Говоритимемо із Мадяром про повернення коштів "Ощадбанку", які викрав Орбан, - Зеленський
Володимир Зеленський планує обговорити із майбутнім прем'єром Угорщини Петером Мадяром питання повернення коштів "Ощадбанку", вилучених Угорщиною під час затримання інкасаторів.
Про це він заявив для інтерв'ю телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Гроші хотілося б повернути, все ж. Вони там у нас гроші деякі забрали. Говоритимемо із Мадяром. Думаю, повинні повернути. Ці гроші просто Орбан вкрав", - зазначив президент.
Що передувало?
- 6 березня Податкова Угорщини підтвердила затримання сімох громадян України.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
- Ввечері 6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив про звільнення сімох українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині.
Лідер фракції керівної партії Угорщини "Фідес" Мате Кочіш подав законопроєкт, який передбачає арешт до кінця розслідування захоплених в Угорщині коштів і цінностей українського "Ощадбанку".
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ситуація із вилученням валюти та золота, які перевозили інкасатори "Ощадбанку", становить питання національної безпеки країни. У Будапешті також припускають можливий зв’язок цих коштів із втручанням в угорські вибори.
- 12 березня повідомлялося, що Ощадбанк повернув інкасаторські автомобілі, які раніше були затримані в Угорщині, однак грошові кошти й банківське золото, що перевозилися, досі залишаються затриманими.
- За даними The Guardian, угорські агенти антитерористичної поліції могли зробити примусову інʼєкцію одному з інкасаторів "Ощадбанку", яких затримали в ніч на 6 березня. Це був релаксант, який робить людину більш балакучою на допитах.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Державний кошильок в розпакованому золоті не катається.
І чомусь з Мадяром в першу чергу треба мурчати за розпаковане золото, а не про 90 мільярдів, заблокованих Угорщиною.
