Угорщина сфальсифікувала відео, яке подала як доказ у справі затримання інкасаторів, - "Ощадбанк". ВIДЕО

"Ощадбанк" заявив, що Національне податкове та митне управління (NAV) Угорщини оприлюднило сфальсифіковане відео, яке представили як доказ у справі незаконного затримання українських інкасаторів.

Про це йдеться у заяві "Ощадбанку", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Сфальсифіковане відео

У середу, 8 квітня, NAV опублікувало заяву про перебіг розслідування справи щодо незаконного утримання коштів і цінностей "Ощадбанку", що були незаконно вилучені в Угорщині на початку березня.

У своїй заяві NAV підтверджує, що банкноти, які перевозились "Ощадбанком", нові, нещодавно надруковані й не використовувались у обігу.

У банку наголосили, що це повністю відповідає законній діяльності "Ощадбанку" щодо постачання готівкової валюти в Україну відповідно до міжнародної угоди з Райффайзен банк (Австрія).

Також NAV оприлюднило посилання на відео, яке, ймовірно, було отримане з мобільного телефону одного з інкасаторів, затриманих в Угорщині. При цьому, в заяві NAV сказано, що затримані українські громадяни мають статус свідків.

"Водночас протягом майже одного місяця з моменту затримання слідчий орган не надав відповіді на численні запити щодо правових підстав утримання майна співробітників, зокрема мобільного телефону одного з інкасаторів, а також щодо доступу до інформації, що на ньому міститься", - наголосили в "Ощадбанку".

За таких обставин банк вважає, що вилучення мобільного телефону, подальше його утримання та доступ до його вмісту є протиправним. Відповідно, публікація відео з цього пристрою, також є незаконною, наголосили в банку.

"Ощадбанк офіційно заявляє, що опубліковане відео було фальсифіковано. Відео містить звук розмови членів інкасаторської бригади. Для публікації на угорську аудиторію було накладено субтитри угорською мовою, до яких додано неіснуючу в звуковій доріжці фразу "корупційні гроші". Саме на цій спеціально доданій фразі й грунтуються висновки NAV у прив’язці цього відео до справи про незаконне затримання коштів Ощадбанку", - наголошується в заяві.

У банку також розповіли, що відео є архівним і було записане 10 березня 2025 року поблизу Відня.

Всі інкасаторські машини обладнано мобільним офісом, який включає в тому числі ноутбук і принтер для друку документів, а для роботи мобільного офісу авто облаштовано Starlink та інвертором.

Саме під час цієї поїздки 10 березня 2025 року, вже на маршруті сталась поломка інвертора. Через це бригада була змушена скористатись доступом до електромережі для друку документів на паркувальному майданчику.

У банку розповіли, що пакет документів для отримання вантажу, що був роздрукований, включав CMR, пакувальний лист, інвойс, тікет, а підпис керівника групи на документах був завірений печаткою.

"Всі зазначені процеси відповідним чином задокументовано та внесено до системи митних органів відправника (Євросоюзу) та митних органів України. Оригінали документів, що відображені на відео, є в наявності та містять відповідні штампи митних органів Угорщини та України", - наголосив "Ощадбанк".

Крім того, у банку пояснили, що вибір паркувального майданчику для доступу до електромережі був зумовлений тим, що бригада інкасаторів на коротких маршрутах (тривалістю три доби) не користується готелями, авто обладнано мобільними ліжками для ночівлі.

"Ощадбанк вимагає негайного повернення всіх незаконно вилучених активів і залишає за собою право на юридичні дії проти поширення дезінформації", - сказано в заяві.

Крім того, фінустанова вже звернулася до провідної міжнародної аудиторської компанії щодо підтвердження відповідності договірної бази та всіх процедур виконання перевезень готівкової валюти та цінностей.

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