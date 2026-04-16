Посол в Угорщині Шандор про справу інкасаторів: Має відбутися не лише повернення цінностей, а й покарання винних

Посол України в Угорщині Федір Шандор заявив, що у справі захоплення Угорщиною українських інкасаторських авто і цінностей важливо не лише повернути майно, а й щоб винні понесли покарання.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Посол вважає, що винних треба покарати

За словами дипломата, робота у цій справі не зупинена.

"Зафіксовані порушення прав сімох українців, яких незаконно затримали, яких піддавали тортурам, до яких не пускали консула. І вилучення транспортних засобів, що є власністю України, які потім віддали пошкодженими. А вантаж, який перевозили в цих автомобілях – євро, долари і злитки золота, – перебуває на території Угорщини", - заявив Шандор.

Він зазначив, що "все це стане предметом суду, тому що за все це треба покарати".

"Йдеться про злочин, який відбувся. Є ті, хто його скоював, представники угорських спецслужб та інші. Угорська преса назвала поіменно, хто це робив, де це робили, які були порушення. А тепер має відбутися не просто повернення цінностей, а й покарання. І поки що це є речовим доказом скоєного злочину. Так, ці гроші потрібно повернути в Україну, але також треба покарати, щоб більше не було таких прецедентів", - вважає посол.

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