Говоритимемо із Мадяром про повернення коштів "Ощадбанку", які викрав Орбан, - Зеленський

Володимир Зеленський планує обговорити із майбутнім прем'єром Угорщини Петером Мадяром питання повернення коштів "Ощадбанку", вилучених Угорщиною під час затримання інкасаторів.

Про це він заявив для інтерв'ю телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Гроші хотілося б повернути, все ж. Вони там у нас гроші деякі забрали. Говоритимемо із Мадяром. Думаю, повинні повернути. Ці гроші просто Орбан вкрав", - зазначив президент.

