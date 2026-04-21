Новости Венгрия задержала инкассаторские акты Украины
936 9

Мадяр о возвращении Украине средств "Ощадбанка": Буду говорить об этом с Зеленским, но есть более важные вопросы

Мадяр о встрече с Зеленским

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что вопрос о возвращении средств Ощадбанка, изъятых во время задержания инкассаторов, будет обсуждать с президентом Владимиром Зеленским только после своего официального вступления в должность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telex.

Детали

Комментируя обвинения Зеленского в адрес предыдущего венгерского правительства, в частности, что Виктор Орбан якобы причастен к "похищению" средств инкассаторов, Мадяр высказался сдержанно: "Мы не знаем реальности, мы видели только пропагандистские новости".

По словам лидера "Тисы", он сомневается во многих деталях этого дела и призывает к "здравому смыслу".

Мадяр подчеркнул, что после вступления в должность премьера у него будут к Зеленскому "более важные вопросы", чем история с Ощадбанком.

Что предшествовало?

Венгрия (2538) Ощадбанк (244) Мадяр Петер (47)
Він вже вважає їх своїми.
20.04.2026 23:57 Ответить
невже знову про мадярів закарпаття...?
20.04.2026 23:59 Ответить
Саме цікаве, що мадяри Закарпаття не розуміють, що їх просто "розігрують, як "козирну шістку". Бо як тільки вони стануть "справжніми мадярами" - всі преференції, які вони зараз мають від Угорщини, будуть ліквідовані. Так само , як "сіли на сраку" морячки РФ, які служили в Севастополі. При Україні їм ішли доплати, "за службу за рубежом"... Та ще й вони користувалися цінами України, на все - від ЖКХ, до цін на ринку. А після окупації Криму Росією, їм всі доплати ліквідували - "В Рассии служите"! І прийшли російські ціни...
Те ж саме може стать і з мадярами Закарпаття, в разі приєднання до Угорщини...
21.04.2026 00:10 Ответить
Якби це Україна конфіскувала чиїсь кошти їх би досі не було Сказали десь закотились а попростому спи ли!
21.04.2026 00:01 Ответить
Ну, само-собою. Є двоє людей. Кожний вважає СВОЇ проблеми, ВАЖЛИВІШИМИ, за проблеми опонента...
21.04.2026 00:02 Ответить
Мутна справа. Підозріло кволо ЄС зреагував на історію з грошима "Ощада".
21.04.2026 00:04 Ответить
Ну, хоч каже, що це були "пропагандиські новини". Можливо, (як і я) вважає, що вони пропагандиськими були з обох сторін.
Вже прогрес.
Але хотів би я знати всю правду про цей випадок....
21.04.2026 00:51 Ответить
легалізація. але щось пішло не так...
21.04.2026 01:05 Ответить
якими б не були ці гроші, чистими чи брудними, одне можна стверджувати точно : вони не належать угорській державі чи угорським громадянам, а відбирати чужі гроші - це шкодити своїй репутації
21.04.2026 01:06 Ответить
 
 