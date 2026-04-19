Новини Угорщина затримала інкасаторські авто Ощадбанку
2 580 26

Говоритимемо із Мадяром про повернення коштів "Ощадбанку", які викрав Орбан, - Зеленський

Зеленський та Мадяр обговорять повернення коштів Ощадбанку

Володимир Зеленський планує обговорити із майбутнім прем'єром Угорщини Петером Мадяром питання повернення коштів "Ощадбанку", вилучених Угорщиною під час затримання інкасаторів.

Про це він заявив для інтерв'ю телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Гроші хотілося б повернути, все ж. Вони там у нас гроші деякі забрали. Говоритимемо із Мадяром. Думаю, повинні повернути. Ці гроші просто Орбан вкрав", - зазначив президент.

Читайте: Посол в Угорщині Шандор про справу інкасаторів: Має відбутися не лише повернення цінностей, а й покарання винних

Що передувало?

Також дивіться: Угорщина сфальсифікувала відео, яке подала як доказ у справі затримання інкасаторів, - "Ощадбанк". ВIДЕО

Угорщина Зеленський Володимир Ощадбанк Мадяр Петер
ВОНО ще довго буде на банковой сидіти -та записувати свої гундоси відосікі
19.04.2026 21:11 Відповісти
Косильок приватний в розпакованому золоті.

Державний кошильок в розпакованому золоті не катається.

І чомусь з Мадяром в першу чергу треба мурчати за розпаковане золото, а не про 90 мільярдів, заблокованих Угорщиною.

Сомнєнія ?

19.04.2026 21:28 Відповісти
Мадяр може допомогти але не той мадяр
19.04.2026 21:12 Відповісти
Косильок косильок... Какой кисильок ?
19.04.2026 21:11 Відповісти
Косильок приватний в розпакованому золоті.

Державний кошильок в розпакованому золоті не катається.

І чомусь з Мадяром в першу чергу треба мурчати за розпаковане золото, а не про 90 мільярдів, заблокованих Угорщиною.

Сомнєнія ?

І
показати весь коментар
19.04.2026 21:28 Відповісти
за 90 лярдів мадярів європа нагне і бе зе.
19.04.2026 21:37 Відповісти
ВОНО ще довго буде на банковой сидіти -та записувати свої гундоси відосікі
19.04.2026 21:11 Відповісти
Переосмислення 2019 року потребує часу.
19.04.2026 21:38 Відповісти
Мадяр може допомогти але не той мадяр
19.04.2026 21:12 Відповісти
ага. Ну давай. Цiкавий предмет. 2 роки нам срати будете цiею темою.
19.04.2026 21:13 Відповісти
https://youtube.com/shorts/67BPO6rBQ_Y?si=Kx-TlV135laBxd8b
19.04.2026 21:35 Відповісти
Поверненням, кому...?
19.04.2026 21:16 Відповісти
Не тільки повернуть гроші,а притягти до відповідальності Вітьку і його посіпак.Мадяр вже казав що будуть розслідування по діям уряду жаби.А він був в цій системі і багато знає.
19.04.2026 21:19 Відповісти
Хто за що , а зєля за гроші ,хто б сумнівався з чийого "общака " були ці гроші.
19.04.2026 21:21 Відповісти
а гроші вже тютю, витратили на агітацію)
19.04.2026 21:21 Відповісти
Якщо так подумати, це просто якась дічь - тупо пограбували інкасаторів... До речі, була хоч якась роеакція Євросоюзу на це?
19.04.2026 21:22 Відповісти
"дічь" грабує власний народ. Якби було б порушення закону з боку мадярів , то вже б на кожному стовпі в Європі це б було написано.
19.04.2026 21:27 Відповісти
С миндичем тоже поговори на эту тему
19.04.2026 21:25 Відповісти
А про "риж'йо" взагалі ані звуку. Дуже мутна тема...
19.04.2026 21:26 Відповісти
Якшо з грошима все чисто то чому не повернути
19.04.2026 21:32 Відповісти
Угорщина не Україна , там є суд і премєр просто так не закриє рішення суду
19.04.2026 21:32 Відповісти
Чергова брехня по вухаха українців Потужним брехуном!
19.04.2026 21:45 Відповісти
судячи по реакції ЄС на те що відбулось, говори разговори й далі!
19.04.2026 21:54 Відповісти
https://x.com/FranzMaser



https://x.com/FranzMaser

tZE inform@FranzMaser



Говоритимемо із Мадяром про повернення коштів "Ощадбанку", які викрав Орбан, - Зеленський Хто, про що, а Вові нал треба терміново ... Кацапи в Сумській області плацдарм захопили !
19.04.2026 22:00 Відповісти
Це ж не по пацанськи, вкрасти у вора.
19.04.2026 22:06 Відповісти


Кошти, кошти які кошти?
19.04.2026 22:15 Відповісти
оце блть уравєнь!!!!
вотета сонечко!
19.04.2026 22:35 Відповісти
Це ті гроші що вкрав Зе в Українців?
19.04.2026 23:17 Відповісти
 
 