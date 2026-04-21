Венгрия и Словакия выдвинули условия для разблокирования €90 млрд помощи Украине

Фицо и Мадяр о кредите для Украины на 90 миллиардов

В Европейском Союзе продолжаются переговоры о разблокировании масштабного финансового пакета для Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится со ссылкой на заявление министра иностранных дел Чехии после встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

Речь идет о займе для Украины в размере около 90 млрд евро, а также о согласовании нового пакета санкций против России. Часть стран ЕС связывает свое решение с вопросом поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Условия отдельных стран ЕС

Словакия и Венгрия заявили о готовности поддержать как финансовую помощь Украине, так и санкционный пакет, однако при условии возобновления поставок российской нефти.

По словам главы МИД Чехии, позиция этих стран зависит от возобновления поставок энергоресурса.

"Если поставки возобновятся, это препятствие исчезнет", — заявил министр иностранных дел Чехии.

Вопрос блокируется с конца января, когда был остановлен транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Позиция Украины и дальнейшие шаги ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поврежденный участок трубопровода уже отремонтирован, а система технически готова к возобновлению работы.

В то же время в ЕС продолжается обсуждение 20-го пакета санкций против России и механизмов финансовой поддержки Украины. По оценкам дипломатов, решение о предоставлении кредита может быть принято в ближайшее время.

Мадяр такий самий як і орбан. Московська зарплата йде далі.
21.04.2026 21:27
Та тут без Зеленського майже всі коментарі на Цензорі Мадяру хвалу співали, а зараз тиша.... Чуєте десь коник цвірінькає на фоні😸
21.04.2026 21:35
А ну хором : " Мадяр наш слоняра". 😸. А я казав, що то не так просто здався Вітя, а хтось доречі помітив що Мадяр ще й на Зеленського, пардон нашого Голобородько схожий буде 🐱
21.04.2026 21:30
21.04.2026 21:27
рядові мадьяри, недалеко від нього валяються. всі ниють, як все було чотко, коли параша підгодовувала! а політика єс все обгадила!
21.04.2026 21:31
Маляр ще не заступив. Днів за 10
почне працювати
21.04.2026 21:36
Нічого не поробиш, гени.
21.04.2026 22:29
21.04.2026 21:30
тю. треба домовлятись з кацапами і зробити прямий коридор кацапським військам в європу, потім подивимось як угорці заскавчать
21.04.2026 21:32
мадяр смердючий випєрдиш орбана!
воно, ще не сіло в крісло, але вже висуває ультиматуми?
але. наше зелене чмо, буде плазувати та заглядати в очко.
йому все одне перед ким бути паяцем.
це вроджене!

вже починають закидати, що фіцо робить дизель з кацапської нафти для нас.
і, що віддає безкоштовно?
чи, нема більше на всій планеті де купити дизель, крім як з дружби?
21.04.2026 21:33
21.04.2026 21:35
Але, гараж! Зараз там ще торбан керує. Мадяр тільки десь за тижнів за 2 прем'єром стане.
21.04.2026 22:02
Коли підтягнеться ще й болгарський професійний закацап тоді Україні зовсім непереливки будуть.
21.04.2026 21:33
Тобто, життя Українців, в обмін на сруськаю нафту для Угорщини і Словакії!?!?!?
21.04.2026 21:36
Хто там казав шо цей вьикач з орбановського Фідесу наш слоняра? П я казав - дочекаємось справ а не бла бла бла.
21.04.2026 21:45
Десятиліттями спочатку СРСР, а потім РФ прив'язували ці дві центральноєвропейські держави до нафтової і газової "труби".
Якщо з перерізання газової "пуповини" вийшло досить безболісно, то по нафтовій виникли економічні кОрчі, що вплинули на політику, яка прийняла антиукраїнський відтінок.
Тож, Україну в котрий раз ставлять у становище вибору між двох зол - яке з них менше: далі фінансувати війну пітьми проти себе, але отримати гроші від Європи, чи припинити транзит російської нафти і розраховувати лише на власні ресурси.
21.04.2026 21:45
Зараз Зеля після потужного занюха щось бовкне за Мадяра, і прівет, кредит. А чо такого, літаки летять, будем всіх бомбіть.
21.04.2026 21:46
А якщо рашка не запустить нафту через Дружбу (на зло нам)- то Україна знову буде винна??? Ці фуціки та мадяри ніяк не зрозуміють що у нас війна і той нафтопровід може сьогодні живий, а завтра розбомблений, то Україна теж буде знову винувата? Я щось не розумію наративи???
21.04.2026 21:52
Зато не Орбан. Как я понимаю цель в этом была? Где там у нас ещё выборы?
21.04.2026 21:55
Є спосіб припинити постачання з тієї сторони. Треба розганяти шум, що словаччина і угорщина постачають з цієї нафти паливо для ЗСУ.
Тоді включаться поцрєоти рф, і вимагатимуть припинення, а то й диверсії робитимуть на своїй ділянці трубопроводу.
Наші спецслужби могли б включитися в це.
21.04.2026 21:57
Після погодження кредиту Дружба повинна взірватись на московії.
21.04.2026 22:12
 
 