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Новини Угорщина затримала інкасаторські авто Ощадбанку
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Після інциденту в Угорщині "Ощадбанк" призупинив ввезення валюти до України, - Каціон

Затримання інкасаторів: Ощадбанк призупинив ввезення валюти

Після затримання інкасаторів в Угорщині "Ощадбанк" призупинив ввезення готівкової валюти до України.

Про це під час пресконференції заявив голова правління "Ощадбанку" Юрій Каціон, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Він пояснив, що наземна логістика є єдиним маршрутом для завезення валюти на територію України, оскільки авіаційне сполучення наразі є недоступним через повномасштабне вторгнення РФ.

"В умовах війни попит на валюту є стабільно високим. Наразі "Ощадбанк" призупинив ввезення готівкових коштів в Україну. Нацбанку покриває попит, який є на ринку, з власних резервів. Проте ситуація потребує вирішення, тому що обсяги є досить значними, фінансова система потребує насичення ринку фізичними грошима", - зазначив Каціон.

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"Перевезення коштів та банківських металів здійснювалося за міжнародною угодою з Raiffeisen Bank International, яка діє і підписана з 2020 року. "Ощадбанк" єдиний з усіх комерційних банків в Україні, який має діючу ліцензію на перевезення територією ЄС подібних вантажів", - наголосив голова правління, зазначивши, що такі перевезення від початку повномасштабного вторгнення РФ здійснювалися регулярно (фактично щотижня).

З моменту інциденту "Ощадбанк" не здійснює завезення готівкових коштів.

"Попрацьовуємо нові, безпечні маршрути транспортування з урахуванням ризиків, які ми відчули та побачили в Угорщині", - уточнив він.

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Що передувало?

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Автор: 

Угорщина (3039) Ощадбанк (816)
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Топ коментарі
+8
Орбан - кацапская подстилка и срет именно Украине. Нечего стрелки с ************** и их прихлебателей на нашего клоуна переводить - с ним мы сами разберемся, это не их свино-собачье дело.
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24.03.2026 17:15 Відповісти
+5
Не генерал СБУ, а бывший офицер СБУ. Обычное дело для банков - брать на работу отставных силовиков. Они так сразу несколько проблем решают, так что я бы не искал здесь конспирологию, которую пытается навязать враг через орбанистов.
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24.03.2026 17:54 Відповісти
+3
тепер одразу відправлятимуть до офшорів без заїзду до України??
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24.03.2026 17:33 Відповісти

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