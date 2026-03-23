Новости Венгрия задержала инкассаторские акты Украины
1 860 13

Нападение Венгрии на инкассаторов "Ощадбанка" представляет угрозу для валютной стабильности ЕС, - глава ЕЦБ Лагард

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард

Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард считает, что нападение спецназа антитеррористического центра Венгрии на украинских инкассаторов "Ощадбанка" и изъятие денег представляет угрозу для валютной стабильности ЕС.

Об этом говорится в письменном ответе Лагард на письмо главы НБУ Андрея Пышного, о котором сообщала "Европейская правда", передает Цензор.НЕТ.

Реакция ЕЦБ

В Нацбанке публично сообщили об ответе одной из адресатов писем Пышного, а именно – главы Европейского центрального банка.

"Кристин Лагард разделяет наши аргументы и подчеркивает риски такой ситуации для евро как международной валюты", – заявила директор департамента коммуникаций НБУ Юлия Евтушенко.

Лагард также письменно заверила Украину в намерении поднимать этот вопрос в Брюсселе и в диалоге с Будапештом.

"Она пообещала обратить внимание председателя Европейской комиссии на письмо от НБУ, поделиться с ней своими опасениями, а также лично обсудить этот вопрос с представителями Венгрии", — сообщила представительница НБУ.

Что предшествовало?

Виразили озабочєнность ?
показать весь комментарий
23.03.2026 17:02 Ответить
Ату орбана , Ату !
показать весь комментарий
23.03.2026 17:05 Ответить
якщо вірити статті Берези то аборту щей медальку за боротьбу корупцією потрібно дати
показать весь комментарий
23.03.2026 17:08 Ответить
ти хоч сам зрозумів шо ти написав ?
показать весь комментарий
23.03.2026 17:11 Ответить
Ти почитай хоч дослідження Берези, я нижче дав коротку анотацію та відповідні ссилі.
показать весь комментарий
23.03.2026 17:39 Ответить
Березі можна довіряти не більше ніж Гордону!)
показать весь комментарий
23.03.2026 18:15 Ответить
Лагард в долi.
показать весь комментарий
23.03.2026 17:21 Ответить
ймовірно, але не факт. Може бути корисною ідіоткою.
показать весь комментарий
23.03.2026 17:40 Ответить
Орбан- гопник.
показать весь комментарий
23.03.2026 17:32 Ответить
То наша влада вже до суду подала чи все залишимо так? Чи ми теж можемо вугорські інкасаторські авто і самих вугорців грабувати?
показать весь комментарий
23.03.2026 17:34 Ответить
Не все так просто з оцим транспортуванням валюти та золота в Україну з Австрії через Угорщину...

Борислав Береза розпочав своє слідство, і встановив, що це міг бути варіант "двушечки на Москву" серез Сербію. Ось тут:
https://t.me/BerezaJuice/63658 ...злі язики з Банкової та добрі люд з банківського сектору України час від часу дають таку інформацію, яка дозволяє дивитися на події під геть іншим кутом і розуміти не лише наслідки, а й причини. (ну, тут переісторія, обгрунтування версії). Сіль нижче:

https://t.me/BerezaJuice/63659 «наглядачі» за Ощадбанком організовують простий механізм. Інкасатори банку виїжджають у «відрядження» до Відня (Австрія), де попередньо закуповують у місцевого Raiffeisen Bank, наприклад, 35 млн євро, 40 млн доларів США та 9 золотих зливків вагою по 1 кг кожен. Суть у тому, що після цього інкасатори вирушають не одразу до Києва, а заїжджають, скажімо, до якоїсь умовної Сербії. Там, у відділенні будь-якого сербського банку, вони залишають готівку та золото, а самі - з документами, але порожніми авто - повертаються до України. Маючи на руках офіційні документи, вони проходять кордон. Вже після перетину кордону інкасаторам передають іншу готівку та золото (ті ж самі суми та вагу), які зрештою і потрапляють до каси Ощадбанку. Державні банки нічого не втрачають, усе доходить до банку згідно з документами, і всі задоволені.
Що ми маємо в результаті: Умовний Алі-Баба отримав у лояльній до агресора Сербії 35 млн євро, 40 млн доларів та 9 кг золота. До речі, саме туди віз свої гроші і дорогоцінне каміння Андрій Наумов, бригадний генерал СБУ, якого до служби привів Баканов і який втік з України напередодні вторгнення.
У підсумку Ощадбанк за документами офіційно провів закупівлю іноземної валюти. «Найкращий банкір всесвіту» Андрій Григорович Пишний зберіг лояльність кураторів і можливість продовжувати сумнівне керування банківською системою країни, що воює. НАБУ залишається ні з чим. Але якщо згадати, що з початку повномасштабного вторгнення інкасація підконтрольного Пишному банку під керівництвом Євгена Драчка-Єрмоленка здійснила понад 15 таких рейсів до Відня, то ця інформація, яку я отримав із банківської спільноти, потребує перевірки. Ну, щоб або підтвердити, що все це балачки, або… закрити цю схему, про яку занадто багато говорять.

P.S. Якщо цих фактів видається замало, запитайте себе: чому з чотирьох гравців ринку (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк та ПУМБ), які купують готівку у Raiffeisen Bank (Відень), лише Ощадбанк відправляє своїх інкасаторів безпосередньо до Австрії? Інші три банки отримують валюту на угорсько-українському кордоні, де австрійська сторона самостійно передає їм готівку. Цікаво?

ЗІ: якшо кому цікаві деталі - зайдіть на обидві вищенаведені ссилі.
показать весь комментарий
23.03.2026 17:37 Ответить
кул сторі боб, тільки є одне але, і навіть не одне:
1. їх затримали зовсім не на кордоні із сербією, а дуже навіть навпаки. судячи з усього - https://www.google.com/maps/search/MOL/@47.3620255,18.9376269,11z/data=!3m1!4b1!5m1!1e4?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDMxOC4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D оця заправка. поворот на сербію лишився позаду.
2. з кінця 21го року перевозкою грошей для України займався угорський бізнесмен і друг.... (тадам!) орбана. і за цей час вони наперевозили майже 33 млрд. ойро і 146 кг. золота. і ніяка угорська гнида чомусь не вякнула.
показать весь комментарий
23.03.2026 18:08 Ответить
Якщо припустити, що то були "двушечки на моску" - то тоді Орбану його вякання обійшлось би дорого. Зараз, перед виборами - дешево.
показать весь комментарий
23.03.2026 18:23 Ответить
 
 