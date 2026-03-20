Методи КДБ проти інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині можуть прирівнюватися до тортур, - МЗС

МЗС України прокоментувало інформацію видання The Guardian про примусову ін’єкцію одному із затриманих на початку березня інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині та закликало розглядати ці факти в межах розслідувань і судів.

Про це речник МЗС України Георгій Тихий повідомив у коментарі журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Реакція України

За його словами, українська сторона вже висловлювала свою позицію щодо поводження з громадянами України в Угорщині. У МЗС наголошують, що методи, які застосовувалися під час їхнього затримання, можуть бути прирівняні до тортур. Зокрема, йшлося про відсутність необхідної медичної допомоги для одного із затриманих, а також про ін’єкцію препарату, яка погіршила його стан.

Раніше ЗМІ повідомляли, що захоплених українців утримували понад добу — більшу частину часу із зав’язаними очима та в наручниках — після чого їх депортували до України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Викрадення інкасаторів Ощадбанку: ЗМІ заявили про можливу причетність спецслужб Угорщини

Україна вимагає розслідування

"Важливо, щоб опублікована в ЗМІ інформація була ретельно розглянута саме в юридичній площині, в ході розслідувань та відповідних судових процесів, які зараз тривають", - наголосив Тихий.

У МЗС наголосили, що позиція України залишається незмінною: Київ вимагає притягнення до відповідальності всіх причетних до викрадення, жорстокого поводження з українськими інкасаторами, порушення їхніх прав, а також до крадіжки коштів і цінностей державного "Ощадбанку". Українська сторона також наполягає на їх поверненні.

Нагадаємо, за даними The Guardian, угорські агенти антитерористичної поліції могли зробити примусову інʼєкцію одному з інкасаторів "Ощадбанку", яких затримали в ніч на 6 березня. Це був релаксант, який робить людину більш балакучою на допитах.

Також читайте: 35 депутатів Європарламенту засудили інцидент з Ощадбанком, - Сибіга