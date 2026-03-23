Нападение Венгрии на инкассаторов "Ощадбанка" представляет угрозу для валютной стабильности ЕС, - глава ЕЦБ Лагард

Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард считает, что нападение спецназа антитеррористического центра Венгрии на украинских инкассаторов "Ощадбанка" и изъятие денег представляет угрозу для валютной стабильности ЕС.

Об этом говорится в письменном ответе Лагард на письмо главы НБУ Андрея Пышного, о котором сообщала "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

Реакция ЕЦБ

В Нацбанке публично сообщили об ответе одной из адресатов писем Пышного, а именно – главы Европейского центрального банка.

"Кристин Лагард разделяет наши аргументы и подчеркивает риски такой ситуации для евро как международной валюты", – заявила директор департамента коммуникаций НБУ Юлия Евтушенко.

Лагард также письменно заверила Украину в намерении поднимать этот вопрос в Брюсселе и в диалоге с Будапештом.

"Она пообещала обратить внимание председателя Европейской комиссии на письмо от НБУ, поделиться с ней своими опасениями, а также лично обсудить этот вопрос с представителями Венгрии", — сообщила представительница НБУ.

Что предшествовало?

