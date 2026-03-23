Напад Угорщини на інкасаторів "Ощадбанку" є загрозою для валютної стабільності ЄС, - голова ЄЦБ Лагард
Голова Європейського центробанку Крістін Лагард вважає, що напад спецпризначенців антитерористичного центру Угорщини на українських інкасаторів "Ощадбанку" та вилучення грошей несе загрозу для валютної стабільності ЄС.
Про це йдеться у письмовій відповіді Лагард на лист голови НБУ Андрія Пишного, про який повідомляла "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.
Реакція ЄЦБ
У Нацбанку публічно повідомили про відповідь однієї з адресаток листів Пишного, а саме –– очільниці Європейського центробанку.
"Крістін Лагард поділяє наші аргументи та наголошує на ризиках такої ситуації для євро як міжнародної валюти", - заявила директорка департаменту комунікацій НБУ Юлії Євтушенко.
Лагард також письмово запевнила Україну у намірі порушувати це питання у Брюсселі та у діалозі з Будапештом.
"Вона пообіцяла звернути увагу президентки Європейської комісії на лист від НБУ, поділитися з нею власними занепокоєннями, а також особисто обговорити це питання з представниками Угорщини", - повідомила представниця НБУ.
Що передувало?
- 6 березня Податкова Угорщини підтвердила затримання сімох громадян України.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
- Ввечері 6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив про звільнення сімох українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині.
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Лідер фракції керівної партії Угорщини "Фідес" Мате Кочіш подав законопроєкт, який передбачає арешт до кінця розслідування захоплених в Угорщині коштів і цінностей українського "Ощадбанку".
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Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ситуація із вилученням валюти та золота, які перевозили інкасатори "Ощадбанку", становить питання національної безпеки країни. У Будапешті також припускають можливий зв’язок цих коштів із втручанням в угорські вибори.
- 12 березня повідомлялося, що Ощадбанк повернув інкасаторські автомобілі, які раніше були затримані в Угорщині, однак грошові кошти й банківське золото, що перевозилися, досі залишаються затриманими.
- За даними The Guardian, угорські агенти антитерористичної поліції могли зробити примусову інʼєкцію одному з інкасаторів "Ощадбанку", яких затримали в ніч на 6 березня. Це був релаксант, який робить людину більш балакучою на допитах.
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