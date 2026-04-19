Будем говорить с Мадяром о возвращении средств "Ощадбанка", похищенных Орбаном, - Зеленский
Владимир Зеленский планирует обсудить с будущим премьер-министром Венгрии Петером Мадяром вопрос о возвращении средств "Ощадбанка", изъятых Венгрией во время задержания инкассаторов.
Об этом он заявил в интервью телемарафону, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Деньги хотелось бы вернуть, все-таки. Они там у нас деньги некоторые забрали. Будем говорить с Мадяром. Думаю, должны вернуть. Эти деньги просто Орбан украл", - отметил президент.
Что предшествовало?
- 6 марта Налоговая служба Венгрии подтвердила задержание семи граждан Украины.
- Команда НБУ срочно отправляется в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины возбудила производство.
- В правительстве Венгрии заявили, что семерых украинских инкассаторов депортируют.
- Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семи украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.
Лидер фракции правящей партии Венгрии "Фидес" Мате Кочиш подал законопроект, который предусматривает арест до конца расследования захваченных в Венгрии средств и ценностей украинского "Ощадбанка".
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ситуация с изъятием валюты и золота, которые перевозили инкассаторы "Ощадбанка", представляет собой вопрос национальной безопасности страны. В Будапеште также предполагают возможную связь этих средств с вмешательством в венгерские выборы.
- 12 марта сообщалось, что Ощадбанк вернул инкассаторские автомобили, которые ранее были задержаны в Венгрии, однако перевозившиеся денежные средства и банковское золото до сих пор остаются задержанными.
- По данным The Guardian, венгерские агенты антитеррористической полиции могли сделать принудительную инъекцию одному из инкассаторов "Ощадбанка", задержанных в ночь на 6 марта. Это был релаксант, который делает человека более разговорчивым на допросах.
Державний кошильок в розпакованому золоті не катається.
І чомусь з Мадяром в першу чергу треба мурчати за розпаковане золото, а не про 90 мільярдів, заблокованих Угорщиною.
Сомнєнія ?
І
Говоритимемо із Мадяром про повернення коштів "Ощадбанку", які викрав Орбан, - Зеленський Хто, про що, а Вові нал треба терміново ... Кацапи в Сумській області плацдарм захопили !
Кошти, кошти які кошти?