РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9610 посетителей онлайн
951 13

Посол в Венгрии Шандор - о деле инкассаторов: Должно произойти не только возвращение ценностей, но и наказание виновных

Посол Украины в Венгрии Федор Шандор заявил, что в деле о захвате Венгрией украинских инкассаторских автомобилей и ценностей важно не только вернуть имущество, но и привлечь виновных к ответственности.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде", сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Посол считает, что виновных нужно наказать 

По словам дипломата, работа по этому делу не остановлена.

"Зафиксированы нарушения прав семерых украинцев, которых незаконно задержали, подвергали пыткам, к которым не пускали консула. И изъятие транспортных средств, являющихся собственностью Украины, которые затем вернули поврежденными. А груз, который перевозили в этих автомобилях – евро, доллары и слитки золота, – находится на территории Венгрии", – заявил Шандор.

Он отметил, что "все это станет предметом суда, потому что за все это нужно наказать".

"Речь идет о преступлении, которое произошло. Есть те, кто его совершал, представители венгерских спецслужб и другие. Венгерская пресса назвала поименно, кто это делал, где это делали, какие были нарушения. А теперь должно произойти не просто возвращение ценностей, но и наказание. И пока что это является вещественным доказательством совершенного преступления. Да, эти деньги нужно вернуть в Украину, но также нужно наказать, чтобы больше не было таких прецедентов", — считает посол.

Читайте также: 28 часов в наручниках и две инъекции: инкассатор Ощадбанка рассказал о задержании в Венгрии

Что предшествовало?

Смотрите также: Венгрия сфальсифицировала видео, которое представила в качестве доказательства по делу о задержании инкассаторов, - "Ощадбанк". ВИДЕО

Автор: 

Венгрия (2528) инкассаторы (107) Шандор Федор (11)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Чому Райфайзен банк Австрія завжди передавав цінності на кордоні України? А в цьому випадку бус з "інкасаторами" стояв на дорозі до Сербії?
показать весь комментарий
16.04.2026 19:49
+2
і зєлю також?
показать весь комментарий
16.04.2026 19:50
+2
ну це мій висновок. особисто мій. надіфюсь Україна заявила офіційно про кражу цінностей та грошових цінностей? бо я може пропустив цей момент? підкажете пане?
показать весь комментарий
16.04.2026 19:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Всіх ******* які це робили на палю!
показать весь комментарий
16.04.2026 19:47
показать весь комментарий
16.04.2026 19:50 Ответить
А він тут з якого боку? Кошти та цінності перевозились офіційно з австрійського Райфайзен банку, їхали через територію Угорщини тому що як раніше перевозити літаками неможливо. А то шо ***** вирішив на цьому передвиборчу аферу провернути та зіграти на руку кураторам з боліт, за це треба відповідати.
показать весь комментарий
16.04.2026 19:55
ну це мій висновок. особисто мій. надіфюсь Україна заявила офіційно про кражу цінностей та грошових цінностей? бо я може пропустив цей момент? підкажете пане?
показать весь комментарий
16.04.2026 19:59
Зеленьський не давав команду зветатися до суду. Чому? Тому що крім грошей Ощаду, ще і двушку на " мацкву" везли?
показать весь комментарий
16.04.2026 20:02
Зелю ніззя. Там стаття до 8 років
показать весь комментарий
16.04.2026 20:30
показать весь комментарий
16.04.2026 19:49 Ответить
чорна каса зєлєнського.
показать весь комментарий
16.04.2026 19:52
щоб грабіжників збити з пантелику,але не вийшло
показать весь комментарий
16.04.2026 19:55 Ответить
Може навігатор підвів і заблукали. )
показать весь комментарий
16.04.2026 20:02 Ответить
потужне фото посла .. нижній гудзик ледве тримає потужність ))
показать весь комментарий
16.04.2026 20:02 Ответить
Досить *****
аться. Зробіть все спокійно,по-тихому. Чи розуму не вистачає,"дипломат"? Чи команду від кацапів отримав?
показать весь комментарий
16.04.2026 20:06
 
 