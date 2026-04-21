Мадяр о возвращении Украине средств "Ощадбанка": Буду говорить об этом с Зеленским, но есть более важные вопросы
Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что вопрос о возвращении средств Ощадбанка, изъятых во время задержания инкассаторов, будет обсуждать с президентом Владимиром Зеленским только после своего официального вступления в должность.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex.
Детали
Комментируя обвинения Зеленского в адрес предыдущего венгерского правительства, в частности, что Виктор Орбан якобы причастен к "похищению" средств инкассаторов, Мадяр высказался сдержанно: "Мы не знаем реальности, мы видели только пропагандистские новости".
По словам лидера "Тисы", он сомневается во многих деталях этого дела и призывает к "здравому смыслу".
Мадяр подчеркнул, что после вступления в должность премьера у него будут к Зеленскому "более важные вопросы", чем история с Ощадбанком.
Что предшествовало?
- 6 марта Налоговая служба Венгрии подтвердила задержание семи граждан Украины.
- Команда НБУ срочно отправляется в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины возбудила производство.
- В правительстве Венгрии заявили, что семерых украинских инкассаторов депортируют.
- Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семерых украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.
Лидер фракции правящей партии Венгрии "Фидес" Мате Кочиш подал законопроект, который предусматривает арест до конца расследования захваченных в Венгрии средств и ценностей украинского Ощадбанка.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что ситуация с изъятием валюты и золота, которые перевозили инкассаторы Ощадбанка, представляет собой вопрос национальной безопасности страны. В Будапеште также предполагают возможную связь этих средств с вмешательством в венгерские выборы.
- 12 марта сообщалось, что Ощадбанк вернул инкассаторские автомобили, которые ранее были задержаны в Венгрии, однако перевозившиеся денежные средства и банковское золото до сих пор остаются задержанными.
- По данным The Guardian, венгерские агенты антитеррористической полиции могли сделать принудительную инъекцию одному из инкассаторов Ощадбанка, задержанных в ночь на 6 марта. Это был релаксант, который делает человека более разговорчивым на допросах.
Те ж саме може стать і з мадярами Закарпаття, в разі приєднання до Угорщини...
Вже прогрес.
Але хотів би я знати всю правду про цей випадок....