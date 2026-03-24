После инцидента в Венгрии "Ощадбанк" приостановил ввоз валюты в Украину, - Кацион
После задержания инкассаторов в Венгрии "Ощадбанк" приостановил ввоз наличной валюты в Украину.
Об этом во время пресс-конференции заявил председатель правления "Ощадбанка" Юрий Кацион, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Он пояснил, что наземная логистика является единственным маршрутом для ввоза валюты на территорию Украины, поскольку авиасообщение в настоящее время недоступно из-за полномасштабного вторжения РФ.
"В условиях войны спрос на валюту остается стабильно высоким. В настоящее время "Ощадбанк" приостановил ввоз наличных средств в Украину. Нацбанк покрывает спрос, существующий на рынке, из собственных резервов. Однако ситуация требует решения, так как объемы достаточно значительны, финансовая система нуждается в насыщении рынка наличными деньгами", — отметил Кацион.
"Перевозка средств и банковских металлов осуществлялась по международному соглашению с Raiffeisen Bank International, которое действует и подписано с 2020 года. "Ощадбанк" — единственный из всех коммерческих банков в Украине, который имеет действующую лицензию на перевозку по территории ЕС подобных грузов", — подчеркнул председатель правления, отметив, что такие перевозки с начала полномасштабного вторжения РФ осуществлялись регулярно (фактически еженедельно).
С момента инцидента "Ощадбанк" не осуществляет ввоз наличных средств.
"Работаем над новыми, безопасными маршрутами транспортировки с учетом рисков, которые мы ощутили и увидели в Венгрии", — уточнил он.
Что предшествовало?
- 6 марта Налоговая служба Венгрии подтвердила задержание семи граждан Украины.
- Команда НБУ срочно отправляется в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины возбудила производство.
- В правительстве Венгрии заявили, что семерых украинских инкассаторов депортируют.
- Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семерых украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.
-
Лидер фракции правящей партии Венгрии "Фидес" Мате Кочиш подал законопроект, который предусматривает арест до конца расследования захваченных в Венгрии средств и ценностей украинского "Ощадбанка".
-
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ситуация с изъятием валюты и золота, которые перевозили инкассаторы "Ощадбанка", представляет собой вопрос национальной безопасности страны. В Будапеште также предполагают возможную связь этих средств с вмешательством в венгерские выборы.
- 12 марта сообщалось, что Ощадбанк вернул инкассаторские автомобили, которые ранее были задержаны в Венгрии, однако перевозившиеся денежные средства и банковское золото до сих пор остаются задержанными.
- По данным The Guardian, венгерские агенты антитеррористической полиции могли сделать принудительную инъекцию одному из инкассаторов "Ощадбанка", задержанных в ночь на 6 марта. Это был релаксант, который делает человека более разговорчивым на допросах.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль