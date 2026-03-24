Венгрия вернула инкассаторские машины "Ощадбанка" с повреждениями и без денег, - Кацион

Председатель правления "Ощадбанка" Юрий Кацион рассказал об инциденте с задержанием инкассаторов банка в Венгрии.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, наличные деньги перевозились для обеспечения стабильного кассового учета в Украине.

Кацион напомнил, что 12 марта "Ощадбанку" вернули два автомобиля с признаками повреждения, без денег и ценностей.

Также из автомобилей изъяли средства связи и видеонаблюдения.

Ни до, ни после инцидента "Ощадбанк" не получал никаких официальных сообщений об основаниях задержания людей и груза.

"Позже постановлением венгерского правительства, а затем венгерского парламента наличные средства и ценности "Ощадбанка" были задержаны на 60 дней. Банк инициировал уголовно-правовые, процессуальные и международно-правовые шаги, предоставил информацию правоохранительным органам Украины и соответствующим международным контрагентам и кредиторам в соответствии с нашими договорными обязательствами", — добавил он.

Что говорят инкассаторы?

Член инкассаторской бригады Геннадий Кузнецов рассказал, что маршрут движения был заранее согласован.

"Во время нахождения на окружной дороге города Будапешта перед нами остановилась полицейская машина, включила красный проблесковый маячок и дала команду ехать за ними. Это выглядело как обычная проверка. Поэтому мы свернули на парковку заправки. По требованию представителя полиции предоставил соответствующие документы, он их забрал, и начался силовой захват.

Две машины были заблокированы броневиками антитеррористического подразделения, со всем видом вооружения. Оценив обстановку, я дал команду инкассаторам выйти из машины", — отметил он.

После этого, по словам Кузнецова, произошло "жестокое силовое задержание", инкассаторам надели балаклавы и мешки на голову и заковали в наручники.

Затем инкассаторов отвезли в здание антитеррористического центра.

"Более суток проводились допросы. На просьбу предоставить консульскую поддержку и услуги адвоката отвечали, что консул от нас отказался, адвокатов они найти не могут. Более 28 часов команда находилась в наручниках", — сказал он.

Также, по словам Кузнецова, к нему применяли принудительную меру медицинского воздействия, а именно сделали инъекцию, затем в больнице еще одну.

"Во время допроса мне стало плохо, меня отвезли в клинику и поставили капельницу. До момента возвращения в Украину я находился в больнице", - добавил он.

В отношении других инкассаторов также применялись такие меры.

