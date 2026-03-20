Новости Венгрия задержала инкассаторские акты Украины
485 3

Методы КГБ против инкассаторов "Ощадбанка" в Венгрии могут приравниваться к пыткам, - МИД

Пресс-секретарь МИД Тихий

МИД Украины прокомментировал информацию издания The Guardian о принудительной инъекции одному из задержанных в начале марта инкассаторов "Ощадбанка" в Венгрии и призвал рассматривать эти факты в рамках расследований и судебных разбирательств.

Об этом пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий сообщил в комментарии журналистам, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Реакция Украины

По его словам, украинская сторона уже выражала свою позицию относительно обращения с гражданами Украины в Венгрии. В МИД отмечают, что методы, которые применялись во время их задержания, могут быть приравнены к пыткам. В частности, речь шла об отсутствии необходимой медицинской помощи для одного из задержанных, а также об инъекции препарата, которая ухудшила его состояние.

Ранее СМИ сообщали, что захваченных украинцев удерживали более суток — большую часть времени с завязанными глазами и в наручниках — после чего их депортировали в Украину.

Украина требует расследования

"Важно, чтобы опубликованная в СМИ информация была тщательно рассмотрена именно в юридической плоскости, в ходе расследований и соответствующих судебных процессов, которые сейчас продолжаются", — подчеркнул Тихий.

В МИД подчеркнули, что позиция Украины остается неизменной: Киев требует привлечения к ответственности всех причастных к похищению, жестокому обращению с украинскими инкассаторами, нарушению их прав, а также к краже средств и ценностей государственного "Ощадбанка". Украинская сторона также настаивает на их возвращении.

у кацапів ще з часів КДБ залишилась така кількість запасів простроченого аміталу, що його вистачить вколоти кожному росіянину. Тому російські "політтехнологи" с барскава плєча приперли орбану достатньо цього гівна.
20.03.2026 22:11 Ответить
Як ми бачимо Европі пофігу. Бельгія каже що перед Путіним треба плазувати, Угорщина і Словаччина - прямі союзними РФ, Італія захищає угорщину

Тому якось так - все куди гірше чим в 30х, тоді був Черчіль - зараз взагалі нема таких
20.03.2026 22:17 Ответить
Черчіля , є Чебурек
20.03.2026 22:23 Ответить
 
 