Мадяр о возвращении Украине средств "Ощадбанка": Буду говорить об этом с Зеленским, но есть более важные вопросы

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что вопрос о возвращении средств Ощадбанка, изъятых во время задержания инкассаторов, будет обсуждать с президентом Владимиром Зеленским только после своего официального вступления в должность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex.

Комментируя обвинения Зеленского в адрес предыдущего венгерского правительства, в частности, что Виктор Орбан якобы причастен к "похищению" средств инкассаторов, Мадяр высказался сдержанно: "Мы не знаем реальности, мы видели только пропагандистские новости".

По словам лидера "Тисы", он сомневается во многих деталях этого дела и призывает к "здравому смыслу".

Мадяр подчеркнул, что после вступления в должность премьера у него будут к Зеленскому "более важные вопросы", чем история с Ощадбанком.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мадяр призвал Зеленского открыть нефтепровод "Дружба": Не советовал бы шантажировать Венгрию

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будем говорить с Мадяром о возвращении средств Ощадбанка, которые похитил Орбан, - Зеленский