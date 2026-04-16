Посол в Венгрии Шандор - о деле инкассаторов: Должно произойти не только возвращение ценностей, но и наказание виновных
Посол Украины в Венгрии Федор Шандор заявил, что в деле о захвате Венгрией украинских инкассаторских автомобилей и ценностей важно не только вернуть имущество, но и привлечь виновных к ответственности.
Об этом он сказал в интервью "Европейской правде", сообщает Цензор.НЕТ.
Посол считает, что виновных нужно наказать
По словам дипломата, работа по этому делу не остановлена.
"Зафиксированы нарушения прав семерых украинцев, которых незаконно задержали, подвергали пыткам, к которым не пускали консула. И изъятие транспортных средств, являющихся собственностью Украины, которые затем вернули поврежденными. А груз, который перевозили в этих автомобилях – евро, доллары и слитки золота, – находится на территории Венгрии", – заявил Шандор.
Он отметил, что "все это станет предметом суда, потому что за все это нужно наказать".
"Речь идет о преступлении, которое произошло. Есть те, кто его совершал, представители венгерских спецслужб и другие. Венгерская пресса назвала поименно, кто это делал, где это делали, какие были нарушения. А теперь должно произойти не просто возвращение ценностей, но и наказание. И пока что это является вещественным доказательством совершенного преступления. Да, эти деньги нужно вернуть в Украину, но также нужно наказать, чтобы больше не было таких прецедентов", — считает посол.
Что предшествовало?
- 6 марта Налоговая служба Венгрии подтвердила задержание семи граждан Украины.
- Команда НБУ срочно отправляется в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины возбудила производство.
- В правительстве Венгрии заявили, что семерых украинских инкассаторов депортируют.
- Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семи украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.
-
Лидер фракции правящей партии Венгрии "Фидес" Мате Кочиш подал законопроект, который предусматривает арест до конца расследования захваченных в Венгрии средств и ценностей украинского "Ощадбанка".
-
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ситуация с изъятием валюты и золота, которые перевозили инкассаторы "Ощадбанка", представляет собой вопрос национальной безопасности страны. В Будапеште также предполагают возможную связь этих средств с вмешательством в венгерские выборы.
- 12 марта сообщалось, что Ощадбанк вернул инкассаторские автомобили, которые ранее были задержаны в Венгрии, однако перевозившиеся денежные средства и банковское золото до сих пор остаются задержанными.
- По данным The Guardian, венгерские агенты антитеррористической полиции могли сделать принудительную инъекцию одному из инкассаторов "Ощадбанка", задержанных в ночь на 6 марта. Это был релаксант, который делает человека более разговорчивым на допросах.
аться. Зробіть все спокійно,по-тихому. Чи розуму не вистачає,"дипломат"? Чи команду від кацапів отримав?