28 годин у кайданках та дві ін’єкції: інкасатор "Ощадбанку" розповів про затримання в Угорщині

Член інкасаторської бригади "Ощадбанку" Геннадій Кузнєцов повідомив, що під час затримання на початку березня в Угорщині українці перебували в кайданках понад 28 годин.

Про це він розповів на брифінгу 24 березня, передає Цензор.НЕТ.

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За його словами, після зупинки на кільцевій дорозі Будапешта силовики одразу одягнули їм кайданки та закрили голови балаклавами або мішками. При цьому жодних процесуальних дій не проводили — лише запитали про наявність зброї, якої інкасатори не мають під час перевезень за межами України.

Затриманих доставили до Антитерористичного центру окремими автомобілями та розмістили в різних кімнатах для допитів. Кузнєцов стверджує, що ні під час затримання, ні під час перебування в центрі повноцінних слідчих дій не було, а на прохання надати адвоката чи консула їм відповіли відмовою.

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Ін'єкції

Він також заявив, що після відмови брати участь у допиті до нього застосували примусовий медичний вплив: зробили ін’єкцію, а згодом — ще одну внутрішньовенно вже в лікарні. Після цього його стан погіршився, і його госпіталізували, де він перебував до повернення в Україну.

"На моє питання, який може бути "свідок" в кайданках і балаклаві, сказали: "Це не наша компетенція", зауважив він.

Кузнєцов додав, що до інших членів бригади застосовували психологічний тиск і побиття. Під час повернення до України їх спочатку розвернули на кордоні, заявивши, що "Україна від них відмовляється", але приблизно за 40 хвилин знову повезли до кордону, і цього разу вони змогли повернутися.

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За його словами, угорські службовці не надавали пояснень під час оформлення документів, переклад здійснювався російською мовою, а документи просто клали в кишені затриманих, оскільки ті залишалися в кайданках.

Інкасатор наголосив, що підстави для затримання залишаються незрозумілими, адже вантаж був оформлений відповідно до європейських правил і містився в митних базах даних.