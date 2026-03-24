Інкасаторські автомобілі "Ощадбанку" Угорщина повернула з пошкодженнями та без грошей, - Каціон

Голова правління "Ощадбанку" Юрій Каціон розповів про інцидент із затриманням інкасаторів банку в Угорщині.

Про це він заявив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За його словами, готівку транспортували для забезпечення стабільного готівкового обліку в Україні.

Каціон зазначив, що 12 березня "Ощадбанку" повернули два автомобілі з ознаками пошкодження, без грошей та цінностей.

Також з авто вилучили засоби зв'язку та відеоспостереження.

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Ані до, ані після інциденту "Ощадбанк" не отримував жодних офіційних повідомлень про підстави затримання людей та вантажу.

"Пізніше постановою угорського уряду, а потім угорського парламенту готівкові кошти та цінності "Ощадбанку" було затримано на 60 днів. Банк ініціював кримінально-правові, процесуальні та міжнародно правові кроки, надав інформацію правоохоронним органам України та відповідним міжнародним контрагентам і кредиторам відповідно до наших договірних зобов'язань", - додав він.

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Що кажуть інкасатори?

Член інкасаторської бригади Геннадій Кузнєцов розповів, що маршрут руху був заздалегідь узгоджений.

"Під час перебування на окружній дорозі міста Будапешт перед нами стала поліцейська машина, ввімкнула червоний проблисковий маячок та дала команду рухатися за ними. Це виглядало як звичайна перевірка. Тому ми звернули на парковку заправки. На вимогу представника поліції дав відповідні документи, він їх забрав та пішло силове захоплення.

Два авто було заблоковано броньовиками антитерористичного підрозділу, всі види озброєння. Оцінюючи обстановку, я дав команду інкасаторам на вихід з машини", - зазначив він.

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Після цього, за словами Кузнєцова, відбулося "жорстоке силове затримання", інкасаторам вдягнули балаклави та мішки на голову та закували в кайданки.

Потім інкасаторів відвезли у будівлю антитерористичного центру.

"Протягом понад доби проводилися допити. На прохання надати консульську підтримку та адвокатські послуги відповідали, що консул від нас відмовився, адвокатів вони знайти не можуть. Понад 28 годин команда перебувала у кайданках", - сказав він.

Також, за словами Кузнєцова, до нього застосовували примусовий захід медичного впливу, а саме зроблено ін'єкцію, потім в лікарні ще одну.

"Під час допиту мені стало зле, мене відвезли в клініку та поставили крапельницю. До моменту повернення в Україну я перебував у лікарні", - додав він.

Щодо інших інкасаторів також застосовувалися такі дії.

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