Після інциденту в Угорщині "Ощадбанк" призупинив ввезення валюти до України, - Каціон

Після затримання інкасаторів в Угорщині "Ощадбанк" призупинив ввезення готівкової валюти до України.

Про це під час пресконференції заявив голова правління "Ощадбанку" Юрій Каціон, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Він пояснив, що наземна логістика є єдиним маршрутом для завезення валюти на територію України, оскільки авіаційне сполучення наразі є недоступним через повномасштабне вторгнення РФ.

"В умовах війни попит на валюту є стабільно високим. Наразі "Ощадбанк" призупинив ввезення готівкових коштів в Україну. Нацбанку покриває попит, який є на ринку, з власних резервів. Проте ситуація потребує вирішення, тому що обсяги є досить значними, фінансова система потребує насичення ринку фізичними грошима", - зазначив Каціон.

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"Перевезення коштів та банківських металів здійснювалося за міжнародною угодою з Raiffeisen Bank International, яка діє і підписана з 2020 року. "Ощадбанк" єдиний з усіх комерційних банків в Україні, який має діючу ліцензію на перевезення територією ЄС подібних вантажів", - наголосив голова правління, зазначивши, що такі перевезення від початку повномасштабного вторгнення РФ здійснювалися регулярно (фактично щотижня).

З моменту інциденту "Ощадбанк" не здійснює завезення готівкових коштів.

"Попрацьовуємо нові, безпечні маршрути транспортування з урахуванням ризиків, які ми відчули та побачили в Угорщині", - уточнив він.

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Що передувало?

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