Венгрия и Словакия выдвинули условия для разблокирования €90 млрд помощи Украине
В Европейском Союзе продолжаются переговоры о разблокировании масштабного финансового пакета для Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится со ссылкой на заявление министра иностранных дел Чехии после встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге.
Речь идет о займе для Украины в размере около 90 млрд евро, а также о согласовании нового пакета санкций против России. Часть стран ЕС связывает свое решение с вопросом поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба".
Условия отдельных стран ЕС
Словакия и Венгрия заявили о готовности поддержать как финансовую помощь Украине, так и санкционный пакет, однако при условии возобновления поставок российской нефти.
По словам главы МИД Чехии, позиция этих стран зависит от возобновления поставок энергоресурса.
"Если поставки возобновятся, это препятствие исчезнет", — заявил министр иностранных дел Чехии.
Вопрос блокируется с конца января, когда был остановлен транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".
Позиция Украины и дальнейшие шаги ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поврежденный участок трубопровода уже отремонтирован, а система технически готова к возобновлению работы.
В то же время в ЕС продолжается обсуждение 20-го пакета санкций против России и механизмов финансовой поддержки Украины. По оценкам дипломатов, решение о предоставлении кредита может быть принято в ближайшее время.
почне працювати
воно, ще не сіло в крісло, але вже висуває ультиматуми?
але. наше зелене чмо, буде плазувати та заглядати в очко.
йому все одне перед ким бути паяцем.
це вроджене!
вже починають закидати, що фіцо робить дизель з кацапської нафти для нас.
і, що віддає безкоштовно?
чи, нема більше на всій планеті де купити дизель, крім як з дружби?
Якщо з перерізання газової "пуповини" вийшло досить безболісно, то по нафтовій виникли економічні кОрчі, що вплинули на політику, яка прийняла антиукраїнський відтінок.
Тож, Україну в котрий раз ставлять у становище вибору між двох зол - яке з них менше: далі фінансувати війну пітьми проти себе, але отримати гроші від Європи, чи припинити транзит російської нафти і розраховувати лише на власні ресурси.
Тоді включаться поцрєоти рф, і вимагатимуть припинення, а то й диверсії робитимуть на своїй ділянці трубопроводу.
Наші спецслужби могли б включитися в це.