Нападение Венгрии на инкассаторов "Ощадбанка" представляет угрозу для валютной стабильности ЕС, - глава ЕЦБ Лагард
Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард считает, что нападение спецназа антитеррористического центра Венгрии на украинских инкассаторов "Ощадбанка" и изъятие денег представляет угрозу для валютной стабильности ЕС.
Об этом говорится в письменном ответе Лагард на письмо главы НБУ Андрея Пышного, о котором сообщала "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.
Реакция ЕЦБ
В Нацбанке публично сообщили об ответе одной из адресатов писем Пышного, а именно – главы Европейского центрального банка.
"Кристин Лагард разделяет наши аргументы и подчеркивает риски такой ситуации для евро как международной валюты", – заявила директор департамента коммуникаций НБУ Юлия Евтушенко.
Лагард также письменно заверила Украину в намерении поднимать этот вопрос в Брюсселе и в диалоге с Будапештом.
"Она пообещала обратить внимание председателя Европейской комиссии на письмо от НБУ, поделиться с ней своими опасениями, а также лично обсудить этот вопрос с представителями Венгрии", — сообщила представительница НБУ.
Что предшествовало?
- 6 марта Налоговая служба Венгрии подтвердила задержание семи граждан Украины.
- Команда НБУ срочно отправляется в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины начала производство.
- В правительстве Венгрии заявили, что семерых украинских инкассаторов депортируют.
- Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семерых украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.

Лидер фракции правящей партии Венгрии "Фидес" Мате Кочиш подал законопроект, который предусматривает арест до конца расследования захваченных в Венгрии средств и ценностей украинского "Ощадбанка".

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ситуация с изъятием валюты и золота, которые перевозили инкассаторы "Ощадбанка", представляет собой вопрос национальной безопасности страны. В Будапеште также предполагают возможную связь этих средств с вмешательством в венгерские выборы.
- 12 марта сообщалось, что Ощадбанк вернул инкассаторские автомобили, которые ранее были задержаны в Венгрии, однако перевозившиеся денежные средства и банковское золото до сих пор остаются задержанными.
- По данным The Guardian, венгерские агенты антитеррористической полиции могли сделать принудительную инъекцию одному из инкассаторов "Ощадбанка", задержанных в ночь на 6 марта. Это был релаксант, который делает человека более разговорчивым на допросах.
Борислав Береза розпочав своє слідство, і встановив, що це міг бути варіант "двушечки на Москву" серез Сербію. Ось тут:
https://t.me/BerezaJuice/63658 ...злі язики з Банкової та добрі люд з банківського сектору України час від часу дають таку інформацію, яка дозволяє дивитися на події під геть іншим кутом і розуміти не лише наслідки, а й причини. (ну, тут переісторія, обгрунтування версії). Сіль нижче:
https://t.me/BerezaJuice/63659 «наглядачі» за Ощадбанком організовують простий механізм. Інкасатори банку виїжджають у «відрядження» до Відня (Австрія), де попередньо закуповують у місцевого Raiffeisen Bank, наприклад, 35 млн євро, 40 млн доларів США та 9 золотих зливків вагою по 1 кг кожен. Суть у тому, що після цього інкасатори вирушають не одразу до Києва, а заїжджають, скажімо, до якоїсь умовної Сербії. Там, у відділенні будь-якого сербського банку, вони залишають готівку та золото, а самі - з документами, але порожніми авто - повертаються до України. Маючи на руках офіційні документи, вони проходять кордон. Вже після перетину кордону інкасаторам передають іншу готівку та золото (ті ж самі суми та вагу), які зрештою і потрапляють до каси Ощадбанку. Державні банки нічого не втрачають, усе доходить до банку згідно з документами, і всі задоволені.
Що ми маємо в результаті: Умовний Алі-Баба отримав у лояльній до агресора Сербії 35 млн євро, 40 млн доларів та 9 кг золота. До речі, саме туди віз свої гроші і дорогоцінне каміння Андрій Наумов, бригадний генерал СБУ, якого до служби привів Баканов і який втік з України напередодні вторгнення.
У підсумку Ощадбанк за документами офіційно провів закупівлю іноземної валюти. «Найкращий банкір всесвіту» Андрій Григорович Пишний зберіг лояльність кураторів і можливість продовжувати сумнівне керування банківською системою країни, що воює. НАБУ залишається ні з чим. Але якщо згадати, що з початку повномасштабного вторгнення інкасація підконтрольного Пишному банку під керівництвом Євгена Драчка-Єрмоленка здійснила понад 15 таких рейсів до Відня, то ця інформація, яку я отримав із банківської спільноти, потребує перевірки. Ну, щоб або підтвердити, що все це балачки, або… закрити цю схему, про яку занадто багато говорять.
P.S. Якщо цих фактів видається замало, запитайте себе: чому з чотирьох гравців ринку (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк та ПУМБ), які купують готівку у Raiffeisen Bank (Відень), лише Ощадбанк відправляє своїх інкасаторів безпосередньо до Австрії? Інші три банки отримують валюту на угорсько-українському кордоні, де австрійська сторона самостійно передає їм готівку. Цікаво?
ЗІ: якшо кому цікаві деталі - зайдіть на обидві вищенаведені ссилі.
1. їх затримали зовсім не на кордоні із сербією, а дуже навіть навпаки. судячи з усього - https://www.google.com/maps/search/MOL/@47.3620255,18.9376269,11z/data=!3m1!4b1!5m1!1e4?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDMxOC4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D оця заправка. поворот на сербію лишився позаду.
2. з кінця 21го року перевозкою грошей для України займався угорський бізнесмен і друг.... (тадам!) орбана. і за цей час вони наперевозили майже 33 млрд. ойро і 146 кг. золота. і ніяка угорська гнида чомусь не вякнула.