Посол в Венгрии Шандор - о деле инкассаторов: Должно произойти не только возвращение ценностей, но и наказание виновных

Посол Украины в Венгрии Федор Шандор заявил, что в деле о захвате Венгрией украинских инкассаторских автомобилей и ценностей важно не только вернуть имущество, но и привлечь виновных к ответственности.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде", сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам дипломата, работа по этому делу не остановлена.

"Зафиксированы нарушения прав семерых украинцев, которых незаконно задержали, подвергали пыткам, к которым не пускали консула. И изъятие транспортных средств, являющихся собственностью Украины, которые затем вернули поврежденными. А груз, который перевозили в этих автомобилях – евро, доллары и слитки золота, – находится на территории Венгрии", – заявил Шандор.

Он отметил, что "все это станет предметом суда, потому что за все это нужно наказать".

"Речь идет о преступлении, которое произошло. Есть те, кто его совершал, представители венгерских спецслужб и другие. Венгерская пресса назвала поименно, кто это делал, где это делали, какие были нарушения. А теперь должно произойти не просто возвращение ценностей, но и наказание. И пока что это является вещественным доказательством совершенного преступления. Да, эти деньги нужно вернуть в Украину, но также нужно наказать, чтобы больше не было таких прецедентов", — считает посол.

Что предшествовало?

