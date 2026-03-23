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Новини Угорщина затримала інкасаторські авто Ощадбанку
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Напад Угорщини на інкасаторів "Ощадбанку" є загрозою для валютної стабільності ЄС, - голова ЄЦБ Лагард

Голова Європейського центробанку Крістін Лагард

Голова Європейського центробанку Крістін Лагард вважає, що напад спецпризначенців антитерористичного центру Угорщини на українських інкасаторів "Ощадбанку" та вилучення грошей несе загрозу для валютної стабільності ЄС.

Про це йдеться у письмовій відповіді Лагард на лист голови НБУ Андрія Пишного, про який повідомляла "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

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Реакція ЄЦБ

У Нацбанку публічно повідомили про відповідь однієї з адресаток листів Пишного, а саме –– очільниці Європейського центробанку.

"Крістін Лагард поділяє наші аргументи та наголошує на ризиках такої ситуації для євро як міжнародної валюти", - заявила директорка департаменту комунікацій НБУ Юлії Євтушенко.

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Лагард також письмово запевнила Україну у намірі порушувати це питання у Брюсселі та у діалозі з Будапештом.

"Вона пообіцяла звернути увагу президентки Європейської комісії на лист від НБУ, поділитися з нею власними занепокоєннями, а також особисто обговорити це питання з представниками Угорщини", - повідомила представниця НБУ.

Що передувало?

Також читайте: Викрадення інкасаторів Ощадбанку: ЗМІ заявили про можливу причетність спецслужб Угорщини

Автор: 

Угорщина (3039) інкасатори (96) НБУ (10881) Лагард Крістін (131) Європейський центральний банк (110)
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Топ коментарі
+5
Орбан- гопник.
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23.03.2026 17:32 Відповісти
+4
якщо вірити статті Берези то аборту щей медальку за боротьбу корупцією потрібно дати
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23.03.2026 17:08 Відповісти
+4
ти хоч сам зрозумів шо ти написав ?
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23.03.2026 17:11 Відповісти

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