написав Сибіга.

Він підкреслив, що беззаконня в Угорщині перейшло всі можливі межі і закликав до активного обговорення проблеми, а не до її терпіння.

За словами Сибіги, Україна покладається на "сильні голоси в Європі, які займуть принципову позицію".

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Що передувало:

  • перевезення коштів і цінностей здійснювалось у межах міжнародної угоди між Ощадбанком та Райффайзен Банк Австрія. Вантаж було оформлено відповідно до міжнародних правил перевезень та чинних європейських митних процедур
  • Ощадбанк має діючу ліцензію на виконання міжнародних перевезень, видану Державною службою України з безпеки на транспорті
  • під час повномасштабної війни перевезення цінностей банками здійснюються виключно наземним шляхом. Такі перевезення відбуваються в середньому щотижня
  • у складі інкасаторської бригади були 7 штатних співробітників, стаж роботи яких в банку складає від 3 до 21 року. Традиційно доставку міжнародних вантажів супроводжує один з керівників департаменту інкасації Ощадбанку. Цього разу очолював бригаду заступник директора департаменту
  • кошти, які перевозились з Відня до України, належать Ощадбанку. Ці кошти були довірені банку українськими громадянами і бізнесом. Вони прямували до України для подальшого використання в обігу й насичення готівкового ринку країни
  • пакування грошей і цінностей було здійснено відповідно до всіх регуляторних і транспортних вимог.

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Автор: 

Угорщина (3028) Європарламент (1097) Ощадбанк (812) Сибіга Андрій (1008)
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Топ коментарі
+12
Тобто, тільки 5% відсотків спромоглися на "засудження"... Потужно!
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13.03.2026 07:40 Відповісти
+8
35 депутатів Європарламенту із 720 членів Європейського парламенту?
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13.03.2026 07:43 Відповісти
+5
Всі ж знають, що то був общак зелі, за виключенням 5%, які просто були не в курсі.
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13.03.2026 08:14 Відповісти

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