Венгрия сфальсифицировала видео, которое представила как доказательство по делу о задержании инкассаторов, - "Ощадбанк". ВИДЕО

"Ощадбанк" заявил, что Национальное налоговое и таможенное управление (NAV) Венгрии обнародовало сфальсифицированное видео, которое было представлено в качестве доказательства по делу о незаконном задержании украинских инкассаторов.

Об этом говорится в заявлении "Ощадбанка", сообщает Цензор.НЕТ.

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Сфальсифицированное видео

В среду, 8 апреля, NAV опубликовало заявление о ходе расследования дела о незаконном удержании средств и ценностей "Ощадбанка", которые были незаконно изъяты в Венгрии в начале марта.

В своем заявлении NAV подтверждает, что банкноты, которые перевозились "Ощадбанком", новые, недавно напечатанные и не использовались в обращении.

В банке подчеркнули, что это полностью соответствует законной деятельности "Ощадбанка" по поставке наличной валюты в Украину в соответствии с международным соглашением с Райффайзен банком (Австрия).

Также NAV обнародовало ссылку на видео, которое, вероятно, было получено с мобильного телефона одного из инкассаторов, задержанных в Венгрии. При этом в заявлении NAV сказано, что задержанные украинские граждане имеют статус свидетелей.

"В то же время в течение почти одного месяца с момента задержания следственный орган не предоставил ответа на многочисленные запросы относительно правовых оснований удержания имущества сотрудников, в частности мобильного телефона одного из инкассаторов, а также относительно доступа к информации, содержащейся на нем", — подчеркнули в "Ощадбанке".

В таких обстоятельствах банк считает, что изъятие мобильного телефона, его дальнейшее удержание и доступ к его содержимому являются противоправными. Соответственно, публикация видео с этого устройства также является незаконной, подчеркнули в банке.

"Ощадбанк официально заявляет, что опубликованное видео было сфальсифицировано. Видео содержит звук разговора членов инкассаторской бригады. Для публикации на венгерскую аудиторию были наложены субтитры на венгерском языке, к которым добавлена несуществующая в звуковой дорожке фраза "коррупционные деньги". Именно на этой специально добавленной фразе и основываются выводы NAV в привязке этого видео к делу о незаконном удержании средств Ощадбанка", — отмечается в заявлении.

В банке также сообщили, что видео является архивным и было записано 10 марта 2025 года вблизи Вены.

Все инкассаторские машины оборудованы мобильным офисом, который включает в том числе ноутбук и принтер для печати документов, а для работы мобильного офиса авто оснащено Starlink и инвертором.

Именно во время этой поездки 10 марта 2025 года, уже в пути, произошла поломка инвертора. Из-за этого бригада была вынуждена воспользоваться доступом к электросети для печати документов на парковке.

В банке рассказали, что пакет документов для получения груза, который был распечатан, включал CMR, упаковочный лист, инвойс, тикет, а подпись руководителя группы на документах была заверена печатью.

"Все указанные процессы надлежащим образом задокументированы и внесены в систему таможенных органов отправителя (Евросоюза) и таможенных органов Украины. Оригиналы документов, запечатленных на видео, имеются в наличии и содержат соответствующие штампы таможенных органов Венгрии и Украины", — подчеркнул "Ощадбанк".

Кроме того, в банке пояснили, что выбор парковочной площадки для доступа к электросети был обусловлен тем, что бригада инкассаторов на коротких маршрутах (продолжительностью три суток) не пользуется гостиницами, а автомобили оборудованы мобильными кроватями для ночлега.

"Ощадбанк требует немедленного возврата всех незаконно изъятых активов и оставляет за собой право на юридические действия против распространения дезинформации", - говорится в заявлении.

Кроме того, финучреждение уже обратилось к ведущей международной аудиторской компании для подтверждения соответствия договорной базы и всех процедур выполнения перевозок наличной валюты и ценностей.

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