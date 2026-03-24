Венгрия задержала инкассаторские акты Украины
После инцидента в Венгрии "Ощадбанк" приостановил ввоз валюты в Украину, - Кацион

Задержание инкассаторов: Ощадбанк приостановил ввоз валюты

После задержания инкассаторов в Венгрии "Ощадбанк" приостановил ввоз наличной валюты в Украину.

Об этом во время пресс-конференции заявил председатель правления "Ощадбанка" Юрий Кацион, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Он пояснил, что наземная логистика является единственным маршрутом для ввоза валюты на территорию Украины, поскольку авиасообщение в настоящее время недоступно из-за полномасштабного вторжения РФ.

"В условиях войны спрос на валюту остается стабильно высоким. В настоящее время "Ощадбанк" приостановил ввоз наличных средств в Украину. Нацбанк покрывает спрос, существующий на рынке, из собственных резервов. Однако ситуация требует решения, так как объемы достаточно значительны, финансовая система нуждается в насыщении рынка наличными деньгами", — отметил Кацион.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 35 депутатов Европарламента осудили инцидент с "Ощадбанком", — Сибига

"Перевозка средств и банковских металлов осуществлялась по международному соглашению с Raiffeisen Bank International, которое действует и подписано с 2020 года. "Ощадбанк" — единственный из всех коммерческих банков в Украине, который имеет действующую лицензию на перевозку по территории ЕС подобных грузов", — подчеркнул председатель правления, отметив, что такие перевозки с начала полномасштабного вторжения РФ осуществлялись регулярно (фактически еженедельно).

С момента инцидента "Ощадбанк" не осуществляет ввоз наличных средств.

"Работаем над новыми, безопасными маршрутами транспортировки с учетом рисков, которые мы ощутили и увидели в Венгрии", — уточнил он.

Читайте: Венгрия вернула инкассаторские автомобили "Ощадбанка" с повреждениями и без денег, - Кацион

Что предшествовало?

Читайте также: Временные ограничения для клиентов "Ощадбанка": какие услуги будут недоступны в ночь на 23 марта?

Пишний припинив вивезення коштів Алі-баби і його гундосих розбійників з Відня до Сербії, а не до України. Орбан, хоч і поц, але насрав не Україні, а зіберманам при владі
24.03.2026 17:13 Ответить
Орбан - кацапская подстилка и срет именно Украине. Нечего стрелки с ************** и их прихлебателей на нашего клоуна переводить - с ним мы сами разберемся, это не их свино-собачье дело.
24.03.2026 17:15 Ответить
Це були ваші вклади у ощадбанку. Чи ваших знаьомих. І перевозив їх генерал сбу.
24.03.2026 17:39 Ответить
Не генерал СБУ, а бывший офицер СБУ. Обычное дело для банков - брать на работу отставных силовиков. Они так сразу несколько проблем решают, так что я бы не искал здесь конспирологию, которую пытается навязать враг через орбанистов.
24.03.2026 17:54 Ответить
чому боти гундосих не володіють державною мовою? Петров, зніми вушанку
24.03.2026 18:30 Ответить
та нічого... орбанівськи куми привезуть, якщо звернутись до них (за гроші, звісно)...
24.03.2026 17:16 Ответить
Схема грязних грошей вкрадених в народу поламана.як прикро....
24.03.2026 17:21 Ответить
Знайдуть іншу
24.03.2026 18:24 Ответить
тепер одразу відправлятимуть до офшорів без заїзду до України??
24.03.2026 17:33 Ответить
24.03.2026 17:40 Ответить
Версія ніяка. Зливки банківських металів пронумеровані і вказані в супроводжувальних документах від банку до банку. Валюта скоріш за все теж.
24.03.2026 18:18 Ответить
Валюта і золото не можуть бути завезені в банк іншої країни, тим більше европейскої. Ви спробуйте в європейський банк покласти кешем 50000 євро, не кажучи промільйони. З вас будуть вимагати докази легальногл походження коштів. Так що оця мадьярська брудна ІПСО про нібито перевезення корупційних коштів - російський вкид, який тут на Цензорі сьогодні надрукували, як власний матеріал. Я розачарований такою заказухою
24.03.2026 18:30
 
 