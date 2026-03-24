После инцидента в Венгрии "Ощадбанк" приостановил ввоз валюты в Украину, - Кацион

После задержания инкассаторов в Венгрии "Ощадбанк" приостановил ввоз наличной валюты в Украину.

Об этом во время пресс-конференции заявил председатель правления "Ощадбанка" Юрий Кацион, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Он пояснил, что наземная логистика является единственным маршрутом для ввоза валюты на территорию Украины, поскольку авиасообщение в настоящее время недоступно из-за полномасштабного вторжения РФ.

"В условиях войны спрос на валюту остается стабильно высоким. В настоящее время "Ощадбанк" приостановил ввоз наличных средств в Украину. Нацбанк покрывает спрос, существующий на рынке, из собственных резервов. Однако ситуация требует решения, так как объемы достаточно значительны, финансовая система нуждается в насыщении рынка наличными деньгами", — отметил Кацион.

"Перевозка средств и банковских металлов осуществлялась по международному соглашению с Raiffeisen Bank International, которое действует и подписано с 2020 года. "Ощадбанк" — единственный из всех коммерческих банков в Украине, который имеет действующую лицензию на перевозку по территории ЕС подобных грузов", — подчеркнул председатель правления, отметив, что такие перевозки с начала полномасштабного вторжения РФ осуществлялись регулярно (фактически еженедельно).

С момента инцидента "Ощадбанк" не осуществляет ввоз наличных средств.

"Работаем над новыми, безопасными маршрутами транспортировки с учетом рисков, которые мы ощутили и увидели в Венгрии", — уточнил он.

