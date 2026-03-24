Новости Венгрия задержала инкассаторские акты Украины
1 257 11

28 часов в наручниках и две инъекции: инкассатор "Ощадбанка" рассказал о задержании в Венгрии

Задержание сотрудников Ощадбанка в Венгрии

Член инкассаторской бригады "Ощадбанка" Геннадий Кузнецов сообщил, что во время задержания в начале марта в Венгрии украинцы провели в наручниках более 28 часов.

Об этом он рассказал на брифинге 24 марта, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, после остановки на кольцевой дороге Будапешта силовики сразу надели на них наручники и закрыли головы балаклавами или мешками. При этом никаких процессуальных действий не проводили — лишь спросили о наличии оружия, которого у инкассаторов нет во время перевозок за пределами Украины.

Задержанных доставили в Антитеррористический центр на отдельных автомобилях и разместили в разных комнатах для допросов. Кузнецов утверждает, что ни во время задержания, ни во время пребывания в центре полноценных следственных действий не было, а на просьбу предоставить адвоката или консула им ответили отказом.

Инъекции

Он также заявил, что после отказа участвовать в допросе к нему применили принудительное медицинское воздействие: сделали инъекцию, а впоследствии — еще одну внутривенно уже в больнице. После этого его состояние ухудшилось, и его госпитализировали, где он находился до возвращения в Украину.

"На мой вопрос, каким может быть "свидетель" в наручниках и балаклаве, ответили: "Это не в нашей компетенции", — отметил он.

  • Кузнецов добавил, что к другим членам бригады применяли психологическое давление и избиения. Во время возвращения в Украину их сначала развернули на границе, заявив, что "Украина от них отказывается", но примерно через 40 минут снова повезли к границе, и на этот раз они смогли вернуться.

По его словам, венгерские служащие не давали объяснений при оформлении документов, перевод осуществлялся на русский язык, а документы просто клали в карманы задержанных, поскольку те оставались в наручниках.

Инкассатор подчеркнул, что основания для задержания остаются непонятными, ведь груз был оформлен в соответствии с европейскими правилами и числился в таможенных базах данных.

+4
Використання сироватки правди прирівнюється до катуваь.
Щось тхне рашою.
24.03.2026 18:14 Ответить
+3
Казочки для хлопчиків з пісочниці Зараз можна говорити все ,що завгодно Але правди ніхто скаже А питань,ох як багато про походження валюти і куди везли.
24.03.2026 18:14 Ответить
+1
А насправді мадяри діяли за наводкою кацапів, які в курсі ЗЕлених махінацій, гроші ті відмиті ЗЕмафією. Мадяри, кацапські друзяки, тупі до такого додумаця, а от кацапи в курсі всіх справ як ЗЕскот грабує Україну, агентури їхньої у владі аж смердить.
24.03.2026 18:14 Ответить
Так а золото чому не в стандартній упаковці ?

Підкинули ?
24.03.2026 18:20 Ответить
Золотишко (9 кг) было на унитазы Миндича, а ему их банковская упаковка в сральник не нужна. Остальное- набор двушек на мааацкву через сербских "братушек".
24.03.2026 18:25 Ответить
Якась дивна охорона : величезні зарплати, страхування життя та здоров'я, бронь ,льготи . Озброєні і всі мають звання .
Толку нуль ,все здали
24.03.2026 18:26 Ответить
Один герой, а всі інші все розказали і без уколів, так виходить.
24.03.2026 18:29 Ответить
Хенерал СБУ ніхера не допоміг. Йому прописали потужний клістір. Ну вони такі, ці хенерали.
24.03.2026 18:38 Ответить
За такие страдания генэральчику точно спецпенсию выпишут, тысяч сто,фопам придется ещё налогов,для этого,добавить,героизм ради Родины должен быть монетизирован
24.03.2026 18:40 Ответить
А ось так слабо було? https://youtu.be/gCuZuclmY_Y?si=EyCawQHag8JaM2eP
24.03.2026 19:08 Ответить
Борислав Береза розказав,як і чому і навіщо перевозили гроші та золото,а золото було вкрите,що заборонено робити, згідно міжнародних правил його перевезення.
24.03.2026 19:13 Ответить
 
 