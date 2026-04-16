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Новини Угорщина затримала інкасаторські авто Ощадбанку
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Посол в Угорщині Шандор про справу інкасаторів: Має відбутися не лише повернення цінностей, а й покарання винних

Справа інкасаторів в Угорщині: Посол Шандор наполягає на невідворотності покарання

Посол України в Угорщині Федір Шандор заявив, що у справі захоплення Угорщиною українських інкасаторських авто і цінностей важливо не лише повернути майно, а й щоб винні понесли покарання.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Посол вважає, що винних треба покарати 

За словами дипломата, робота у цій справі не зупинена.

"Зафіксовані порушення прав сімох українців, яких незаконно затримали, яких піддавали тортурам, до яких не пускали консула. І вилучення транспортних засобів, що є власністю України, які потім віддали пошкодженими. А вантаж, який перевозили в цих автомобілях – євро, долари і злитки золота, – перебуває на території Угорщини", - заявив Шандор.

Він зазначив, що "все це стане предметом суду, тому що за все це треба покарати".

"Йдеться про злочин, який відбувся. Є ті, хто його скоював, представники угорських спецслужб та інші. Угорська преса назвала поіменно, хто це робив, де це робили, які були порушення. А тепер має відбутися не просто повернення цінностей, а й покарання. І поки що це є речовим доказом скоєного злочину. Так, ці гроші потрібно повернути в Україну, але також треба покарати, щоб більше не було таких прецедентів", - вважає посол.

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Що передувало?

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Топ коментарі
+7
А він тут з якого боку? Кошти та цінності перевозились офіційно з австрійського Райфайзен банку, їхали через територію Угорщини тому що як раніше перевозити літаками неможливо. А то шо ***** вирішив на цьому передвиборчу аферу провернути та зіграти на руку кураторам з боліт, за це треба відповідати.
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16.04.2026 19:55 Відповісти
+3
ну це мій висновок. особисто мій. надіфюсь Україна заявила офіційно про кражу цінностей та грошових цінностей? бо я може пропустив цей момент? підкажете пане?
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16.04.2026 19:59 Відповісти
+2
Всіх ******* які це робили на палю!
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16.04.2026 19:47 Відповісти

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