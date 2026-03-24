Після інциденту в Угорщині "Ощадбанк" призупинив ввезення валюти до України, - Каціон
Після затримання інкасаторів в Угорщині "Ощадбанк" призупинив ввезення готівкової валюти до України.
Про це під час пресконференції заявив голова правління "Ощадбанку" Юрій Каціон, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Він пояснив, що наземна логістика є єдиним маршрутом для завезення валюти на територію України, оскільки авіаційне сполучення наразі є недоступним через повномасштабне вторгнення РФ.
"В умовах війни попит на валюту є стабільно високим. Наразі "Ощадбанк" призупинив ввезення готівкових коштів в Україну. Нацбанку покриває попит, який є на ринку, з власних резервів. Проте ситуація потребує вирішення, тому що обсяги є досить значними, фінансова система потребує насичення ринку фізичними грошима", - зазначив Каціон.
"Перевезення коштів та банківських металів здійснювалося за міжнародною угодою з Raiffeisen Bank International, яка діє і підписана з 2020 року. "Ощадбанк" єдиний з усіх комерційних банків в Україні, який має діючу ліцензію на перевезення територією ЄС подібних вантажів", - наголосив голова правління, зазначивши, що такі перевезення від початку повномасштабного вторгнення РФ здійснювалися регулярно (фактично щотижня).
З моменту інциденту "Ощадбанк" не здійснює завезення готівкових коштів.
"Попрацьовуємо нові, безпечні маршрути транспортування з урахуванням ризиків, які ми відчули та побачили в Угорщині", - уточнив він.
Що передувало?
- 6 березня Податкова Угорщини підтвердила затримання сімох громадян України.
- Команда НБУ терміново їде до Будапешта через затримання інкасаторів.
- Нацполіція України розпочала провадження.
- В уряді Угорщини заявили, що сімох українських інкасаторів буде депортовано.
- Ввечері 6 березня голова МЗС України Андрій Сибіга повідомив про звільнення сімох українських інкасаторів, яких затримали в Угорщині.
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Лідер фракції керівної партії Угорщини "Фідес" Мате Кочіш подав законопроєкт, який передбачає арешт до кінця розслідування захоплених в Угорщині коштів і цінностей українського "Ощадбанку".
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Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що ситуація із вилученням валюти та золота, які перевозили інкасатори "Ощадбанку", становить питання національної безпеки країни. У Будапешті також припускають можливий зв’язок цих коштів із втручанням в угорські вибори.
- 12 березня повідомлялося, що Ощадбанк повернув інкасаторські автомобілі, які раніше були затримані в Угорщині, однак грошові кошти й банківське золото, що перевозилися, досі залишаються затриманими.
- За даними The Guardian, угорські агенти антитерористичної поліції могли зробити примусову інʼєкцію одному з інкасаторів "Ощадбанку", яких затримали в ніч на 6 березня. Це був релаксант, який робить людину більш балакучою на допитах.
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