28 часов в наручниках и две инъекции: инкассатор "Ощадбанка" рассказал о задержании в Венгрии
Член инкассаторской бригады "Ощадбанка" Геннадий Кузнецов сообщил, что во время задержания в начале марта в Венгрии украинцы провели в наручниках более 28 часов.
Об этом он рассказал на брифинге 24 марта, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, после остановки на кольцевой дороге Будапешта силовики сразу надели на них наручники и закрыли головы балаклавами или мешками. При этом никаких процессуальных действий не проводили — лишь спросили о наличии оружия, которого у инкассаторов нет во время перевозок за пределами Украины.
Задержанных доставили в Антитеррористический центр на отдельных автомобилях и разместили в разных комнатах для допросов. Кузнецов утверждает, что ни во время задержания, ни во время пребывания в центре полноценных следственных действий не было, а на просьбу предоставить адвоката или консула им ответили отказом.
Он также заявил, что после отказа участвовать в допросе к нему применили принудительное медицинское воздействие: сделали инъекцию, а впоследствии — еще одну внутривенно уже в больнице. После этого его состояние ухудшилось, и его госпитализировали, где он находился до возвращения в Украину.
"На мой вопрос, каким может быть "свидетель" в наручниках и балаклаве, ответили: "Это не в нашей компетенции", — отметил он.
- Кузнецов добавил, что к другим членам бригады применяли психологическое давление и избиения. Во время возвращения в Украину их сначала развернули на границе, заявив, что "Украина от них отказывается", но примерно через 40 минут снова повезли к границе, и на этот раз они смогли вернуться.
По его словам, венгерские служащие не давали объяснений при оформлении документов, перевод осуществлялся на русский язык, а документы просто клали в карманы задержанных, поскольку те оставались в наручниках.
Инкассатор подчеркнул, что основания для задержания остаются непонятными, ведь груз был оформлен в соответствии с европейскими правилами и числился в таможенных базах данных.
Щось тхне рашою.
Підкинули ?
Толку нуль ,все здали