Венгрия и Словакия выдвинули условия для разблокирования €90 млрд помощи Украине

В Европейском Союзе продолжаются переговоры о разблокировании масштабного финансового пакета для Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится со ссылкой на заявление министра иностранных дел Чехии после встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

Речь идет о займе для Украины в размере около 90 млрд евро, а также о согласовании нового пакета санкций против России. Часть стран ЕС связывает свое решение с вопросом поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Условия отдельных стран ЕС

Словакия и Венгрия заявили о готовности поддержать как финансовую помощь Украине, так и санкционный пакет, однако при условии возобновления поставок российской нефти.

По словам главы МИД Чехии, позиция этих стран зависит от возобновления поставок энергоресурса.

"Если поставки возобновятся, это препятствие исчезнет", — заявил министр иностранных дел Чехии.

Вопрос блокируется с конца января, когда был остановлен транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Читайте: Мадяр о возврате Украине средств "Ощадбанка": Буду говорить об этом с Зеленским, но есть более важные вопросы

Позиция Украины и дальнейшие шаги ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поврежденный участок трубопровода уже отремонтирован, а система технически готова к возобновлению работы.

В то же время в ЕС продолжается обсуждение 20-го пакета санкций против России и механизмов финансовой поддержки Украины. По оценкам дипломатов, решение о предоставлении кредита может быть принято в ближайшее время.

Читайте также: Словакия готова блокировать санкции против РФ, но не кредит для Украины, — глава МИД Бланар